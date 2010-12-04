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Asus'dan 12 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayar: UL30A-A2

8 yıl
12,2b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bang and Olufsen tasarımcısı David Lewis tarafından dizayn edilen farklı tasarımlı NX90 modeliyle gündemde olan Asus, 12 saat pil ömrü vaad eden ultra-hafif tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. UL30A-A2 model adını taşıyan hafif ve ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Intel'in 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alan notebook, 4GB DDR3 bellek ile geliyor.

Netbook taşınabilirliğini daha yüksek performansla arzulayan kullanıcılar için hazırlanan sistem, depolama için 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. Ekran kartı olarak Intel'in GMA X4500M HD entegre çözümü ile gelen çiklet klavyeli UL30A-A2'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Altec Lansing hoparlörler, Asus IceCool teknolojisi, 0.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, 3x USB portu ve HDMI konnektörü ile yüz tanıma teknolojisine yer veriliyor.

12.9 x 9.3 x 1 inç boyutlarında ve 1.67 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Asus'un hafif ve ince serisi yeni dizüstü bilgisayar modeli UL30A-A2, yurt dışında 580 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlıyor.


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omerfa 4 yıl
13.3-inç büyüklüğünde ekran var çerçeveleri de baya kalın olmasına rağmen hala boyutları 12.9 x 9.3 x 1 inç ben bir şey mi atlıyorum acaba?
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LokmanHekim 4 yıl
Evet.

Geometrideki Pisagor teoremini hatırlayınız. Dik açılı üçgenin hipotenüsü (yani ekranın çaprazlamasına boyu), kısa ve uzun kenarların karelerinin toplamının kareköküne eşittir.

12,9 un karesi + 9,3 ün karesi yani ---> 166,41+86,49=252,9 bunun karekökü hipotenüsü verir yani diyagonal olarak ekran boyunu veriri bu da yaklaşık 15,9 inç gibi bir değer çıkar. Ekran çerçevesi biraz kalınca. çerçeveyi saymazsanız 13,3 inç ekrana bu gövdeye sığar yani..


NOT:
Ayrıca bu arada, bu özellikte bir laptop bulamıyorum. 13,3 inç ekran , uzun batarya ömrü ve tatmin edici bir performans. Bazı ultrabooklar var ama onlar da diğer özellikleri açısından uymuyor bana. Eskiden daha güzel laptoplar varmış doğrusu. Bu laptopun aynı tasarım ve kasayla, core i5 işlemci ve minimum 6 gb ramli olanını görsem hemen alırdım. Ama yok...
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tweety72 8 yıl
ama bencede güzel tasarım şıklıgı ve güç özellikleriyle begendim
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honneur 8 yıl
7200 / 5400 rpm arasında pil tasarrufu söz konusu. O sebeple böyle bir cihazda 7200 kullanmak istememişler..
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hariciadam 8 yıl
bu modele çok benziyor nerdeyse aynı şuanda da piyasada


Asus Notebook U35JC-RX126V i5 460-13.3 4G-500GB
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bwhiteshark 8 yıl
SSD yakışırdı.
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e_capkan 8 yıl
kaç senedir vardı zaten bu model ???
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Godolphin 8 yıl
Wireless kapalı ekran ışığı en düşükte sadece makale okumak için 12 az bana internet oyun vs açıkken 12 saat vadeden lazım oda ileride yeni bir teknoloji bulundugunda olur sanırım :)
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