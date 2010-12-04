Asus'dan 12 saat pil ömrü sunan yeni dizüstü bilgisayar: UL30A-A2

Bang and Olufsen tasarımcısı David Lewis tarafından dizayn edilen farklı tasarımlı NX90 modeliyle gündemde olan Asus, 12 saat pil ömrü vaad eden ultra-hafif tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. UL30A-A2 model adını taşıyan hafif ve ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Intel'in 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alan notebook, 4GB DDR3 bellek ile geliyor.

Netbook taşınabilirliğini daha yüksek performansla arzulayan kullanıcılar için hazırlanan sistem, depolama için 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. Ekran kartı olarak Intel'in GMA X4500M HD entegre çözümü ile gelen çiklet klavyeli UL30A-A2'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Altec Lansing hoparlörler, Asus IceCool teknolojisi, 0.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, 3x USB portu ve HDMI konnektörü ile yüz tanıma teknolojisine yer veriliyor.

12.9 x 9.3 x 1 inç boyutlarında ve 1.67 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Asus'un hafif ve ince serisi yeni dizüstü bilgisayar modeli UL30A-A2, yurt dışında 580 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlıyor.