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Asus'dan detaylarıyla farklılaşan iki yeni Radeon HD 4670 geliyor

10 yıl
7,2b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan detaylarıyla farklılaşan iki yeni Radeon HD 4670 geliyor
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4670 modeli 80$ seviyesinde Nvidia'nın GeForce 9500GT modeline karşı liderliğ ele geçirme hedefiyle hazırlanmıştı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT gpu'sunun güç verdiği kart, Radeon HD 4800 serisiyle devreye giren 3B mimarisinin genleri sayesinde GeForce 9500GT'nin önünde yer almayı da başarmıştı.

Glaciator soğutuculu Radeon HD 4830 modelini lanse eden Asus, ürün gamına yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın EAH4670/DI/512M ve EAH4670/DI/1G kod adlı yeni modelleri AMD-ATi'nin Radeon HD 4670 modelini temel alıyor. Sahip oldukları özel soğutucu ve soğutucu üzerinde yer alan Republic of Gamers logosu ile dikkat çeken yeni modeller arasındaki farkı bellek kapasiteleri belirliyor.

Samsung tarafından hazırlanan bellek yongalarıyla donatılan ekran kartları 128-bit bellek veri yolu desteği ve 320x paralel işlem birimiyle geliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna sahip olan ekran kartlarının grafik işlemcisi 750MHz, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapan kartlar Crossfire X desteğine de sahip.

AMD-ATi'nin referans modeline göre önemli farklılıklar içeren kartlar soğutucularının yanı sıra kullanılan japon kapasitörler ile de dikkat çekiyor. DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan Radeon HD 4670 tabanlı yeni modellerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında şimdilik çok net bir bilgi bulunmuyor.


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St Batuhan 10 yıl
1gb cok cok gereksiz bir hal aldırıyor bu karta :(
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cenkyyy 10 yıl
casper a yine ekmek çıktı
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01Mrt 10 yıl
casperlık kart olmuş... :D
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Fettah34 10 yıl
Casper böyle kart koysa kuban ol sen o pc ye...
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

casperlık kart olmuş... :D



casper la alakası yok bu kartın::::::::::::: gördüğümüz üründe asus kalitesi var

souğutucusu basit görünse bile gpu soğutmaktan hariç ram souğutması sağlayacak şekilde tasarlanmış:::: hdmi ve ram kapasitesinden anladığımız üzere de HTPC ler için üretilmiş bir model....
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Haber için teşekkürler..Asus Kalsın!!
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max975 10 yıl
ne kadar basit olmuş[>:]
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