Asus'dan profesyoneller için yeni dizüstü bilgisayar; B80A

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Eee PC ile mobil pazarda hareketli günler geçiren Asus, profesyoneller için hazurladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. B80A kod adlı yeni modelin performans ve taşınabilirlik gibi kritelerin göz önüne alınarak hazırlandığı ifade ediliyor. 14.1" ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayar 34.1 x 24.5 x 2.98~3.7 cm boyutlarında ve Siyah renkli tasarıma sahip.

Intel platformunu temel alan Core 2 Duo T9400, T5850, P8600 veya P7350 işlemcileriyle satın alınabilen B80A, 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sağlıyor.160GB, 250GB ve 320GB'lık SATA disk alternatifleri olan yeni sistemde optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verilmiş. HDMI konnektörü ve parmak izi okuyucu gibi detayları da bulunan Asus B80A, 1.3MP'lik dahili internet kamerasıyla birlikte geliyor.

İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Basic/Premium, Business veya Ultimate versiyonlarının tercih edilebileceği dizüstü bilgisayarın fiyatı hakkında neti bir bilgi bulunmuyor.