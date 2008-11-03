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Asus'dan profesyoneller için yeni dizüstü bilgisayar; B80A

10 yıl
5,1b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan profesyoneller için yeni dizüstü bilgisayar; B80A
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Eee PC ile mobil pazarda hareketli günler geçiren Asus, profesyoneller için hazurladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. B80A kod adlı yeni modelin performans ve taşınabilirlik gibi kritelerin göz önüne alınarak hazırlandığı ifade ediliyor. 14.1" ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayar 34.1 x 24.5 x 2.98~3.7 cm boyutlarında ve Siyah renkli tasarıma sahip.

Intel platformunu temel alan Core 2 Duo T9400, T5850, P8600 veya P7350 işlemcileriyle satın alınabilen B80A, 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sağlıyor.160GB, 250GB ve 320GB'lık SATA disk alternatifleri olan yeni sistemde optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verilmiş. HDMI konnektörü ve parmak izi okuyucu gibi detayları da bulunan Asus B80A, 1.3MP'lik dahili internet kamerasıyla birlikte geliyor.

İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Basic/Premium, Business veya Ultimate versiyonlarının tercih edilebileceği dizüstü bilgisayarın fiyatı hakkında neti bir bilgi bulunmuyor.


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miraculous 10 yıl
şu asus a bi ısınamadım gitti
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notebookgentr 10 yıl
profesyonel ile kurumsal tarafı kastediyorlar bence. Yani banka işyeri vb gibi kurumlara özel
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max975 10 yıl
güzel birşey ama fiyat ucuktur
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trimaxsahinabi 10 yıl
ben bi özellik göremedim. tek olayı asus un 14,1" çıkarması mı?
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kesbi 10 yıl
Profesyoneller için üretilmiş tamamda bunun ekran kartı nedir? Onboardsa neresi profesyonel olur değil mi? Birde hangi özelliği profesyoneller için olduğunu ortaya koyuyor. Yani ne farkı var anlayamadım açıkçası.
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enreka_tr 10 yıl

Orjinalden alıntı: kesbi

Profesyoneller için üretilmiş tamamda bunun ekran kartı nedir? Onboardsa neresi profesyonel olur değil mi? Birde hangi özelliği profesyoneller için olduğunu ortaya koyuyor. Yani ne farkı var anlayamadım açıkçası.



hangi branşta profersorlere ama =)
kimisi için yeterli bi sistemdir bu kimisi için deil pradigma tamamen..
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