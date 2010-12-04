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Asus'dan tasarımıyla dikkat çeken kabosuz yönlendirici: RT-N56U Black Diamond

8 yıl
9,4b
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan tasarımıyla dikkat çeken kabosuz yönlendirici: RT-N56U Black Diamond
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, RT-N56U Black Diamond adını verdiği yeni kablosuz router modelini Avrupa'da kullanıma sunuyor. Şık tasarımıyla aynı zamanda kullanılacağı ortamda aksesuar olarak ta değerlendirilebilecek yeni yönlendirici, çift bant (2.4GHz - 5GHz) desteği ile 300Mbps hızına kadar ulaşabiliyor.

Asus tarafından açıklanan özelliklere göre eş zamanlı olarak 2.4GHz 802.11 b/g/n ve 5GHz 802.11 a/n konnektörlerine sahip olan yönlendiricide 8MB flash bellek ve 128MB RAM bellek kapasitesine yer veriliyor. Donanımsal NAT hızlandırma desteği de sunan cihazda dört adet Gigabit Ethernet portu ve WAN konnektörü de bulunuyor.

Diğer bağlantılar için iki adet USB 2.0 portunu da üzerinde barındıran cihaz, Plug-n-surf teknolojisi ile hızlı kurulum sağlayabiliyor. Asus'un şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan yeni kablosuz yönlendiricisi RT-N56U Black Diamond, Avrupa fiyat listelerine 153 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlamış durumda.

Asus'dan tasarımıyla dikkat çeken kabosuz yönlendirici: RT-N56U Black Diamond
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aspirin_00 8 yıl
yandan kabloların fışkıracağı bu modelden aksesurar olarak bahsetmek anlamsız evi yapanlar bunu sıvadan önce duvara monte etseler o zaman daha mantıklı olur..
kablosuz olarak.
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XnetaS 8 yıl
Türkiye ye gelmiyor ki böyle modemler
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