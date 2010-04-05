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Asus'tan yeni bir performans canavarı dizüstü bilgisayar: Asus G60Jx

Asus'un yeni dizüstü bilgisayarı G60Jx yüksek donanım özellikleriyle dikkat çekiyor
9 yıl
14,7b
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10
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Asus, yüksek performanslı bilgisayarlarına bir yenisini daha ekledi. Asus'un G60 serisi altında yer alacak olan yeni bilgisayar G60Jx kod adıyla üretilecek.

Asus'un yeni bilgisayarı G60Jx, sahip olduğu donanım özellikleriyle son derece iddialı görünüyor. Asus G60Jx'de Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileri kullanılabiliyor. Intel Core i7 620M ve 720QM, Intel Core i5 540M, 520M ve 430M, Intel Core i3 350M ve 330M işlemcileri ile konfigüre edilebilecek olan G60Jx, kullanıcılara 1GB DDR5 belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 360M ekran kartı ile yüksek performans vaad ediyor. Sistem belleğinin maksimum 8 GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarlarda depolama alanı seçeneği de opsiyonel olarak belirlenebiliyor zira seçenekler arasında, 5400 rpm'lik 640 GB, 500 GB ve 320 GB sabit diskler bulunurken, 7200 rpm'lik sabit disklerin kapasiteleri de 500GB ve 320 GB olarak belirlenmiş.

Asus'un ekran kartı ve işlemci gibi bileşenleri ile yüksek performans vaadeden bilgisayarı G60Jx'te 16 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılmış. 802.11 b/g/n WiFi standart olarak sunulurken Bluetooth 2.1 opsiyonel olarak seçilebiliyor. Asus, yeni bilgisayarında girişleri zengin tutmuş zira, 2x kulaklık girişi, 4x USB 2.0 girişi, VGA ve HDMI çıkışları, 1x E-Sata girişi, 8/1 kart okuyucu standart olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuş. Asus, performans canavarı bilgisayarında ışıklandırmalı klavyeye yer vermiş böylece karanlık ortamlarda bile rahat bir kullanım imkanı sunuluyor.

Asus'un donanım özellikleriyle oldukça iddialı olan bilgisayarı G60Jx'in 2300$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

 

 

 


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DH Misafiri 8 yıl
1366x768 buna canavara göre düşük daha yüksek olabilirdi kim buna para verirse akıl işi değil bu abd fiyatı bide türküyeye gelse inanılmaz bir fiyat buna para vereceğine aynı özelliklere sahip masaüstü alırsın lcd mönütörü büyük daha akıllı olur bu 3000 tl ise masaüstü 1500 tldir daha iyi olur
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Tayff 8 yıl
Şaka gibi 2300$ mı ? Bu donanıma mı ?
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MMistanbul 8 yıl

DH Misafiri

1366x768 buna canavara göre düşük daha yüksek olabilirdi kim buna para verirse akıl işi değil bu abd fiyatı bide türküyeye gelse inanılmaz bir fiyat buna para vereceğine aynı özelliklere sahip masaüstü alırsın lcd mönütörü büyük daha akıllı olur bu 3000 tl ise masaüstü 1500 tldir daha iyi olur


Daha yaşadğınız ülkenin adını yazamıyorsunuz masa üstü ile notebook karşılaştırıyorsunuz. Kol saati neden kullanıyorsunuz ki alın bir tane masa saati koyun çantanıza onu gezdirinden farksız bir yorum.
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DH Misafiri 9 yıl
hayret bişey sanki directx 11 destekleyen oyunvarda daha yeni direct 10 oyunlara geçilmeye çalışılıyo şimdiden bu directx 11 olayı kuyryksuz uçurtma gibi boşverin paraya yazık
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KANUNI61 9 yıl
ekran kartı mortigen de ondandır :))
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escape0121 9 yıl
ÇÖZÜNÜRLÜK BİR TARAFA EKRAN KARTI AYAGINDA NEDEN DX11 DESTEKLEYEN BİR EKRAN KARTI TERCİH EDİLMİYOR
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Batuist 9 yıl
Bu haberden çok reklam olmuş... bu gibi cihazları inceleme yaparak sunsanız çok daha iyi olur.. Yoksa sitesine girer herkes aynı bilgilere ulaşabilir..
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