Asus'tan yeni bir performans canavarı dizüstü bilgisayar: Asus G60Jx

Asus, yüksek performanslı bilgisayarlarına bir yenisini daha ekledi. Asus'un G60 serisi altında yer alacak olan yeni bilgisayar G60Jx kod adıyla üretilecek.

Asus'un yeni bilgisayarı G60Jx, sahip olduğu donanım özellikleriyle son derece iddialı görünüyor. Asus G60Jx'de Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileri kullanılabiliyor. Intel Core i7 620M ve 720QM, Intel Core i5 540M, 520M ve 430M, Intel Core i3 350M ve 330M işlemcileri ile konfigüre edilebilecek olan G60Jx, kullanıcılara 1GB DDR5 belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 360M ekran kartı ile yüksek performans vaad ediyor. Sistem belleğinin maksimum 8 GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarlarda depolama alanı seçeneği de opsiyonel olarak belirlenebiliyor zira seçenekler arasında, 5400 rpm'lik 640 GB, 500 GB ve 320 GB sabit diskler bulunurken, 7200 rpm'lik sabit disklerin kapasiteleri de 500GB ve 320 GB olarak belirlenmiş.

Asus'un ekran kartı ve işlemci gibi bileşenleri ile yüksek performans vaadeden bilgisayarı G60Jx'te 16 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılmış. 802.11 b/g/n WiFi standart olarak sunulurken Bluetooth 2.1 opsiyonel olarak seçilebiliyor. Asus, yeni bilgisayarında girişleri zengin tutmuş zira, 2x kulaklık girişi, 4x USB 2.0 girişi, VGA ve HDMI çıkışları, 1x E-Sata girişi, 8/1 kart okuyucu standart olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuş. Asus, performans canavarı bilgisayarında ışıklandırmalı klavyeye yer vermiş böylece karanlık ortamlarda bile rahat bir kullanım imkanı sunuluyor.

Asus'un donanım özellikleriyle oldukça iddialı olan bilgisayarı G60Jx'in 2300$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.