SK Hynix’in HBM belleklerini kapan kapana: Firma, 2025 için satış yapıyor

SK Hynix’in HBM bellekleri yok satıyor
Güney Koreli SK Hynix, yaptığı açıklamada, yapay zeka yonga setlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının 2024 için tamamen, 2025 için ise büyük oranda tükendiğini söyledi. Nvidia tedarikçisi ve dünyanın en büyük ikinci bellek yonga üreticisi olan firma, 12 katmanlı HBM3E belleklerde ise seri üretime yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını doğruladı.
Firma, HBM pazarının yapay zeka modellerinin boyutlarındaki artışla ve dolaylı olarak veri miktarının yükselmesiyle birlikte büyümeye devam etmesini bekliyor. SK Hynix, yıllık talep artışının orta ve uzun vadede yaklaşık %60 olması bekliyor. HBM alanında ABD'li rakibi Micron ve vatandaşı Samsung ile rekabet eden SK Hynix, yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Nvidia’nın tek HBM tedarikçisi konumundaydı. Nvidia ve diğer firmaların ise artık HBM ve diğer yapay zeka GPU donanımlarında tedarikçileri çeşitlendirmeye çalıştığı biliniyor.
Bunun arkasındaki neden ise arzın yetmeyişi. Zira Micron da HBM belleklerinin 2024 için tükendiğini ve aynı şekilde 2025 arzının da çoktan tahsis edildiğini bildirmişti. Micron ayrıca SK Hynix’ten daha erken bir şekilde müşterilerine 12 katmanlı HBM3E örnekleri vermeye başlayacak. Samsung ise HBM3E 12 katmanlı çiplerini ikinci çeyrekte üretmeyi planlıyor ve firma, bu yılki HBM çip sevkiyatlarının üç kattan fazla artacağını öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.