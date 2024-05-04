SK Hynix’in HBM belleklerini kapan kapana: Firma, 2025 için satış yapıyor

Tam Boyutta Gör HBM bellek üretiminin güçlü isimlerinden SK Hynix, yapay zekanın yarattığı yüksek talepten faydalanmayı sürdürüyor. Firma zaten 2024 yılı için HBM bellek üretim kapasitesinin tamamını satmış durumda. Nvidia’nın önemli tedarikçilerinden olan SK Hynix, şimdi ise 2025 yılının büyük bir bölümü için HBM üretim kapasitesinin tükendiğini bildirdi.

SK Hynix’in HBM bellekleri yok satıyor

Güney Koreli SK Hynix, yaptığı açıklamada, yapay zeka yonga setlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının 2024 için tamamen, 2025 için ise büyük oranda tükendiğini söyledi. Nvidia tedarikçisi ve dünyanın en büyük ikinci bellek yonga üreticisi olan firma, 12 katmanlı HBM3E belleklerde ise seri üretime yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını doğruladı.

Firma, HBM pazarının yapay zeka modellerinin boyutlarındaki artışla ve dolaylı olarak veri miktarının yükselmesiyle birlikte büyümeye devam etmesini bekliyor. SK Hynix, yıllık talep artışının orta ve uzun vadede yaklaşık %60 olması bekliyor. HBM alanında ABD'li rakibi Micron ve vatandaşı Samsung ile rekabet eden SK Hynix, yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Nvidia’nın tek HBM tedarikçisi konumundaydı. Nvidia ve diğer firmaların ise artık HBM ve diğer yapay zeka GPU donanımlarında tedarikçileri çeşitlendirmeye çalıştığı biliniyor.

Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E üretimine başlıyor 4 gün önce eklendi

Bunun arkasındaki neden ise arzın yetmeyişi. Zira Micron da HBM belleklerinin 2024 için tükendiğini ve aynı şekilde 2025 arzının da çoktan tahsis edildiğini bildirmişti. Micron ayrıca SK Hynix’ten daha erken bir şekilde müşterilerine 12 katmanlı HBM3E örnekleri vermeye başlayacak. Samsung ise HBM3E 12 katmanlı çiplerini ikinci çeyrekte üretmeyi planlıyor ve firma, bu yılki HBM çip sevkiyatlarının üç kattan fazla artacağını öngörüyor.

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SK Hynix’in HBM belleklerini kapan kapana: Kapasite yetmiyor