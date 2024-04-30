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    Anlık Bildirim

    Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E bellek üretimine başlıyor

    Samsung, şubat ayında sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E belleğini duyurmuştu. Bellek yongalarında dünya lideri Samsung, yaptığı açıklamada HBM3E 12H belleklerde seri üretime geçtiğini duyurdu.
    Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, finansal anlamda kötüye gidişi durduğu yılın ilk çeyreğinde kârını ona katlarken aynı zamanda ver merkezlerine odaklanan ürünleri hakkında da yeni açıklamalarda bulundu. Firma, kısa süre içerisinde yeni nesil HBM3E, DDR5 ve V-NAND ürünlerinde seri üretime geçeceğini ve bazılarında halihazırda üretime başladığını duyurdu.

    Samsung, büyümeyi sürdürecek

    Samsung, yapay zeka alanındaki HBM, DDR5 ve V-NAND ürünlerinin desteğiyle ilgili çeyrekte rekor büyümeye tanıklık etti. Güney Koreli dev, bu büyümeyi yeni nesil ürünleriyle sürdürme niyetinde. Bu bağlamda yapılan açıklamaya göre Samsung, bu ay HBM3E 8H belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. Yılın ikinci çeyreğinde ise HBM3E 12H ürünlerini ve 1b nanometre (nm) 32Gb DDR5 tabanlı 128GB’lık ürünlerini seri olarak üretmeye başlayacak. Şirket ayrıca bu ay sektörde ilk kez 9. Nesil TLC V-NAND'ın seri üretimine başladı. Bu belleklerin QLC hücreli versiyonları ise yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.

    Samsung’un yeni nesil HBM bellek çözümü AMD'nin MI300X GPU’sunda yığın başına 36 GB'a kadar kapasite sunacak. AMD'nin Samsung Foundry ile bir anlaşma imzaladığı ve Samsung'un HBM3E DRAM'i mevcut ve yenilenen MI350/MI370 GPU'lar gibi yeni nesil ürünlerde kullanılmak üzere tedarik edeceği bildiriliyor.

    Samsung, 2024 ikinci yarısında makroekonomik eğilimler ve jeopolitik konularla ilgili devam eden dalgalanmalara rağmen, iş koşullarının olumlu kalması ve özellikle üretken yapay zeka konusundaki talebin güçlü kalmasını bekliyor. Bu beklenti, firmanın yeni çözümlerinin de piyasada güçlü kalacağına bir işaret.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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