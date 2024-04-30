Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E bellek üretimine başlıyor

Samsung, büyümeyi sürdürecek
Samsung, yapay zeka alanındaki HBM, DDR5 ve V-NAND ürünlerinin desteğiyle ilgili çeyrekte rekor büyümeye tanıklık etti. Güney Koreli dev, bu büyümeyi yeni nesil ürünleriyle sürdürme niyetinde. Bu bağlamda yapılan açıklamaya göre Samsung, bu ay HBM3E 8H belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. Yılın ikinci çeyreğinde ise HBM3E 12H ürünlerini ve 1b nanometre (nm) 32Gb DDR5 tabanlı 128GB’lık ürünlerini seri olarak üretmeye başlayacak. Şirket ayrıca bu ay sektörde ilk kez 9. Nesil TLC V-NAND'ın seri üretimine başladı. Bu belleklerin QLC hücreli versiyonları ise yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.
Samsung’un yeni nesil HBM bellek çözümü AMD'nin MI300X GPU’sunda yığın başına 36 GB'a kadar kapasite sunacak. AMD'nin Samsung Foundry ile bir anlaşma imzaladığı ve Samsung'un HBM3E DRAM'i mevcut ve yenilenen MI350/MI370 GPU'lar gibi yeni nesil ürünlerde kullanılmak üzere tedarik edeceği bildiriliyor.
Samsung, 2024 ikinci yarısında makroekonomik eğilimler ve jeopolitik konularla ilgili devam eden dalgalanmalara rağmen, iş koşullarının olumlu kalması ve özellikle üretken yapay zeka konusundaki talebin güçlü kalmasını bekliyor. Bu beklenti, firmanın yeni çözümlerinin de piyasada güçlü kalacağına bir işaret.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.