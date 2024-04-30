Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E bellek üretimine başlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, finansal anlamda kötüye gidişi durduğu yılın ilk çeyreğinde kârını ona katlarken aynı zamanda ver merkezlerine odaklanan ürünleri hakkında da yeni açıklamalarda bulundu. Firma, kısa süre içerisinde yeni nesil HBM3E, DDR5 ve V-NAND ürünlerinde seri üretime geçeceğini ve bazılarında halihazırda üretime başladığını duyurdu.

Samsung, büyümeyi sürdürecek

Samsung, yapay zeka alanındaki HBM, DDR5 ve V-NAND ürünlerinin desteğiyle ilgili çeyrekte rekor büyümeye tanıklık etti. Güney Koreli dev, bu büyümeyi yeni nesil ürünleriyle sürdürme niyetinde. Bu bağlamda yapılan açıklamaya göre Samsung, bu ay HBM3E 8H belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. Yılın ikinci çeyreğinde ise HBM3E 12H ürünlerini ve 1b nanometre (nm) 32Gb DDR5 tabanlı 128GB’lık ürünlerini seri olarak üretmeye başlayacak. Şirket ayrıca bu ay sektörde ilk kez 9. Nesil TLC V-NAND'ın seri üretimine başladı. Bu belleklerin QLC hücreli versiyonları ise yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.

Samsung yara sarıyor 6 sa. önce eklendi

Samsung’un yeni nesil HBM bellek çözümü AMD'nin MI300X GPU’sunda yığın başına 36 GB'a kadar kapasite sunacak. AMD'nin Samsung Foundry ile bir anlaşma imzaladığı ve Samsung'un HBM3E DRAM'i mevcut ve yenilenen MI350/MI370 GPU'lar gibi yeni nesil ürünlerde kullanılmak üzere tedarik edeceği bildiriliyor.

Samsung, 2024 ikinci yarısında makroekonomik eğilimler ve jeopolitik konularla ilgili devam eden dalgalanmalara rağmen, iş koşullarının olumlu kalması ve özellikle üretken yapay zeka konusundaki talebin güçlü kalmasını bekliyor. Bu beklenti, firmanın yeni çözümlerinin de piyasada güçlü kalacağına bir işaret.

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Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E üretimine başlıyor