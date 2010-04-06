Asus'un 880G yonga setli anakartı gün ışığına çıktı: M4A88TD-V EVO/USB3

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin de desteklendiği yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4250 IGP'si ile gelen anakart, gelişmiş grafik özellikleri sunuyor.

Hem DirectX 10.1 desteğine hem de 1080p video oynatabilme yeteneğine sahip olan Asus M4A88TD-V EVO/USB3, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Uyumlu anakartlarla Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan kart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu yer alıyor.

Gelişmiş grafik performansı için 128MB SidePort bellek teknolojisi ile donatılan anakart, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Güney köprüsü olarak SB850 yongasına sahip olan anakart bu sayede doğal SATA-III desteği sunarken, USB 3.0 ise harici kontrolcü ile geliyor.

TurboV teknolojisi sayesinde kullancılarına, uyumlu işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek açma imkanı da tanıyan anakart, EPU teknolojisiyle dinamik faz yönetimi üzerinden güç tasarrufu da sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve beş adet SATA-III portu ile birlikte FireWire, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ile Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakartın ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.