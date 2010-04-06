Asus'un 880G yonga setli anakartı gün ışığına çıktı: M4A88TD-V EVO/USB3

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin de desteklendiği yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4250 IGP'si ile gelen anakart, gelişmiş grafik özellikleri sunuyor. Hem DirectX 10.1 desteğine hem de 1080p video oynatabilme yeteneğine sahip olan Asus M4A88TD-V EVO/USB3, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Uyumlu anakartlarla Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan kart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Gelişmiş grafik performansı için 128MB SidePort bellek teknolojisi ile donatılan anakart, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Güney köprüsü olarak SB850 yongasına sahip olan anakart bu sayede doğal SATA-III desteği sunarken, USB 3.0 ise harici kontrolcü ile geliyor. TurboV teknolojisi sayesinde kullancılarına, uyumlu işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek açma imkanı da tanıyan anakart, EPU teknolojisiyle dinamik faz yönetimi üzerinden güç tasarrufu da sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve beş adet SATA-III portu ile birlikte FireWire, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ile Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakartın ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin de desteklendiği yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4250 IGP'si ile gelen anakart, gelişmiş grafik özellikleri sunuyor.
Hem DirectX 10.1 desteğine hem de 1080p video oynatabilme yeteneğine sahip olan Asus M4A88TD-V EVO/USB3, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Uyumlu anakartlarla Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan kart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu yer alıyor.
Gelişmiş grafik performansı için 128MB SidePort bellek teknolojisi ile donatılan anakart, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Güney köprüsü olarak SB850 yongasına sahip olan anakart bu sayede doğal SATA-III desteği sunarken, USB 3.0 ise harici kontrolcü ile geliyor.
TurboV teknolojisi sayesinde kullancılarına, uyumlu işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek açma imkanı da tanıyan anakart, EPU teknolojisiyle dinamik faz yönetimi üzerinden güç tasarrufu da sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve beş adet SATA-III portu ile birlikte FireWire, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ile Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakartın ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
560MHz, fakat biosdan 700mhz'e kadar overclock yapılabiliyor, 4290 seviyesine geliyor yani, fakat 4290 fabrika çıkışı 700mhz olduğu için onun da OC performansı var.
Daha önceki bir haberde asusun bir yan kuruluşunun usb 3.0 işine girdiğini duymuştuk peki asus bu anakartında nec'in kontrolcüsü nü mü kullanıyor yoksa kendi kontrolcüsünü mü??
Sata girişlerinin yeri gayet iyi bence. ekran kartının karşısına denk gelmiyor. benim lanet kartta 6 sata girişinin 2 tanesi pert , diğer ikiside zar zor kullanılabiliyor
+1. Bendeki anakartta da sıkıntı yaşıyorum. Kasanın her iki yan kapağını açarsam rahatça sata portunu bulabiliyorum. Asusun bu sata yerleşimini beğendim.