Asus'un Radeon HD 4870 Matrix modeli gün ışığına çıktı

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Matrix ve Dark Knight serisi ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Asus tasarımı ve soğutucusu ile dikkat çeken yeni bir model üzerinde çalışıyor. Endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı modeli olan ATi Radeon HD 4870'i masaya yatıran Asus, EAH4870 Matrix/HTDI/512M kod adlı yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor.

Siyah PCB'si ile dikkat çeken ekran kartı çift fanlı soğutucusuyla da iddiasını ortaya koyuyor. Hybris soğutmaya sahip olan ekran kartının soğutucusu farklı boyutlarda iki fan ile desteklenmiş durumda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'suna sahip olan Asus'un yeni modeli 512MB GDDR5 bellek ile donatılmış durumda.

Grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 3680MHz'de çalışan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, kullanıcılarına hem yazılım hem de donanım tabanlı kontrol olanağı sağlıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Crossfire desteği de sunuyor.

Matrix serisi dahilinde daha önce kullanıma sunulan GeForce 9600GT, 9800GT ve Radeon HD 4850 modelleri gibi GPU ve bellek geriliminin ayarlanabilmesine olanak tanıyan ekran kartı yine GPU ve bellek sıcaklılarıyla güç devrelerin ve ambians sıcaklığının takip edilebilmesini de mümkün kılıyor. GPU yük durumuna göre fan hızını otomatik olarak ayarlanabilen kart oyunculara yönelik özelleştişrilebilir ayarlara da sahip.

Asus'un Matrix serisi Radeon HD 4870 modeli için fiyat ve piyasaya çıkış tarihi açıklanmadı.

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