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Asus'un Radeon HD 4870 Matrix modeli gün ışığına çıktı

10 yıl
15,3b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Radeon HD 4870 Matrix modeli gün ışığına çıktı
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Matrix ve Dark Knight serisi ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Asus tasarımı ve soğutucusu ile dikkat çeken yeni bir model üzerinde çalışıyor. Endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı modeli olan ATi Radeon HD 4870'i masaya yatıran Asus, EAH4870 Matrix/HTDI/512M kod adlı yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor.

Siyah PCB'si ile dikkat çeken ekran kartı çift fanlı soğutucusuyla da iddiasını ortaya koyuyor. Hybris soğutmaya sahip olan ekran kartının soğutucusu farklı boyutlarda iki fan ile desteklenmiş durumda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'suna sahip olan Asus'un yeni modeli 512MB GDDR5 bellek ile donatılmış durumda.

Grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 3680MHz'de çalışan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, kullanıcılarına hem yazılım hem de donanım tabanlı kontrol olanağı sağlıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Crossfire desteği de sunuyor.

Matrix serisi dahilinde daha önce kullanıma sunulan GeForce 9600GT, 9800GT ve Radeon HD 4850 modelleri gibi GPU ve bellek geriliminin ayarlanabilmesine olanak tanıyan ekran kartı yine GPU ve bellek sıcaklılarıyla güç devrelerin ve ambians sıcaklığının takip edilebilmesini de mümkün kılıyor. GPU yük durumuna göre fan hızını otomatik olarak ayarlanabilen kart oyunculara yönelik özelleştişrilebilir ayarlara da sahip.

Asus'un Matrix serisi Radeon HD 4870 modeli için fiyat ve piyasaya çıkış tarihi açıklanmadı.

Asus'un Radeon HD 4870 Matrix modeli gün ışığına çıktı
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St Batuhan 10 yıl
Sok sekeeeeeeeey :D cidden cok iyi fakat asus hem pahalı hemde eksiklerle cidden 1gb olsa daha iyi olurdu :(
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espada1 10 yıl
Güzel bi model olmuş...Hdmi koymuyorlar böyle kartlara deli oluyorum...Abuk bi fiyattan girmezse iyi iş görür..
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iso614300 10 yıl
ÇOK KARİZMA BU MATRIX SERİSİ YAA.ÖF BE
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ugur_yavuz 10 yıl
Çok seksi karizmatik bi kart olmuş ama.
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kadtas 10 yıl
Harbi güzel olmuş kart... Fabrika çıkışlı oc lu.. Yalnız 1 gb gelebilseymiş alabilincek en iyi kart olurmuş 48xx serisine kıyasla
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01Mrt 10 yıl
hay maşallah... 500 dolar olur bu... :D
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bigdede 10 yıl
fiyatta bakarım ben fiyatta
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Batuist 10 yıl
soğutucu tasarımı mükemmel görünüyor.. palitin dual sonic modelinden çok daha iyi duruyor...
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sultanomar 10 yıl
çok güzel yaa bende isteriim


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psychemy 10 yıl
hani çift fanlı ilk ekran kartı değil ama bu kart ilave dingilli kamyon çağrışımı yaptı bende. çok şahane olmuş o ayrı da ben mi yanlış görüyorum yoksa fanlardan biri diğerinden küçük mü?
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MrPerFormance 10 yıl
Güzel Dizayn.
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serpantin 10 yıl
Fiyat en az 375$+kdv olur. Yani alınmaz..
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SSH 10 yıl
Çok güzel bir dizaynı var ancak Asus çok pahalı oluyor ve fiyatını haketmiyor.
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Light_Velocity 10 yıl
Asus ta fiyatlar zaten uçuk bide bu kartı düşünemiyorum bile
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
direk böle çıkarsalar kartlarını daa ii olrdu
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ohyes 10 yıl
ya neden 512 mb ben onu anlamıyorum.nasılsa pahalı olacak bari kahhını versin.onun dışında güzel
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bordoomavii 10 yıl
şekilin yanında aynı zamanda hem gpu hemde ram gerilim ayarlanabilme imkanı var soğutucuda süper. süper bi oc potansiyeline sahip bi kart 4870 den çok daha fazlası bence..
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X2 10 yıl
Hakikaten şık bir kart, iyi bir soğutma çözümü.
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