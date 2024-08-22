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    Atari ikonik oyun konsoluna modern teknolojiyle yeniden hayat verdi

    Birçok oyunsever için hala en unutulmaz anların baş kahramanı olan Atari, efsane modellerinden birini daha yeniden hayata döndürdü. İşte Atari’nin ikonik tasarımlı yeni konsolu.

    Atari ikonik oyun konsoluna yeniden hayat verdi Tam Boyutta Gör

    Atari, nostalji tutkunlarına hitap eden yeni bir ürünle geri dönüyor. Klasik 1986 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Atari 7800+ tanıtıldı. Daha küçük ve güçlü bir yapıya sahip olan bu modern konsol, HDMI bağlantı noktası sayesinde günümüz televizyonları ve monitörleriyle kolayca uyum sağlıyor.

    Fiyatı 129,99 dolar olarak belirlenen Atari 7800+, hem Atari 2600 hem de 7800 oyun kartuşlarıyla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, geniş bir klasik oyun yelpazesine erişim imkanı buluyor. Konsol, Bentley Bear’s Crystal Quest oyunu ve USB-C kablosu ile birlikte geliyor.

    Atari 7800+, retro oyun deneyimini daha da otantik hale getirmek isteyen kullanıcılar için geniş ekran ve 4:3 görüntü modları arasında geçiş yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca, oyun kartuşlarının sıkışma sorununu azaltmak amacıyla cihaz daha geniş bir kartuş yuvası ile donatılmış.

    Atari ikonik oyun konsoluna yeniden hayat verdi Tam Boyutta Gör

    Konsolun yanı sıra, Atari CX78+ Kablosuz Oyun Kolu ve CX40+ Kablosuz Joystick de tanıtıldı. 34,99 dolar fiyat etiketine sahip olan CX78+ Kablosuz Oyun Kolu, 25 saate kadar pil ömrü sunuyor ve USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. CX40+ Kablosuz Joystick ise Atari 2600+ ve tüm orijinal Atari sistemleriyle uyumlu olup, DB9 kablosuz adaptör ile birlikte geliyor ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Her iki kontrol cihazı da USB-A adaptörü ile PC’lerde kullanılabiliyor.

    Atari 7800+ ve bu kontrol cihazlarının 2024 kışında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ön siparişler ise şimdiden açılmış durumda. Bu yeni nesil Atari konsolu, geçmişin klasik oyunlarını modern teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Atari 7800+, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
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