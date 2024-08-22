Atari ikonik oyun konsoluna modern teknolojiyle yeniden hayat verdi

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Atari, nostalji tutkunlarına hitap eden yeni bir ürünle geri dönüyor. Klasik 1986 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Atari 7800+ tanıtıldı. Daha küçük ve güçlü bir yapıya sahip olan bu modern konsol, HDMI bağlantı noktası sayesinde günümüz televizyonları ve monitörleriyle kolayca uyum sağlıyor.

Fiyatı 129,99 dolar olarak belirlenen Atari 7800+, hem Atari 2600 hem de 7800 oyun kartuşlarıyla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, geniş bir klasik oyun yelpazesine erişim imkanı buluyor. Konsol, Bentley Bear’s Crystal Quest oyunu ve USB-C kablosu ile birlikte geliyor.

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Atari 7800+, retro oyun deneyimini daha da otantik hale getirmek isteyen kullanıcılar için geniş ekran ve 4:3 görüntü modları arasında geçiş yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca, oyun kartuşlarının sıkışma sorununu azaltmak amacıyla cihaz daha geniş bir kartuş yuvası ile donatılmış.

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Konsolun yanı sıra, Atari CX78+ Kablosuz Oyun Kolu ve CX40+ Kablosuz Joystick de tanıtıldı. 34,99 dolar fiyat etiketine sahip olan CX78+ Kablosuz Oyun Kolu, 25 saate kadar pil ömrü sunuyor ve USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. CX40+ Kablosuz Joystick ise Atari 2600+ ve tüm orijinal Atari sistemleriyle uyumlu olup, DB9 kablosuz adaptör ile birlikte geliyor ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Her iki kontrol cihazı da USB-A adaptörü ile PC’lerde kullanılabiliyor.

Atari 7800+ ve bu kontrol cihazlarının 2024 kışında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ön siparişler ise şimdiden açılmış durumda. Bu yeni nesil Atari konsolu, geçmişin klasik oyunlarını modern teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.

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