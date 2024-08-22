Atari ikonik oyun konsoluna modern teknolojiyle yeniden hayat verdi

Atari, nostalji tutkunlarına hitap eden yeni bir ürünle geri dönüyor. Klasik 1986 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Atari 7800+ tanıtıldı. Daha küçük ve güçlü bir yapıya sahip olan bu modern konsol, HDMI bağlantı noktası sayesinde günümüz televizyonları ve monitörleriyle kolayca uyum sağlıyor.
Fiyatı 129,99 dolar olarak belirlenen Atari 7800+, hem Atari 2600 hem de 7800 oyun kartuşlarıyla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, geniş bir klasik oyun yelpazesine erişim imkanı buluyor. Konsol, Bentley Bear’s Crystal Quest oyunu ve USB-C kablosu ile birlikte geliyor.
Atari 7800+, retro oyun deneyimini daha da otantik hale getirmek isteyen kullanıcılar için geniş ekran ve 4:3 görüntü modları arasında geçiş yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca, oyun kartuşlarının sıkışma sorununu azaltmak amacıyla cihaz daha geniş bir kartuş yuvası ile donatılmış.
Konsolun yanı sıra, Atari CX78+ Kablosuz Oyun Kolu ve CX40+ Kablosuz Joystick de tanıtıldı. 34,99 dolar fiyat etiketine sahip olan CX78+ Kablosuz Oyun Kolu, 25 saate kadar pil ömrü sunuyor ve USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. CX40+ Kablosuz Joystick ise Atari 2600+ ve tüm orijinal Atari sistemleriyle uyumlu olup, DB9 kablosuz adaptör ile birlikte geliyor ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Her iki kontrol cihazı da USB-A adaptörü ile PC’lerde kullanılabiliyor.
Atari 7800+ ve bu kontrol cihazlarının 2024 kışında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ön siparişler ise şimdiden açılmış durumda. Bu yeni nesil Atari konsolu, geçmişin klasik oyunlarını modern teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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