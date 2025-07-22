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    Xbox’ın bulut oyunları artık her yerde sizi takip edecek

    Xbox bulut oyunları artık cihaz fark etmeksizin sizi takip ediyor. Yeni özellik sayesinde, başladığınız oyuna başka bir cihazda kaldığınız yerden devam etmek mümkün hale geliyor.

    Microsoft, Xbox bulut oyun deneyimini cihazlar arasında kesintisiz hale getiren yeni bir özellikle dikkat çekiyor. Xbox Insiders programı kapsamında test edilmeye başlanan bu yenilikle birlikte kullanıcıların oyun geçmişi ve bulut üzerinden oynanabilir tüm oyunları, Xbox PC uygulaması üzerinden erişilebilir hale geliyor.

    İstediğin yerde devam et

    Yeni sistem, sadece Game Pass içeriklerini değil, oyuncuların kendi kütüphanelerindeki tüm bulut destekli oyunları da kapsıyor. Üstelik bu liste, Xbox konsolları, PC'ler ve Windows tabanlı taşınabilir cihazlar (el konsolları) arasında senkronize bir şekilde çalışıyor. Böylece, örneğin Xbox Series X'te başladığınız bir oyuna Xbox Cloud Gaming sayesinde daha sonra bir dizüstü bilgisayarda kaldığınız yerden devam etmek mümkün hale geliyor. Oyun, ikinci cihazda yerel olarak yüklü olmasa ya da o platformda yer almasa bile oynanabiliyor.

    Microsoft’un açıklamasına göre, "oyun geçmişi" bölümü, hem Xbox konsollarında hem de PC uygulamasında yer alacak ve son oynanan bulut oyunlarını gösterecek. Yeni sistemde bulut üzerinden oynanan oyunlar da ‘son oynananlar’ listesinde gösterilecek. Bulut destekli kayıt sistemleri sayesinde hiçbir ilerleme kaybı yaşanmadan oyunlara devam edilebilecek.

    Xbox’ın bulut oyunları artık her yerde sizi takip edecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, uygulamanın ana ekranına eklenen "geri dön" listesi ve yeni bulut oyunu filtreleme seçeneği oyunlara erişimi de kolaylaştıracak. Şirket, büyük kutucuklarda mevcut cihazda oynanan oyunların gösterildiğini; yeni "oyun geçmişi" kutucuğunun ise cihaz fark etmeksizin tüm Xbox geçmişinizi yansıttığını belirtiyor.

    Tüm bu gelişmeler, yeniden tasarlanan Xbox kitaplığı sayesinde mümkün hale geliyor. Artık farklı platformlardan satın alınan oyunlar tek bir arayüzden erişilip başlatılabiliyor.

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