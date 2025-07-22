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    GTA 6, PlayStation 5 Pro'da 60 fps olarak çalışacak

    X platformundaki bir sızıntı kaynağına göre, merakla beklenen GTA 6'nın PS5 Pro üzerinde 60 fps'de çalışması için Rockstar Games ve Sony işbirliği yapıyor.         

    GTA 6, PlayStation 5 Pro'da 60 fps olarak çalışacak Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Grand Theft Auto VI'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te 30 fps'de çalışacağı iddia edilmişti. Neyseki yeni oyunun PlayStation 5 Pro’da 60 fps'de çalışacağı bildiriliyor.

    Sony-Rockstar işbirliğiyle GTA 6, PS5 Pro'da 60 fps'de çalışacak

    X platformundaki sızıntılarıyla tanınan Detective Seeds’e göre, bir PlayStation mühendisi Sony’nin Rockstar ile bir pazarlama anlaşması üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu iş birliğinin GTA 6’nın PlayStation 5 Pro’da 60 fps hızında çalışmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre oyun, birden fazla grafik ayar seçeneği sunacak ancak özel bir performans moduna sahip olmayacak. Bunun yerine, hangi ayar seçilirse seçilsin oyun doğrudan 60 fps çalışacak.

    Bu hedefe ulaşmak için Sony’nin mühendisleri Rockstar ile birlikte çalışıyor ve konsola yönelik bir güncelleme hazırlıyorlar. Bu güncellemenin GTA 6’nın çıkış tarihiyle aynı döneme, yani Mayıs 2026’ya denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca, iş birliği özel PlayStation paketlerini ve gelecekte platforma gelecek diğer oyunları da içerecek.

    Hatırlatmak gerekirse, GTA 6’nın ikinci fragmanı 30 fps'de çalışan PS5 üzerinde kaydedilmişti. Daha önceki Rockstar oyunları da 30 fps ile çıkmıştı ancak PS5 Pro, GTA V’i 1440p çözünürlükte 60 fps çalıştırabiliyordu. Yine de, bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadığı için dikkatli yaklaşmakta fayda var.

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