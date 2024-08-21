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    Galaxy Z Fold 6 Slim’den yeni haberler var

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının en büyük isimlerinden biri olan Samsung, bu konumunu kaybetmemek için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Şirketin son kozu ise Galaxy Z Fold 6 Slim olabilir.

    Galaxy Z Fold 6 Slim’den yeni haberler var Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Çinli üreticiler cihazlarını daha ince ve hafif hale getirmeye odaklanmış durumda. Bu gelişmeler karşısında Samsung da geri kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung'un Galaxy Z Flip modelleri, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara göre zaten daha ince olmasına rağmen, Galaxy Z Fold serisi için aynı durum geçerli değil.

    Galaxy Z Fold 6 Slim özellikleri yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor

    Samsung'un bu zorluğa cevap vermek için bu yılın sonlarına doğru yeni bir model tanıtması bekleniyor. Bu modelin Galaxy Z Fold 6 Slim olarak adlandırılabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sızan bilgilere göre bu yeni modelin daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olması kuvvetle muhtemel. Güney Kore medyasından gelen son raporlar, Samsung’un bu hedefe ulaşmak için titanyum gibi yenilikçi malzemelere yönelebileceğini işaret ediyor.

    Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde titanyum kullanmayı düşündüğü, özellikle bu malzemenin cihazın arka plakasında yer alabileceği konuşuluyor. Katlanabilir telefonlarda arka plaka, ekran ve menteşe mekanizmasını destekleyen kritik bir bileşen olarak biliniyor. Mevcut Galaxy Z Fold modellerinde bu parça, karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) ile üretiliyor. Ancak Samsung, yeni modelde daha hafif ve dayanıklı olan titanyumu tercih edebilir. Bu malzeme, telefonu hem daha taşınabilir hale getirecek hem de dayanıklılığını artıracak.

    Öte yandan, bu malzeme seçimi bazı özelliklerin feda edilmesine yol açacaktır. Özellikle Mayıs ayında sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde S Pen desteği bulunmayabilir. Bunun sebebi olarak titanyumun, stylus kalemin düzgün çalışmasını sağlayan dijitalleştiriciye müdahale etme ihtimali gösteriliyor. Galaxy S24 Ultra modelinde de titanyum çerçeve kullanılmasına rağmen, bu sorun yaşanmamıştı; çünkü çerçeve, ekranın arkasında yer almıyor.

    Yeni Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin, Ekim ile Aralık ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Ancak bu modelin, yalnızca Kore ve Çin pazarlarına özel olabileceği ve küresel çapta satışa sunulmayabileceğini de ifade edelim. Bunun arkasında yatan nedenlerden biri olarak da cihazın tahmini 2.000 doların üzerinde olması beklenen yüksek fiyatını gösterebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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