Galaxy Z Fold 6 Slim’den yeni haberler var

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Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Çinli üreticiler cihazlarını daha ince ve hafif hale getirmeye odaklanmış durumda. Bu gelişmeler karşısında Samsung da geri kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung'un Galaxy Z Flip modelleri, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara göre zaten daha ince olmasına rağmen, Galaxy Z Fold serisi için aynı durum geçerli değil.

Galaxy Z Fold 6 Slim özellikleri yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor

Samsung'un bu zorluğa cevap vermek için bu yılın sonlarına doğru yeni bir model tanıtması bekleniyor. Bu modelin Galaxy Z Fold 6 Slim olarak adlandırılabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sızan bilgilere göre bu yeni modelin daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olması kuvvetle muhtemel. Güney Kore medyasından gelen son raporlar, Samsung’un bu hedefe ulaşmak için titanyum gibi yenilikçi malzemelere yönelebileceğini işaret ediyor.

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Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde titanyum kullanmayı düşündüğü, özellikle bu malzemenin cihazın arka plakasında yer alabileceği konuşuluyor. Katlanabilir telefonlarda arka plaka, ekran ve menteşe mekanizmasını destekleyen kritik bir bileşen olarak biliniyor. Mevcut Galaxy Z Fold modellerinde bu parça, karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) ile üretiliyor. Ancak Samsung, yeni modelde daha hafif ve dayanıklı olan titanyumu tercih edebilir. Bu malzeme, telefonu hem daha taşınabilir hale getirecek hem de dayanıklılığını artıracak.

Öte yandan, bu malzeme seçimi bazı özelliklerin feda edilmesine yol açacaktır. Özellikle Mayıs ayında sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde S Pen desteği bulunmayabilir. Bunun sebebi olarak titanyumun, stylus kalemin düzgün çalışmasını sağlayan dijitalleştiriciye müdahale etme ihtimali gösteriliyor. Galaxy S24 Ultra modelinde de titanyum çerçeve kullanılmasına rağmen, bu sorun yaşanmamıştı; çünkü çerçeve, ekranın arkasında yer almıyor.

Yeni Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin, Ekim ile Aralık ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Ancak bu modelin, yalnızca Kore ve Çin pazarlarına özel olabileceği ve küresel çapta satışa sunulmayabileceğini de ifade edelim. Bunun arkasında yatan nedenlerden biri olarak da cihazın tahmini 2.000 doların üzerinde olması beklenen yüksek fiyatını gösterebiliriz.

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