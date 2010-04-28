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ATi Catalyst 10.4 sürücüsü çıktı

AMD, Nisan ayı için hazırladığı ATi Catalyst 10.4 sürücüsünü kullanıma sundu. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
51
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD arka arka sunduğu ön-izleme sürümlerinden sonra Nisan ayı için hazırladığı 10.4 sürüm numaralı resmi Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü paketi, v8.723 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeriyor ve çok sayıda yeni güncelleme ile birlikte geliyor. Radeon HD 2000 serisinden günümüzde kadar olan ATi ekran kartlarına ve entegre grafik yongalarına destek veren yeni sürücünün özellikle video odaklı geliştirmeler getirdiği, ayrıca bazı performans güncellemeler sunduğunu görüyoruz, işte detaylar;

ATI Catalyst - Video Geliştirmeler

- H.264 Level 5.1 desteği.
- ATI Catalyst desteklenen tüm oynatıcılarda 5.1 Level akış oynatımı.
- Yüksek çözünürlükte (4Kx2K) içerik oynatımı.

AMD Video Dönüştürme Güncellemeleri

- ATi Catalyst 10.4, Windows 7 için gelişmiş sürükle bırak video dönüştürme desteği ve performans iyileştirmeleri.
- Yeni format desteği: H.264 dosya formatları - MTS ve WMV9 karmaşık, birleştirilmiş profil içeriği.
- ATi Catalyst Control Center için GPU hızlandırmayı açma/kapama opsiyonu.
- ATi Catalyst Control Center'ın gelişmiş görünüm seçeneği altında ATi Video Dönüştürücü desteği.

Performans İyileştirmeleri:

- S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky
ATI Radeon HD 5970 ile %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5800 serisi ile %3'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 serisi ile %3'e varan performans artışı.

ATi Catalyst 10.4 sürücü paketinin işleitm sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 32bit) 
Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 64bit) 
Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 32bit) 
Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)


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OZKNaln 9 yıl
abi heerkez begen mişde bn neden sorun yasadım 5970 bunda deneme surumunde daha ıyı sonuclar alıyordum şiödi oyun bıle acamıyorum yazılımı konple kaldırdıgımda hıc bbırsey yok muş gıbı.
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MÜŞAVİR 9 yıl
10.4 yükledim bugün ve hiç takılmayan dırt2 takılmaya başladı. Yolda gitmek bile imkansız hale geldi nerdeyse.

Birazdan 10.3 e döneceğim tekrar, bakalım düzelecek mi?

Düzeltme: Tesadüfki aynı anda "avg " proğramlı taramaya başlamış. Kapatınca düzeldi.
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iscanthere 9 yıl
En kısa zamanda deneyeceğim.
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Deathbringer 9 yıl
ATI Catalyst™ 10.4 Profiles Update
[code]
* Battlefield Bad Company 2 Fix - horizontal lines are no longer observed when running an ATI CrossFireX configuration
* Battlefield Bad Company 2 Fix - flickering and black square corruption is no longer observed when running on single card ATI Radeon products
* ATI Catalyst Control Center – forced on Anti-Aliasing is now supported in the following titles: Supreme Commander 2, Dirt2, Avatar and Battlefield Bad Company2 (single GPU configurations)
* Starcraft® 2: Wings of Liberty beta on ATI Radeon™ 5800 products running in an ATI CrossFireX configurations: moving units near the edge of a cliff no longer causes them to fall because the height field is corrupted
[/code]
Bazı arkadaşlar sadece S.T.A.L.K.E.R Clear Sky'a iyileştirme gelmiş vs bıdı bıdı yapmışlar.Ben mi yanlış sayfaya bakıyorum yoksa konuda mı eksiklik var ?
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bedlam 9 yıl
3Dmark Vintage farkı 100 puan :D
16012 den 16113 e çıktı yeni sürücü ile. Hız neysede tam deneyemedim ama mouse cursor problemleri yok olsun yeter bana.
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CaSsErDoDo 9 yıl
ne diyosunuz siz ya benim düşünceme saygı duymak zorundasınız ben orada esprili bir dilde 9600gt yazdım hemen nasıl cevaplar vermişsiniz nvidia 10 yılda bir driverda bir hata yapmış hemen dilinize düştü bu atinin driverlarının her ay çıkıp hiçbir işe yaramamdıgını söylüyorum hiçbir faydası yok ama siz daha o 9600gt lafını anlamıyorsunuz birde buraya gelmişsiniz yok efendim yakan driver mı yanan ekran kartını stalkerdaki yüzde 3 performansa tercih ederim benim yorumlarım tercihlerimde sizi ilgilendirmez ortalıgı karıştırdıgım falanda yok anca çocuklar ortalıgı karşılaştırır aklı başındaki adam benim ne demek istediğimi çok iyi anlar ben bu forumda 2006 yılından beri varım bir kere bile kavga çıkartmadım birşey yapmadım tabi anlayana ne zaman şu driverlarla ilgili yorum yapsam bazılarına batıyor
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Divinity 9 yıl
ATI 'nin anasayfasından seçince açılmıyor nedense download bölümü?
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tokatli6061 9 yıl
muhaaaaa yapa yapa stalkerdamı iyileştirme yapmış yüzde 3, 2 fps bile değildir nerdeyse nvidia driverlarla 9600gt yi bile senin hd4850ne rakip durumuna getirdi sen hala yüzde 3.... hala h264 bilnemne uğraş 5.1 akış sağla

Haklısın 9600gt 4850'ye rakip hale getirdi ama driver'le değil ismini değiştire değiştire muhahahaha
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Inalough 9 yıl
@dodocan
şu forumun cılkını çıkarıyorsunuz vallahi saçma sapan yorumlarınızla
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DiciQ 9 yıl
hd48xx serisi için indirmeye gerek yok sanırsam
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DH Misafiri 9 yıl
dodocan çok dodo bi yorum olmuş
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gonuldagi 9 yıl
2 ayda 1 bir sürücü çıkarsında göz doldursun bari böyle kıdım kıdım olmuyor.
10.x sürümleri ve hotfix ler gerçekten iyi performans verdiler. bunları topluca sunduğununu düşüyorumda. Herkesin ağzı kulaklarına varırdı.
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Batuist 9 yıl
evet video dönüştürücü seçeneği sadece basic görünüm altında mevcuttu.. hep merak etmiştim bu menüye neden gelişmiş görünümde yer vermediklerine.. gerçekten çok saçma bir durumdu.. gerçi şu an 10.4a sürücüsünü kullanıyorum onda gelişmiş altında yer alıyor.. daha yeni adamlar farketmiş herhalde.. Aaa biz bu menüyü gelişmiş menülerin arasına koymayı unutmuşuz... biraz geç oldu ama olsun hadi yapalım...
anlamak zor...
artı bir ilave daha yapıyım... video çeviricisi berbat.. çevirdiği videolar tam anlamıyla rezalet.. gerçi eski sürümde denemiştim yenisinde hiç denemedim umarım düzeltmişlerdir..
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maliaslaner 9 yıl
Bu 5.1 desteğini benim anakartım veriyor ekran kartınıda desteklemesi gerekmiyor dimi?benim açımdan?
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leech 9 yıl
Arkadaşlar bu "- ATi Catalyst Control Center için GPU hızlandırmayı açma/kapama opsiyonu. " hangisi oluyor, video converter bölümüdeki mi ?
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