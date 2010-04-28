ATi Catalyst 10.4 sürücüsü çıktı

AMD arka arka sunduğu ön-izleme sürümlerinden sonra Nisan ayı için hazırladığı 10.4 sürüm numaralı resmi Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü paketi, v8.723 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeriyor ve çok sayıda yeni güncelleme ile birlikte geliyor. Radeon HD 2000 serisinden günümüzde kadar olan ATi ekran kartlarına ve entegre grafik yongalarına destek veren yeni sürücünün özellikle video odaklı geliştirmeler getirdiği, ayrıca bazı performans güncellemeler sunduğunu görüyoruz, işte detaylar;
ATI Catalyst - Video Geliştirmeler
- H.264 Level 5.1 desteği.
- ATI Catalyst desteklenen tüm oynatıcılarda 5.1 Level akış oynatımı.
- Yüksek çözünürlükte (4Kx2K) içerik oynatımı.
AMD Video Dönüştürme Güncellemeleri
- ATi Catalyst 10.4, Windows 7 için gelişmiş sürükle bırak video dönüştürme desteği ve performans iyileştirmeleri.
- Yeni format desteği: H.264 dosya formatları - MTS ve WMV9 karmaşık, birleştirilmiş profil içeriği.
- ATi Catalyst Control Center için GPU hızlandırmayı açma/kapama opsiyonu.
- ATi Catalyst Control Center'ın gelişmiş görünüm seçeneği altında ATi Video Dönüştürücü desteği.
Performans İyileştirmeleri:
- S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky
ATI Radeon HD 5970 ile %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5800 serisi ile %3'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 serisi ile %3'e varan performans artışı.
ATi Catalyst 10.4 sürücü paketinin işleitm sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.
- Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)
Düzeltme: Tesadüfki aynı anda "avg " proğramlı taramaya başlamış. Kapatınca düzeldi.
[code]
* Battlefield Bad Company 2 Fix - horizontal lines are no longer observed when running an ATI CrossFireX configuration
* Battlefield Bad Company 2 Fix - flickering and black square corruption is no longer observed when running on single card ATI Radeon products
* ATI Catalyst Control Center – forced on Anti-Aliasing is now supported in the following titles: Supreme Commander 2, Dirt2, Avatar and Battlefield Bad Company2 (single GPU configurations)
* Starcraft® 2: Wings of Liberty beta on ATI Radeon™ 5800 products running in an ATI CrossFireX configurations: moving units near the edge of a cliff no longer causes them to fall because the height field is corrupted
[/code]
Bazı arkadaşlar sadece S.T.A.L.K.E.R Clear Sky'a iyileştirme gelmiş vs bıdı bıdı yapmışlar.Ben mi yanlış sayfaya bakıyorum yoksa konuda mı eksiklik var ?
16012 den 16113 e çıktı yeni sürücü ile. Hız neysede tam deneyemedim ama mouse cursor problemleri yok olsun yeter bana.
Haklısın 9600gt 4850'ye rakip hale getirdi ama driver'le değil ismini değiştire değiştire muhahahaha
şu forumun cılkını çıkarıyorsunuz vallahi saçma sapan yorumlarınızla
10.x sürümleri ve hotfix ler gerçekten iyi performans verdiler. bunları topluca sunduğununu düşüyorumda. Herkesin ağzı kulaklarına varırdı.
anlamak zor...
artı bir ilave daha yapıyım... video çeviricisi berbat.. çevirdiği videolar tam anlamıyla rezalet.. gerçi eski sürümde denemiştim yenisinde hiç denemedim umarım düzeltmişlerdir..