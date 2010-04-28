ATi Catalyst 10.4 sürücüsü çıktı

AMD arka arka sunduğu ön-izleme sürümlerinden sonra Nisan ayı için hazırladığı 10.4 sürüm numaralı resmi Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan yeni sürücü paketi, v8.723 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeriyor ve çok sayıda yeni güncelleme ile birlikte geliyor. Radeon HD 2000 serisinden günümüzde kadar olan ATi ekran kartlarına ve entegre grafik yongalarına destek veren yeni sürücünün özellikle video odaklı geliştirmeler getirdiği, ayrıca bazı performans güncellemeler sunduğunu görüyoruz, işte detaylar;



ATI Catalyst - Video Geliştirmeler



- H.264 Level 5.1 desteği.

- ATI Catalyst desteklenen tüm oynatıcılarda 5.1 Level akış oynatımı.

- Yüksek çözünürlükte (4Kx2K) içerik oynatımı.



AMD Video Dönüştürme Güncellemeleri



- ATi Catalyst 10.4, Windows 7 için gelişmiş sürükle bırak video dönüştürme desteği ve performans iyileştirmeleri.

- Yeni format desteği: H.264 dosya formatları - MTS ve WMV9 karmaşık, birleştirilmiş profil içeriği.

- ATi Catalyst Control Center için GPU hızlandırmayı açma/kapama opsiyonu.

- ATi Catalyst Control Center'ın gelişmiş görünüm seçeneği altında ATi Video Dönüştürücü desteği.



Performans İyileştirmeleri:



- S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky

ATI Radeon HD 5970 ile %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5800 serisi ile %3'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5700 serisi ile %3'e varan performans artışı.



ATi Catalyst 10.4 sürücü paketinin işleitm sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.



- Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 32bit)

- Catalyst 10.4 WHQL (Windows XP 64bit)

- Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 10.4 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)

