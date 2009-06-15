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ATi Catalyst 9.6 sürücüsü çıktı

AMD-ATi merakla beklenen Haziran ayı güncellemesini yaptı ve Catalyst 9.6 sürücüsünü kullanıma sundu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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87
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.6 sürücüsü çıktı
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AMD-ATi kullanıcılar tarafından merakla beklenen Haziran ayı sürücü güncellemesini sonunda gerçekleştirdi ve 9.6 sürüm numaralı yeni Catalyst paketini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün, daha önce rapor edilen çok sayıda hataya çözüm getirdiği ayrıca bazı oyunlar için ekran kartı modeline göre performans kazanımları sağladığı açıklandı.

AMD-ATi'nin açıklamasına göre Catalyst 9.6 ile gelen performans iyileştirmeleri şu şekilde;

- Company of Heroes - Radeon HD 4600 serisinde %25'e, Radeon HD 4800 serisinde ise %10'a varan performans artışı.
- Crysis - Çoklu GPU konfigürasyonları yani Crossfire X kurulumları için %13'e varan performans artışı.
- Crysis Warhead - Çoklu GPU konfigürasyonları yani Crossfire X kurulumları için %11'e varan performans artışı.
- World in Conflict - %30'a varan performans artışı.

ATi Catalyst 9.6 sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

- Catalyst 9.6 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.6 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.6 (Windows Vista / 7 32bit)
- Catalyst 9.6 (Windows Vista / 7 64bit)


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ysfbkrcn 10 yıl
iyi güzel
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siyahx1987 10 yıl
Yaa arkadaşlar ekran kartım x1950 gt 9.3 vardı 9.5 yükledim hala 9.3 gösteriyo 9.6 yükledim yine 9.3 gösteriyo yani 9.3 ten büyüğü görmüyo yüklesende sizce bunun nedeni nedir ati x1950 serisine 9.3'ten başka versiyon yapmıcakmı
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neXXen 10 yıl
Ati için yine Hüsran yaşanıyor demek ki.
Ne zaman iyi bir sürücü yapıcaklar bilemiyorum. Al bi Nvidia babalar gibi sürücüsü var. :(
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Grameradam 10 yıl
Dizüstüler için sürücü yayınlamayı kesti herhalde. Sitesinde hala 9.3 var dizüstü bilgisayarlar için
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Cihan79 10 yıl
Geçmiş olsun artık. ATI 9.6 sürücünün getirileri CRYSIS ve World In Conflict 'te performans artışıymış. Bu oyunları oynayan kaldımı ya?
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cagancelik 10 yıl
eski işlemcilerin ekran kartını kısıtladığı oyunlarda performans artışı sağlandığı yazıyor ATI'nin web sitesinde.
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Tinúviel 10 yıl
Şimdi bu 9.6 sorunlumu akşam 4870i takacağım bunu kurmayı düşünüyordum?
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berkerden 10 yıl
Bende kurarken hızlı kuru seçince öyle bekliyor hiçbişey yapmıyordu. Daha sonra özel seçeneği ile kurdum o da çok çok uzun sürdü. Hatta bitecek mi bilmiyorum çünkü hala kuruyor :)
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AntonChigurh 10 yıl
Yükledim oyun konusunda pek bi ilerleme yok ama en aazından sorunsuz yüklemeyi başardığım ender driverlardan biri oldu ati için. E buda bi gelişme. Şu driver meselesini bi çözse Ati. 8600 gt ile millet gta4 oynayabiliyorken biz 3850 ile oynayamıyoruz :@
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deniz_sea 10 yıl
kusura bakmayın hata verdi sonrada 3 mesaj birden gitmiş
murat hocam bu sürümü test edermi acaba
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deniz_sea 10 yıl
sıcaklık benim için sorun değil vortex neo var 3870 imde idle 29c full 49c de çünkü hehehe
ama takılma yapmamalı win7 için bekliyordum bende belki onda sorun yapmıyordur sistemlerinizide belirtirmisiniz...
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