ATi Catalyst 9.6 sürücüsü çıktı

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AMD-ATi kullanıcılar tarafından merakla beklenen Haziran ayı sürücü güncellemesini sonunda gerçekleştirdi ve 9.6 sürüm numaralı yeni Catalyst paketini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün, daha önce rapor edilen çok sayıda hataya çözüm getirdiği ayrıca bazı oyunlar için ekran kartı modeline göre performans kazanımları sağladığı açıklandı.

AMD-ATi'nin açıklamasına göre Catalyst 9.6 ile gelen performans iyileştirmeleri şu şekilde;

- Company of Heroes - Radeon HD 4600 serisinde %25'e, Radeon HD 4800 serisinde ise %10'a varan performans artışı.

- Crysis - Çoklu GPU konfigürasyonları yani Crossfire X kurulumları için %13'e varan performans artışı.

- Crysis Warhead - Çoklu GPU konfigürasyonları yani Crossfire X kurulumları için %11'e varan performans artışı.

- World in Conflict - %30'a varan performans artışı.



ATi Catalyst 9.6 sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.



- Catalyst 9.6 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.6 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.6 (Windows Vista / 7 32bit)

- Catalyst 9.6 (Windows Vista / 7 64bit)

