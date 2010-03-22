ATi CrossfireX Profile Application 1.0 çıktı

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan EVGA, Nvidia tarafından sürücülerinde desteklenmeyen oyunlara çoklu GPU desteği kazandırabilmek için profil güncellemeleri yayımlaya başlamıştı. EVGA'nın elde ettiği başarıyı ve sürücü bağımsız SLI güncellemesinin sağladığı rahatlığı dikkate alan Nvidia da SLI Profil güncellemeleri yayımlamaya başlamıştı.
Nvidia'dan sonra AMD de benzer bir uygulamaya geçiyor. Crossfire X kurulumları için profil güncellemeleri hazırlamaya başlayan firma, Crossfire X Profile Application 1.0'ı kullanıma sundu. Çalışmak için ATi Catalyst 10.3 ve üstü sürücülere ihtiyaç duyan CrossfireX Application 1.0, çoklu GPU desteği için aşağıda adı yer alan oyunculara profil güncellemesi getiriyor;
- Heaven – Crossfire profil
- Dark Void – Crossfire profil
- Singularity – Crossfire profil
- Unigine Heaven Demo – Crossfire profil
- Just Cause 2 -> Tek GPU ve Crossfire profil
- Battlefield Bad Company 2 -> Crossfire profil
- AvP -> Tek GPU ve Crossfire profil
ATi CrossfireX Application 1.0'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Tek gpu dediğin gibi şu anda en iyisi hiç değilse çift gpu lu kart alınır,crossfire ve sli gibi çoklu kart kurulumlarında sorunlar olabiliyor.Sli bu konuda daha sorunlu,crossfire ı takdir ediyorum,en azından ati sürücüler ile destek veriyor.