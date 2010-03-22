ATi CrossfireX Profile Application 1.0 çıktı

Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan EVGA, Nvidia tarafından sürücülerinde desteklenmeyen oyunlara çoklu GPU desteği kazandırabilmek için profil güncellemeleri yayımlaya başlamıştı. EVGA'nın elde ettiği başarıyı ve sürücü bağımsız SLI güncellemesinin sağladığı rahatlığı dikkate alan Nvidia da SLI Profil güncellemeleri yayımlamaya başlamıştı.

Nvidia'dan sonra AMD de benzer bir uygulamaya geçiyor. Crossfire X kurulumları için profil güncellemeleri hazırlamaya başlayan firma, Crossfire X Profile Application 1.0'ı kullanıma sundu. Çalışmak için ATi Catalyst 10.3 ve üstü sürücülere ihtiyaç duyan CrossfireX Application 1.0, çoklu GPU desteği için aşağıda adı yer alan oyunculara profil güncellemesi getiriyor;

Heaven – Crossfire profil

Dark Void – Crossfire profil

Singularity – Crossfire profil

Unigine Heaven Demo – Crossfire profil

Just Cause 2 -> Tek GPU ve Crossfire profil

Battlefield Bad Company 2 -> Crossfire profil

AvP -> Tek GPU ve Crossfire profil

ATi CrossfireX Application 1.0'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.