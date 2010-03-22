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ATi CrossfireX Profile Application 1.0 çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi CrossfireX Profile Application 1.0 çıktı
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan EVGA, Nvidia tarafından sürücülerinde desteklenmeyen oyunlara çoklu GPU desteği kazandırabilmek için profil güncellemeleri yayımlaya başlamıştı. EVGA'nın elde ettiği başarıyı ve sürücü bağımsız SLI güncellemesinin sağladığı rahatlığı dikkate alan Nvidia da SLI Profil güncellemeleri yayımlamaya başlamıştı.

Nvidia'dan sonra AMD de benzer bir uygulamaya geçiyor. Crossfire X kurulumları için profil güncellemeleri hazırlamaya başlayan firma, Crossfire X Profile Application 1.0'ı kullanıma sundu. Çalışmak için ATi Catalyst 10.3 ve üstü sürücülere ihtiyaç duyan CrossfireX Application 1.0, çoklu GPU desteği için aşağıda adı yer alan oyunculara profil güncellemesi getiriyor;

  • Heaven – Crossfire profil
  • Dark Void – Crossfire profil
  • Singularity – Crossfire profil
  • Unigine Heaven Demo – Crossfire profil
  • Just Cause 2 -> Tek GPU ve Crossfire profil
  • Battlefield Bad Company 2 -> Crossfire profil
  • AvP -> Tek GPU ve Crossfire profil

ATi CrossfireX Application 1.0'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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stradosphere 9 yıl
@666
Tek gpu dediğin gibi şu anda en iyisi hiç değilse çift gpu lu kart alınır,crossfire ve sli gibi çoklu kart kurulumlarında sorunlar olabiliyor.Sli bu konuda daha sorunlu,crossfire ı takdir ediyorum,en azından ati sürücüler ile destek veriyor.
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ugurmurat360x 9 yıl
Hd 5970 kullanmaktayım.ATi CrossfireX Application 1.0'ı indirip pc'me kurmam yeterlimi yoksa yapmam gereken başka ayarlamalarmı var?kısaca sormak istediğim nedir bu Application profile,nasıl kullanılır?
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fatihcanery 9 yıl
Atiye bir halley oluyo :) işin şakası ati attığı temel üzerinde hızla yükseliyor,gercekten hayranlıkla izliyorum.İşlemci konusunda da galiba 2011 en parlak yılları olacak,tabiki yaşayıp göreceğiz
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ALBAY 9 yıl
CF ye en başında beri sıcak bakmadım.Tek gpu her zaman daha iyi bence.Hem güç tüketimi olsun hem kasa içi yer kaplaması olsun vs. vs. CF yerine o kadar masraf yapılacaksa 5970 daha iyi bir tercihdir.
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