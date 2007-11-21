ATi, Crysis için performans arttırmanın peşinde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Crysis için zaten bir güncelleme yayınlayan ATi'nin Crytek ile işbirliği içerisinde Crysis'e yönelik olarak performans arttırıcı yeni bir performans sürücüsü üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle kendi donanımları üzerinde başta AA performansı olmak üzere genel anlamda performans arttırımının peşinde olan ATi'nin bu konuda sıkı çalıştığı ve kısa bir süre içerisinde Crysis'e yönelik olarak yeni bir hotfix yayınlayabileceği de söylenmekte. Tabi ufak bir not olarak Nvidia'nın da Crysis'e yönelik olarak özellikle SLI eksenli yeni sürücü üzerinde çalıştığı da yine gelen bilgiler arasında.
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tamam dediğinde bir nebze haklısın türk milleti kendi milletini övmeyi çok sever ama şuda var bu oyunu dünya bekliyordu ve çok büyük yankı uyandırdı. düşün bir kere ati bunun için sürücü güncelleştirmesi yapıyo gerisini sen düşün
Dostum haklısın ama bu yapılan pek te ufak bişe değil. Biz normalde ufak çapta türkçe oyun yapamazken en iyi fps gösterilmeye aday bir oyunun türkçe gelmesi bence çok büyük bir olay.
aşırı ısınma mı? 2900xt kullanıyorum 75in üstüne çıkamadım daha
yeni gelen hotfix ile 2-3 fps artış oldu. umarım yeni gelecek olan driver ile (yada hotfix ile) daha fazla fps artışı olur.
nVidia fanatikliği yapmayalım.