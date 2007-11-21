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ATi, Crysis için performans arttırmanın peşinde

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
16,3b
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68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crysis için zaten bir güncelleme yayınlayan ATi'nin Crytek ile işbirliği içerisinde Crysis'e yönelik olarak performans arttırıcı yeni bir performans sürücüsü üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle kendi donanımları üzerinde başta AA performansı olmak üzere genel anlamda performans arttırımının peşinde olan ATi'nin bu konuda sıkı çalıştığı ve kısa bir süre içerisinde Crysis'e yönelik olarak yeni bir hotfix yayınlayabileceği de söylenmekte. Tabi ufak bir not olarak Nvidia'nın da Crysis'e yönelik olarak özellikle SLI eksenli yeni sürücü üzerinde çalıştığı da yine gelen bilgiler arasında.
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Raredamonaeon 12 yıl
oyunun türkçe olması en azından bizim için ayrı bir yere sahip olmasına neden oldu. seviyorum ben bizim milleti ya
bizimle en ufak bişey olsun anında sonuna kadar savunuyoruz.
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menem 12 yıl

Orjinalden alıntı: Raredamonaeon

oyunun türkçe olması en azından bizim için ayrı bir yere sahip olmasına neden oldu. seviyorum ben bizim milleti ya
bizimle en ufak bişey olsun anında sonuna kadar savunuyoruz.

tamam dediğinde bir nebze haklısın türk milleti kendi milletini övmeyi çok sever ama şuda var bu oyunu dünya bekliyordu ve çok büyük yankı uyandırdı. düşün bir kere ati bunun için sürücü güncelleştirmesi yapıyo gerisini sen düşün
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colakal61 12 yıl
Orjinalden alıntı: Raredamonaeon

oyunun türkçe olması en azından bizim için ayrı bir yere sahip olmasına neden oldu. seviyorum ben bizim milleti ya
bizimle en ufak bişey olsun anında sonuna kadar savunuyoruz.

Dostum haklısın ama bu yapılan pek te ufak bişe değil. Biz normalde ufak çapta türkçe oyun yapamazken en iyi fps gösterilmeye aday bir oyunun türkçe gelmesi bence çok büyük bir olay.
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beyazpiyon 12 yıl
İlk önce aşırı ısınma problemine çare bulsun.
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Josh 12 yıl

Orjinalden alıntı: beyaz_piy10

İlk önce aşırı ısınma problemine çare bulsun.



aşırı ısınma mı? 2900xt kullanıyorum 75in üstüne çıkamadım daha


yeni gelen hotfix ile 2-3 fps artış oldu. umarım yeni gelecek olan driver ile (yada hotfix ile) daha fazla fps artışı olur.
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OverClocK1ng 12 yıl

Orjinalden alıntı: beyaz_piy10

İlk önce aşırı ısınma problemine çare bulsun.



nVidia fanatikliği yapmayalım.
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