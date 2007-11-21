ATi, Crysis için performans arttırmanın peşinde

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Crysis için zaten bir güncelleme yayınlayan ATi'nin Crytek ile işbirliği içerisinde Crysis'e yönelik olarak performans arttırıcı yeni bir performans sürücüsü üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle kendi donanımları üzerinde başta AA performansı olmak üzere genel anlamda performans arttırımının peşinde olan ATi'nin bu konuda sıkı çalıştığı ve kısa bir süre içerisinde Crysis'e yönelik olarak yeni bir hotfix yayınlayabileceği de söylenmekte. Tabi ufak bir not olarak Nvidia'nın da Crysis'e yönelik olarak özellikle SLI eksenli yeni sürücü üzerinde çalıştığı da yine gelen bilgiler arasında.