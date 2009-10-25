ATi Radeon HD 5000 serisi ile fare imleci olağandışı büyüyebiliyor

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ATi Radeon HD 5000 serisi ile Windows 7 altında fare imleciyle ilgili problem yaşandığı tespit edildi. AMD tarafından da doğrulanan bilgiye göre Windows 7 altında ve bazı çoklu monitör kurulumlarında fare imlecinin olağan dışı bir şekilde iki kat büyüyebildiği rapor edildi. Hem AMD hem de Intel sistemlerde görülen probleme yakın zamanda lanse edilen Catalyst 9.10 sürücüsü çözüm getirmezken, yapılan açıklamalar sorunun Kasım ayında yayımlanacak Catalyst 9.11 sürücüsüyle düzeltileceğini işaret ediyor. Şu an için probleme dönük çözümün ise, durumun yaşanması halinde sistemi yeniden başlatmak olduğu belirtiliyor.