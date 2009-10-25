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ATi Radeon HD 5000 serisi ile fare imleci olağandışı büyüyebiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,5b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5000 serisi ile fare imleci olağandışı büyüyebiliyor
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ATi Radeon HD 5000 serisi ile Windows 7 altında fare imleciyle ilgili problem yaşandığı tespit edildi. AMD tarafından da doğrulanan bilgiye göre Windows 7 altında ve bazı çoklu monitör kurulumlarında fare imlecinin olağan dışı bir şekilde iki kat büyüyebildiği rapor edildi. Hem AMD hem de Intel sistemlerde görülen probleme yakın zamanda lanse edilen Catalyst 9.10 sürücüsü çözüm getirmezken, yapılan açıklamalar sorunun Kasım ayında yayımlanacak Catalyst 9.11 sürücüsüyle düzeltileceğini işaret ediyor. Şu an için probleme dönük çözümün ise, durumun yaşanması halinde sistemi yeniden başlatmak olduğu belirtiliyor.


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By.DeaD 10 yıl
Aynı futboldaki taraf tutmak gibi birşey... Hepsi saçmalık... Bir çıkarımız olsa bari.. neyse...
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CaSsErDoDo 10 yıl
dünyada bir ilk imleç büyümesi evet amd nin sologanı gerçek oldu:GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ! muhaaaa:D
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XIII 10 yıl
3 monitörlü sistemimiz olsunda bırakın faremiz büyüsün :)
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TELESCOPE 10 yıl
bir sorun dahamı gerilerde kaldı
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StreamRolleR 10 yıl
soruna gellll :D:D
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jiddi 10 yıl
Buyuk iyidir her zaman , faremizin AMD tarafindan ek masraf gerekmeksizin buyutulmesinden memnun olurduk olmasina da bu problem fiyatlara yansiyip da 5000 serisi kartlar ucuza satilsaydi da hepimiz alabilseydik de varsin faremiz buyuk olsundu :) Jiddi harikalar diyarinda 3 !
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erayyynn 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: MrPerFormance
"Windows 7 altında ve bazı çoklu monitör kurulumlarında fare imlecinin olağan dışı bir şekilde iki kat büyüyebildiği rapor edildi."
iste sorun büyük değil.
quote:
sorun büyük değil imleç büyük
Kesinlikle xD
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@nano@ 10 yıl
sanki başınıza her gün böyle şeyler geliyormuş gibi konuşuyorsunuz, uzar tabi canım o kadar fps veriyor demediğiniz kalmış, bu gün imleç uzar yarın karşınızdaki düşmanın bi tarafı uzar.............ekran kartı imleci sizin gördüğünüz gibi görmez onun için imleç bi koddur bu kodu kart yanlış okuyor demektir, bi şeyden anlamıyorsunuz bari saçmalayıpda verilen haberle dalga geçer gibi bunun burda ne işi var demeyin
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acbold 10 yıl
baksen şu işe alla alla.Bu haberi duyan kesin ati almaz :D hahaha
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BARKU 10 yıl
eyeinfinity den hızlarını alamadılar galiba


şu ati yazılım işini bir becerebilse tadından yenmeyecek ama
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alito 10 yıl
ati fabrikasında gözlüklü adamın biri kendine göre tasarlamış ama lansmanında değişiklikleri geri almayı unutmuş olabilir. umarım öyle birşey olmamıştır :D
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gerbay 10 yıl
küçük mavi haplar çıktı böyle oldu :)
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By MuRaT 10 yıl
ŞAKA GİBİ AMA " GERÇEK "
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simplethinks 10 yıl
İmleci arada sırada büyür küçülür kimse dert etmez bunu
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annihilator 10 yıl
hakkaten ana sayfada ne işi war bu haberin ya

fare imleci


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