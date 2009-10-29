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ATi Radeon HD 5870 X2 için ilk test sonuçları yayımlandı

9 yıl
27,1b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 X2 için ilk test sonuçları yayımlandı
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AMD-ATi'nin Kasım ayında lanse etmeye hazırlandığı çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 (5870 X2) modeli için bazı test sonuçları yayımlandı. Hemlock kod adını taşıyan ve RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, soğutucu tasarımıyla Radeon HD 5800 serisi ile benzer özellikler sergilerken, 13-inç uzunluğundaki baskılı devresiyle farklılaşıyor. Çift GPU ile 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni modelin lanse edildiği an itibariyle en hızlı grafik çözümü olması ve GeForce GTX 295'in ciddi şekilde önünde yer alması bekleniyor. Kasım ayında 500$ seviyesinde etiket fiyatıyla lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5870 X2'in (5970) yayımlanan ilk sonuçları şu şekilde;

Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.


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mamad 9 yıl
:) 7 sene ha... Olsun, ekran kartına fazla masraf yaptırtmıyor. :)
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kadar hayvani çözünürlüklerle ve ayarlarla oynamak zorundamısınız?
1024x768 yapın AA yı ortaya alın diğer ayarlar yüksek olsun. yetmiyormu?Hadi çözürnülük bir üstte olsun.1280x1024 olsun.Yetmiyormu kardeşim?
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TiesTorN 9 yıl

DH Misafiri

Bu kadar hayvani çözünürlüklerle ve ayarlarla oynamak zorundamısınız?

1024x768 yapın AA yı ortaya alın diğer ayarlar yüksek olsun. yetmiyormu?Hadi çözürnülük bir üstte olsun.1280x1024 olsun.Yetmiyormu kardeşim?

bu adam ne saçmalıyor biri açıklasın...

4 ay sonra gelip hortlatmış konuyu da boş yere...
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annihilator 9 yıl

DH Misafiri

Bu kadar hayvani çözünürlüklerle ve ayarlarla oynamak zorundamısınız?

1024x768 yapın AA yı ortaya alın diğer ayarlar yüksek olsun. yetmiyormu?Hadi çözürnülük bir üstte olsun.1280x1024 olsun.Yetmiyormu kardeşim?


11 yıl öncesinde kalmış arkadaş. kendisine 15 inç vestel monitörüyle başarılar diliyorum
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akıncıatıcı 9 yıl

CRAYSIS oyunların babası grafik açısından tabiki craysıs den bıkmıyacaklar... ati ve eti yani çayda kahvaltıda ati alın ati kartları film felan izleyin oyunları bırakın nvidiacılar üstesinden gelir nede olsa..
bu kadar basit..
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aterikasedi 9 yıl
gpu-z fotosuna dıkkat edersenız memory siz 1024 mb yazıyo.2 gb degıl mıydı bu kart ?
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sertacaygun 9 yıl
Canavar resmen !
O anakartın ne olduğunu bilen var mı peki ? Yerleşimini sevmedim de...
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Proximity 9 yıl
İyide bu kart kasaya nasıl sığacak.Katlayıptamı koyacaz?
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IgorStravinsky 9 yıl

grimmajow

İyide bu kart kasaya nasıl sığacak.Katlayıptamı koyacaz?

Orasıda sana kalmış diyo adamlar
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Master_Evil 9 yıl
ne crysismiş bıkmadılar
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Public_Enemy 9 yıl
Tercüme yaparken keşke inç'leri filanda çevirsek, 13inç neye tekabül eder hiç fikrim yok, bizim hiç bilmediğimiz bir birim neticede.
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Mickcasey 9 yıl
Crysıs 1920 1200 aa2x average 35 kare sız buna ıyımı dıyorsunuz hıc cıkarmasınlar yada adam akıllı drıverla yayınlasınlar 2 tane gtx 280 45 kare alıyor 16x antı ıle
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CoreXXX 9 yıl
ne crsismiş be, 2 sene geçti hala cysis her testte var:)
resimdeki kartın görüntüsü kıllandırdı beni nedense 5870x2 ye benzemiyor
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SinanOz 9 yıl
Keşke bir de kartın üstten Fotografını verselerdi.
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eric13 9 yıl
kullandığı driver büyük ihtimalle remi driver değil ondan böyle sonuçlar alıyor diye umuyorum çünkü cf gayet güzel performans veriyordu
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iktyas 9 yıl
4 ghz quad işlemcı ve 5870x 2 crysısde 20 fps yı göruyor boyle bişey var mı
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fx57 9 yıl
Konuyu destekleyici bazı ek görseller;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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