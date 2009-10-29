ATi Radeon HD 5870 X2 için ilk test sonuçları yayımlandı

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AMD-ATi'nin Kasım ayında lanse etmeye hazırlandığı çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 (5870 X2) modeli için bazı test sonuçları yayımlandı. Hemlock kod adını taşıyan ve RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, soğutucu tasarımıyla Radeon HD 5800 serisi ile benzer özellikler sergilerken, 13-inç uzunluğundaki baskılı devresiyle farklılaşıyor. Çift GPU ile 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni modelin lanse edildiği an itibariyle en hızlı grafik çözümü olması ve GeForce GTX 295'in ciddi şekilde önünde yer alması bekleniyor. Kasım ayında 500$ seviyesinde etiket fiyatıyla lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5870 X2'in (5970) yayımlanan ilk sonuçları şu şekilde;

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