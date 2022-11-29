Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil şirketi De Tomaso Automobili, pistlere özel olarak geliştirdiği yeni hiper otomobili P900'ü görücüye çıkardı. Tasarımıyla dikkat çeken modelden yalnızca 18 adet üretilecek ve araçların her biri 3 milyon dolar fiyat etiketine sahip olacak.

De Tomaso P900'ün gövde tasarımına baktığımızda, 2019'da tanıtılan P72'deki tasarım dilini yeni çizgilerle harmanladığını görmekteyiz. Bu tasarımın temeli ise 1965 yılındaki P70 yarış aracına dayanıyor. Şasi ve gövdesi tamamen karbon fiberden oluşan otomobilin genel silüeti, farlar ve kavisli ön cam gibi detaylar P72'den alınsa da bu karışıma daha agresif parçalar ve aerodinamik ögelerin eklendiğine şahit oluyoruz.

Audi RS6 Performance ve RS7 Performance tanıtıldı 6 sa. önce eklendi

Öndeki büyük kanatlar, ön kaput üzerindeki hava girişi ve gövde ile geniş ön çamurluklar arasında konumlandırılan aktif kapaklar, sözünü ettiğimiz yeni detaylar arasında. Tasarımdaki en dikkat çekici kısım ise arkadaki büyük kanat. Merkezdeki yüzgeç ile motor kapağına bağlanan bu aktif aerodinamik parçanın altında ise jet motorlarını anımsatan yuvarlak stoplar, altın rengi egzoz çıkışları ve büyük arka difüzör bulunuyor.

Tam Boyutta Gör P900, günümüzde popüler olan elektrikli hiper otomobillerin aksine kalbindeki atmosferik V12'den güç alıyor. Motorsporları konusunda uzun bir deneyime sahip Alman mühendislik firması Capricorn tarafından yapılan motorun 220 kg ağırlık ile şimdiye kadarki en hafif ve küçük V12 olduğu belirtiliyor. Homurtulu sesiyle 12.300 devir çevirebilen ve sentetik yakıtlarla uyumlu olan bu motorun 888 hp güç üretiyor. Bu güç, arka tekerleklere sıralı Xtrac şanzımanla iletiliyor. Şirket aracın performans verilerini henüz açıklamadı fakat kuru ağırlığının 900 kg olduğunu belirtti.

V12 motorun geliştirme süreci hâla devam ediyor ve büyük ihtimalle 2024'e kadar uzayacak. Bu kapsamda, P900'e daha önce sahip olmak isteyen müşteriler için V10 motor seçeneği de sunuluyor. 90'lı yılların Formula 1 aracı Benetton B197 kaynaklı olan bu motorun V12'den daha güçsüz olması muhtemel ancak aracı daha erken teslim almak için eldeki tek seçenek bu.

Şimdilik sadece dijital görsellerle karşımızda olan De Tomaso P900'ün ilk gösterimi 2023'ün yaz döneminde yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı