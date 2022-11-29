Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı

De Tomaso P900'ün gövde tasarımına baktığımızda, 2019'da tanıtılan P72'deki tasarım dilini yeni çizgilerle harmanladığını görmekteyiz. Bu tasarımın temeli ise 1965 yılındaki P70 yarış aracına dayanıyor. Şasi ve gövdesi tamamen karbon fiberden oluşan otomobilin genel silüeti, farlar ve kavisli ön cam gibi detaylar P72'den alınsa da bu karışıma daha agresif parçalar ve aerodinamik ögelerin eklendiğine şahit oluyoruz.
Öndeki büyük kanatlar, ön kaput üzerindeki hava girişi ve gövde ile geniş ön çamurluklar arasında konumlandırılan aktif kapaklar, sözünü ettiğimiz yeni detaylar arasında. Tasarımdaki en dikkat çekici kısım ise arkadaki büyük kanat. Merkezdeki yüzgeç ile motor kapağına bağlanan bu aktif aerodinamik parçanın altında ise jet motorlarını anımsatan yuvarlak stoplar, altın rengi egzoz çıkışları ve büyük arka difüzör bulunuyor.
V12 motorun geliştirme süreci hâla devam ediyor ve büyük ihtimalle 2024'e kadar uzayacak. Bu kapsamda, P900'e daha önce sahip olmak isteyen müşteriler için V10 motor seçeneği de sunuluyor. 90'lı yılların Formula 1 aracı Benetton B197 kaynaklı olan bu motorun V12'den daha güçsüz olması muhtemel ancak aracı daha erken teslim almak için eldeki tek seçenek bu.
Şimdilik sadece dijital görsellerle karşımızda olan De Tomaso P900'ün ilk gösterimi 2023'ün yaz döneminde yapılacak.
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam