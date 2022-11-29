Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı

    2019'da tanıtılan P72'deki tasarım dilinin aktif aerodinamik parçalarla harmanlandığı agresif gövdesiyle dikkat çeken De Tomaso P900'ün kalbindeki V12 motor 888 hp güç üretiyor.
    Oy Ver
    Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İtalyan otomobil şirketi De Tomaso Automobili, pistlere özel olarak geliştirdiği yeni hiper otomobili P900'ü görücüye çıkardı. Tasarımıyla dikkat çeken modelden yalnızca 18 adet üretilecek ve araçların her biri 3 milyon dolar fiyat etiketine sahip olacak.

    De Tomaso P900'ün gövde tasarımına baktığımızda, 2019'da tanıtılan P72'deki tasarım dilini yeni çizgilerle harmanladığını görmekteyiz. Bu tasarımın temeli ise 1965 yılındaki P70 yarış aracına dayanıyor. Şasi ve gövdesi tamamen karbon fiberden oluşan otomobilin genel silüeti, farlar ve kavisli ön cam gibi detaylar P72'den alınsa da bu karışıma daha agresif parçalar ve aerodinamik ögelerin eklendiğine şahit oluyoruz.

    Öndeki büyük kanatlar, ön kaput üzerindeki hava girişi ve gövde ile geniş ön çamurluklar arasında konumlandırılan aktif kapaklar, sözünü ettiğimiz yeni detaylar arasında. Tasarımdaki en dikkat çekici kısım ise arkadaki büyük kanat. Merkezdeki yüzgeç ile motor kapağına bağlanan bu aktif aerodinamik parçanın altında ise jet motorlarını anımsatan yuvarlak stoplar, altın rengi egzoz çıkışları ve büyük arka difüzör bulunuyor.

    Atmosferik V12 motorlu hiper otomobil De Tomaso P900 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    P900, günümüzde popüler olan elektrikli hiper otomobillerin aksine kalbindeki atmosferik V12'den güç alıyor. Motorsporları konusunda uzun bir deneyime sahip Alman mühendislik firması Capricorn tarafından yapılan motorun 220 kg ağırlık ile şimdiye kadarki en hafif ve küçük V12 olduğu belirtiliyor. Homurtulu sesiyle 12.300 devir çevirebilen ve sentetik yakıtlarla uyumlu olan bu motorun 888 hp güç üretiyor. Bu güç, arka tekerleklere sıralı Xtrac şanzımanla iletiliyor. Şirket aracın performans verilerini henüz açıklamadı fakat kuru ağırlığının 900 kg olduğunu belirtti.

    V12 motorun geliştirme süreci hâla devam ediyor ve büyük ihtimalle 2024'e kadar uzayacak. Bu kapsamda, P900'e daha önce sahip olmak isteyen müşteriler için V10 motor seçeneği de sunuluyor. 90'lı yılların Formula 1 aracı Benetton B197 kaynaklı olan bu motorun V12'den daha güçsüz olması muhtemel ancak aracı daha erken teslim almak için eldeki tek seçenek bu.

    Şimdilik sadece dijital görsellerle karşımızda olan De Tomaso P900'ün ilk gösterimi 2023'ün yaz döneminde yapılacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız