Aston Martin yeni V12 motorunu tanıttı: 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork

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İngiliz otomotiv devi Aston Martin yeni çift turbo şarjlı V12 motorunu resmi olarak tanıttı. Şirketin duygusal etkileşime yönelik cesur bir hamle olarak tanımladığı motor, kalp atışlarını hızlandıran sürüş deneyimi arayanlar için heyecan verici bir performans vaat ediyor.

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Yeni nesil V12 motorun 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork ürettiği açıklandı. Güçlendirilmiş silindir bloğu ve biyel kollarının yanı sıra yeni emme ve egzoz portlarına sahip. Ayrıca İngiliz mühendisler silindir kapaklarını yeniden tasarladı, eksantrik millerinin profilini değiştirdi ve bujileri yeniden konumlandırdı.

Aston Martin Vanquish ile ortaya çıkacak

Artırılmış akışa sahip yeni yakıt enjektörleri ve yüksek hızlı turboşarjlar gibi gelişmiş bileşenlerle donatılan motor, Aston Martin'in şimdiye kadarki en yüksek performanslı ve verimli motorlarından biri olma yolunda. Yeni nesil V12 ile ilgili diğer teknik detaylar daha sonra açıklanacak. Ancak şirket daha şimdiden bu motorun rakiplerini alt edeceğinden emin.

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Aston Martin'in yeni V12 motoru, markanın en özel ve sınırlı sayıda üretilecek modellerine güç verecek. Canavar ünite ilk olarak bu yılın ilerleyen zamanlarında tanıtılacak yeni amiral gemisi modelde yer alacak. Motor1'e göre bu yeni Aston Martin Vanquish olacak. Önceki nesil Aston Martin Vanquish'in üretimi 2018 yılında sona ermişti.

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Aston Martin yeni V12 motorunu tanıttı: Yeni bir çağ başlıyor