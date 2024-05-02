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    Anlık Bildirim

    Aston Martin yeni V12 motorunu tanıttı: 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork

    Aston Martin, sınırlı sayıda üretilecek modellerine güç verecek yeni çift turboşarjlı V12 motorunu tanıttı. Yeni bir çağ başlatacak ünite, 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork üretebiliyor.

    Aston Martin yeni V12 motorunu tanıttı: Yeni bir çağ başlıyor Tam Boyutta Gör

    İngiliz otomotiv devi Aston Martin yeni çift turbo şarjlı V12 motorunu resmi olarak tanıttı. Şirketin duygusal etkileşime yönelik cesur bir hamle olarak tanımladığı motor, kalp atışlarını hızlandıran sürüş deneyimi arayanlar için heyecan verici bir performans vaat ediyor.

    Yeni nesil V12 motorun 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork ürettiği açıklandı. Güçlendirilmiş silindir bloğu ve biyel kollarının yanı sıra yeni emme ve egzoz portlarına sahip. Ayrıca İngiliz mühendisler silindir kapaklarını yeniden tasarladı, eksantrik millerinin profilini değiştirdi ve bujileri yeniden konumlandırdı.

    Aston Martin Vanquish ile ortaya çıkacak

    Artırılmış akışa sahip yeni yakıt enjektörleri ve yüksek hızlı turboşarjlar gibi gelişmiş bileşenlerle donatılan motor, Aston Martin'in şimdiye kadarki en yüksek performanslı ve verimli motorlarından biri olma yolunda. Yeni nesil V12 ile ilgili diğer teknik detaylar daha sonra açıklanacak. Ancak şirket daha şimdiden bu motorun rakiplerini alt edeceğinden emin.

    Aston Martin yeni V12 motorunu tanıttı: Yeni bir çağ başlıyor Tam Boyutta Gör

    Aston Martin'in yeni V12 motoru, markanın en özel ve sınırlı sayıda üretilecek modellerine güç verecek. Canavar ünite ilk olarak bu yılın ilerleyen zamanlarında tanıtılacak yeni amiral gemisi modelde yer alacak. Motor1'e göre bu yeni Aston Martin Vanquish olacak. Önceki nesil Aston Martin Vanquish'in üretimi 2018 yılında sona ermişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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