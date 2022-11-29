Audi RS6 ve RS7'nin daha güçlü 'Performance' versiyonları tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Audi RS6 Avant ve RS7 ikilisi oldukça güçlü modeller ancak bu durum Alman markanın güç konusundaki çıtayı biraz daha yukarıya taşımasına engel değil. 'Performance' versiyonuyla daha fazla güce karşın daha az ağırlığa kavuşan modeller, 8 Aralık'tan itibaren 135 bin eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da satışa sunulacak.

Audi, agresif modelleri RS6 Avant ve RS7 Sportback'in Performance versiyonlarında 4.0 litre V8 motoru daha büyük turbo şarj ve artırılan turbo basıncı gibi güncellemelerle elden geçirmiş. Sonuç olarak standart modellere göre 30 hp güç ve 50 Nm tork artışı elde edilmiş. Bu ekstra değerlerle birlikte agresif modeller 621 hp güç ve 850 Nm tork üretiyor. Bu da 0-100 km/s hızlanmalarını 3,4 saniyede yani standart modellere göre 0.2 saniye daha kısa sürede tamamlamalarını sağlıyor.

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Her iki model de RS Dynamic Package ile donatılmış durumda. Bu paket, arka aks yönlendirme, arka quattro sport diferansiyel ve 280 km/s'e çıkarılan azami hız gibi dinamikleri devreye alıyor. Opsiyonel olarak sunulan RS Dynamic Package Plus'ta ise çelik muadillerine göre 34 kg daha hafif olan karbon seramik fren sistemi karşımıza çıkarken, azami hız limiti de 305 km/s'e yükseliyor.

Tam Boyutta Gör Audi, azaltılan yalıtım ile V8 motor sesinin daha iyi duyulabildiğini belirtiyor. Bu değişim ayrıca 8 kg ağırlık kaybına neden olmuş. RS7 Performance 2065 kg, RS6 Avant Performance ise 2090 kg ağırlığa sahip. Bunun dışında, yeni kilitli merkez diferansiyelin sürüş dinamiklerini iyileştirmek adına daha hafif ve kompakt olduğu belirtiliyor. Ayrıca, daha hızlı vites geçişlerine sahip 8 ileri otomatik şanzıman ve elden geçirilen direksiyon sistemi de bahsi geçen değişiklikler arasında.

Tasarım tarafında Performance versiyonların 21 inçlik beş kollu alüminyum jantlarla donatıldığını görmekteyiz. Müşteriler dilerse 22 inç jantları da tercih edebiliyor ki bu jantların fren soğutmasına katkıda bulunmak adına motorsporlarından esinlenen bir tasarıma sahip olduğu ve her birinin standart modellerdeki 22 inç jantlardan 5 kg civarında daha hafif olduğu belirtiliyor. 22 inç jantları çevreleyen yeni Continental Sport Contact 7 lastiklerin de ıslak ve kuru zeminde daha iyi tutunma sağladığı ve fren mesafesini kısalttığı ifade ediliyor.

Performance versiyonlarını standart modellerden ayırmak için ön tamponda, yan ayna kapaklarında, marşpiyel eklerinde, tavan raylarında, yan cam çerçevelerinde ve arka difüzörde mat gri renge yer verilmiş. İç mekânda fazla bir değişim yok. Modeller kabindeki temayla kontrast oluşturan mavi trimlere ve çeşitli RS tasarım paketlerine sahip. Koltuklar havalandırmalı Valcona deri döşeme ile kaplı. Orta konsolun kenarı ve vites kolu ise Dinamica mikrofiber ile kaplanmış. Söz konusu materyalin yüzde 45 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden oluştuğu belirtiliyor.

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Audi RS6 Performance ve RS7 Performance tanıtıldı