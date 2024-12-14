Çin'de popüler mini elektrikli otomobilin ikinci nesli tanıtıldı: Wuling Hongguang Mini EV

2020 yılında tanıtılan iki kapılı ilk nesil Mini EV, tanıtıldığı günden bu yana önemli satış başarısı göstererek 1,4 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. İlk modelin ardından birkaç tane yeni versiyonu tanıtılsa da, otomobil gerçek anlamda ilk büyük yenilemesini geçiriyor. İkinci nesil Mini EV'nin, dört kapılı modelin yanında iki kapılı modeli de bulunacak.
Wuling Hongguang Mini EV neler sunuyor?
Hongguang Mini EV, adından da anlaşılacağı gibi mini bir otomobil olsa da, önceki nesle göre daha büyük boyutlara sahip: 3256 mm uzunluk, 1510 mm genişlik, 1578 mm yükseklik ve 2190 mm dingil mesafesi.
Hongguang Mini EV'ye 30 kW'lık bir elektrik motoru güç veriyor ve önceki nesil gibi maksimum hızı 100 km/s olarak belirtiliyor. 16,2 kWh lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip araç, CLTC ölçümlerine göre 205 km menzil değeri sunuyor. Otomobilin farklı batarya seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.
Hongguang Mini EV'nin fiyatları henüz açıklanmasa da, önceki neslin 4.500 dolar ile 14.000 dolar arası fiyatlardan satıldığını belirtelim.
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor