Çin'de popüler mini elektrikli otomobilin ikinci nesli tanıtıldı: Wuling Hongguang Mini EV

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Tam Boyutta Gör SAIC, General Motors ve Guangxi'nin ortak iştirakiyle meydana gelen Wuling, dört kapılı yeni nesil Hongguang Mini EV'nin rezervasyonlarının açıldığını duyurdu.

2020 yılında tanıtılan iki kapılı ilk nesil Mini EV, tanıtıldığı günden bu yana önemli satış başarısı göstererek 1,4 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. İlk modelin ardından birkaç tane yeni versiyonu tanıtılsa da, otomobil gerçek anlamda ilk büyük yenilemesini geçiriyor. İkinci nesil Mini EV'nin, dört kapılı modelin yanında iki kapılı modeli de bulunacak.

Wuling Hongguang Mini EV neler sunuyor?

Hongguang Mini EV, adından da anlaşılacağı gibi mini bir otomobil olsa da, önceki nesle göre daha büyük boyutlara sahip: 3256 mm uzunluk, 1510 mm genişlik, 1578 mm yükseklik ve 2190 mm dingil mesafesi.

Tam Boyutta Gör Büyüyen boyutlarla daha geniş bir iç mekan sunan mini otomobil, artık sürücü gösterge ekranının yanında, ortada bir multimedya ekranını da barındırıyor. Tasarım anlamındaysa, önceki neslin köşeli hatları ve dikdörtgen far tasarımı terkedilerek, daha yumuşak hatlar ve yuvarlak far tasarımı tercih edilmiş.

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Hongguang Mini EV'ye 30 kW'lık bir elektrik motoru güç veriyor ve önceki nesil gibi maksimum hızı 100 km/s olarak belirtiliyor. 16,2 kWh lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip araç, CLTC ölçümlerine göre 205 km menzil değeri sunuyor. Otomobilin farklı batarya seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.

Hongguang Mini EV'nin fiyatları henüz açıklanmasa da, önceki neslin 4.500 dolar ile 14.000 dolar arası fiyatlardan satıldığını belirtelim.

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