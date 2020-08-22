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    Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu

    Yeni modelin Audemars Piguet’in ikonik çizgisinin dışında olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte yeni modelin Roger Dubuis ile Breguet arasında bir çizgiye kaydığı görülüyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu
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    Dünyaca ünlü saat firması Audemars Piguet Code 11.59 adını verdi modeli geçen sene piyasaya sürmüştü. Saat severlerin Royal Oak modelinin izlerini bulabileceği model firma tarafından 4 farklı kadran rengi ve 2 farklı kasa tipiyle tekrar alıcıların ve koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

    Patek Philippe’nin Nautilus adlı ikonik modelin ve birçok firmanın ikonik modellerinin tasarımı yapan Gérald Genta, 1972 yılında çizdiği Royal Oak ile ünlü firmanın ikonik modelinin tasarımını yapmıştı.

    Royal Oak

    Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu
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    Royal Oak’ın ünlü sekizgen yapısı yeni modelde iki yuvarlak plaka arasına alınmış. Kadranda bulunan göstergeler tarih ve kronograf süresini göstermekle birlikte yeni modelin mavi, bordo, mor ve koyu gri kadran renkleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

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    Ayrıca roze altın ile beyaz altın veya her ikisinin de bulunabileceği kasa malzemesiyle üretilen modellerin kasa çapı 41 mm ile tatmin edici büyüklükte. 4302 ve flyback kronograflı olan modelin 4401 otomatik kalibreyle üretildiği modellerin 70 saatlik güç rezervi bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Glashütte Senator Chronometer satışa sunuldu"

    Yeni modelin Audemars Piguet’in ikonik çizgisinin dışında olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte yeni modelin daha çok Roger Dubuis ile Breguet arasında bir çizgiye kaydığını da ekleyelim.

    Yeni modeller 27.000 CHF ve 42.600 CHF ( kronograf ) ile satışa sunulacak.



    https://www.audemarspiguet.com/en/watch-collection/code1159byap/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    xenix 2 dk.
    Yorumlarda bir arkadaş konuyla ilgili olduğunu gösteren bir girdi yazmış yoksa bu haberlerin bu sitede ne işe yaradığını düşünmeye başlayacaktım.

    Ucuz modelin 30.000$ olduğunuda ben yazayım bari.

    Bu arada @EknCn seni tanımak istiyorum yiğidim. :)))
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    fatihdnmz45 32 dk.
    Teknoloji sitesinin bununla ilgisi nedir anlamadim araba jantlarinida tanitabilirsiniz reklam icin sanirim ✌🏻
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    aydinsukru (Aydın ) 6 sa.
    bakanlar için yeni rüşvet oyuncağı hayırlı olsun
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 7 sa.
    Başta tasarımı hoşuma gitmedi ama kronograf modellerinin kolda duruşu çok iyi,
    Royal Oak her kıyafete ve her duruma uyum sağlayan bir saat ama bunu takım dışında giymek bilemiyorum.
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