Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu

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Dünyaca ünlü saat firması Audemars Piguet Code 11.59 adını verdi modeli geçen sene piyasaya sürmüştü. Saat severlerin Royal Oak modelinin izlerini bulabileceği model firma tarafından 4 farklı kadran rengi ve 2 farklı kasa tipiyle tekrar alıcıların ve koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Patek Philippe’nin Nautilus adlı ikonik modelin ve birçok firmanın ikonik modellerinin tasarımı yapan Gérald Genta, 1972 yılında çizdiği Royal Oak ile ünlü firmanın ikonik modelinin tasarımını yapmıştı.

Royal Oak

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Royal Oak’ın ünlü sekizgen yapısı yeni modelde iki yuvarlak plaka arasına alınmış. Kadranda bulunan göstergeler tarih ve kronograf süresini göstermekle birlikte yeni modelin mavi, bordo, mor ve koyu gri kadran renkleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Ayrıca roze altın ile beyaz altın veya her ikisinin de bulunabileceği kasa malzemesiyle üretilen modellerin kasa çapı 41 mm ile tatmin edici büyüklükte. 4302 ve flyback kronograflı olan modelin 4401 otomatik kalibreyle üretildiği modellerin 70 saatlik güç rezervi bulunuyor.

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Yeni modelin Audemars Piguet’in ikonik çizgisinin dışında olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte yeni modelin daha çok Roger Dubuis ile Breguet arasında bir çizgiye kaydığını da ekleyelim.

Yeni modeller 27.000 CHF ve 42.600 CHF ( kronograf ) ile satışa sunulacak.

https://www.audemarspiguet.com/en/watch-collection/code1159byap/

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