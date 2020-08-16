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    Glashütte Senator Chronometer satışa sunuldu

    Glashütte Senator modelini satışa sundu. 42 mm beyaz altın kasanın içerisinde 58-03 elle kurmalı kalibre tercih edilmekle birlikte saatin kurma kolu çekildiğinde saniye ibresi 60-0’da sıfırlanıyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Glashütte Senator Chronometer satışa sunuldu
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    Kronometre adı verilen ve saatlerin zaman ölçümündeki hassaslık, kesinlik olarak tarif edilen durum 19. Yüzyıl denizcileri için büyük önem arz etmekteydi. Almanya’da bulunan Glashütte kentindeki saat ustalarının ürettiği kronometre sertifikalı saatleri ise Hamburg donanma gözlemevi tarafından kronometre sertifikası almış saatleri oluşturuyor.

    Günümüz saatçiliğinde de bir saatin kronometre olarak kabul edilebilmesi için bir başka bağımsız kuruluş tarafından sertifika edilmesi gerekiyor. Glashütte firmasının en ikonik modellerinden birisi olan Glashütte Original ise German Calibration Service ( DKD ) veya Alman Kalibrasyon Servisi’nden onay almış durumda bulunuyor.

    Senator Chronometer

    Glashütte Senator Chronometer satışa sunuldu
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    Saati ilk bakışta IWC-Portugieser modelini oldukça andırdığını söylemek mümkün olmakla birlikte yeni modelde kasa malzemesi olarak beyaz altın tercih edilmiş. Saat 6 hizasında bulunan saniye göstergesinin altında firmanın damgası olmakla birlikte saat 12 hizasında göstergede zembereğin güç rezervi okunabiliyor. Tarihi deniz kronometrelerinden ilham alınarak geliştirilen kadran tasarımında Roma rakamları tercih edilmiş. Ayrıca saat 3 hizasında bulunan tarih göstergesinin gece tam 12’de değiştiğini ekleyelim.

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    42 mm beyaz altın kasanın içerisinde 58-03 elle kurmalı kalibre tercih edilmekle birlikte saatin kurma kolu çekildiğinde saniye ibresi 60-0’da sıfırlanıyor. Yelkovan ise her birimde ileri atlayarak ayarlanıyor, böylece saat istenilen dilime göre tam olarak ayarlanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi"

    Saatin videosuna yukarıdaki linkten fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

    Yeni saat 26,710 € ile satışa sunuldu.



    https://www.glashuette-original.com/collection/senator/senator-chronometer/1-58-01-02-05-01 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 5 gün
    Her şey güzel de otomatik kalibre kullansaydınız bari.
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    interwap (Volkan ) 5 gün
    Bakalık ilk hangi siyaside göreceğiz.
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