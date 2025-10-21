Yeni Toyota Land Cruiser FJ tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Land Cruiser FJ; 4.57 metre uzunluğa, 1.85 metre yüksekliğe, 1.96 metre genişliğe ve 2.58 metre aks mesafesine sahip. IMV platformu üzerine inşa edilen modelin kaputu altında 2.7 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor. Bu motor 161 beygir güç ve 245 Nm tork üretiyor. Söz konusu güç, 6 ileri şanzıman ve yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla yere aktarılıyor.
Yeni Land Cruiser FJ, kişiselleştirilebilir bir araç olarak tasarlandı. Toyota, MOLLE panelleriyle çeşitli ekipmanların araca takılmasına olanak tanıyor. Basın görsellerinde FJ’nin şnorkel aksesuarıyla birlikte sunulduğu da görülüyor. Ayrıca, ön ve arka köşe tamponlarının sökülebilir olması sayesinde, hasar durumunda sadece ilgili parçanın değiştirilebilmesi bakım kolaylığı sağlıyor.
Yeni Land Cruiser FJ, 2026 yılının ortalarında Japonya’da satışa çıkacak. Avrupa ve ABD pazarı için şimdilik bir plan bulunmuyor. SUV model, ay sonunda başlayacak Japonya Mobilite Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak.
