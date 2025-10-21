Giriş
    Yeni Toyota Land Cruiser FJ tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Toyota, minik Land Cruiser modelini tanıttı. Yeni Land Cruiser FJ, kompakt boyutları, klasik tasarımı ve kişiselleştirilebilir yapısıyla dikkat çekiyor.         

    Toyota Land Cruiser FJ tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Toyota, yeni Land Cruiser FJ modelini tanıttı. Japonya Mobilite Fuarı öncesinde tanıtılan minik arazi aracı, Land Cruiser Prado'dan yaklaşık 28 cm daha kısa. Böylece müşterilere daha kompakt ve uygun fiyatlı bir seçenek sunulması hedefleniyor.

    Yeni Land Cruiser FJ; 4.57 metre uzunluğa, 1.85 metre yüksekliğe, 1.96 metre genişliğe ve 2.58 metre aks mesafesine sahip. IMV platformu üzerine inşa edilen modelin kaputu altında 2.7 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor. Bu motor 161 beygir güç ve 245 Nm tork üretiyor. Söz konusu güç, 6 ileri şanzıman ve yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla yere aktarılıyor.

    Yeni Land Cruiser FJ, kişiselleştirilebilir bir araç olarak tasarlandı. Toyota, MOLLE panelleriyle çeşitli ekipmanların araca takılmasına olanak tanıyor. Basın görsellerinde FJ’nin şnorkel aksesuarıyla birlikte sunulduğu da görülüyor. Ayrıca, ön ve arka köşe tamponlarının sökülebilir olması sayesinde, hasar durumunda sadece ilgili parçanın değiştirilebilmesi bakım kolaylığı sağlıyor.

    Toyota Land Cruiser FJ tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarım olarak klasik Land Cruiser çizgilerini koruyan araç, yuvarlak farlar, kalın gövde korumaları ve bagaj kapağına monte yedek lastiğiyle oldukça sevimli ve retro bir görünüme sahip. İç mekânda ise büyük bir vites kolu, yatay konumda bir multimedya ekranı ve sağlam bir ön konsol ile tipik bir Toyota havası hakim.

    Yeni Land Cruiser FJ2026 yılının ortalarında Japonya’da satışa çıkacak. Avrupa ve ABD pazarı için şimdilik bir plan bulunmuyor. SUV model, ay sonunda başlayacak Japonya Mobilite Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak.

