Yılın en çok beklenen filmi Avatar 2'den yeni fragman paylaşıldı!

Tam Boyutta Gör Avatar serisinin merakla beklenen ikinci filmi Avatar: The Way of Water’dan (Avatar: Suyun Yolu) yeni fragman yayınlandı. Uzun bir bekleyişin ardından paylaşılan fragman, izleyicileri yeni bir görsel şölene davet ediyor.

Avatar: The Way of Water için yeni fragman paylaşıldı

Hatırlamak gerekirse James Cameron’un yönetmenliği ile 2009 yılında vizyona giren Avatar, tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi olmuştu. 13 yıllık uzun bir bekleyişin ardından Avatar 2 veya Avatar: The Way of Water ise, nihayet 16 Aralık'ta sinemalarda olacak. İşte paylaşılan yeni fragman

İlk Avatar, Pandora'nın orman atmosferi ve etkileyici dünyasıyla büyük bir övgü almıştı. Avatar: The Way of Water ise bu dünya inşasını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Serinin devamı niteliğinde olan yeni yapım, ortaya çıkan yeni bir tehdide karşı ailelerini bir arada tutmaya çalışan Jake (Sam Worthington) ve Neytiri'nin (Zoe Saldana) karşılaştıkları sorunları ve insanlık ile mücadelesini konu alacak.

Ünlü yönetmen James Cameron’ın hem yazar hem de yönetmenlik koltuğunda yer aldığı Avatar: The Way of Water’ın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver ve Kate Winslet yer alıyor. Ayrıca yapımın henüz adı belli olmayan üçüncü filmi 20 Aralık 2024'te gösterime girecek.

