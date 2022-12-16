Avatar 2: Suyun Yolu vizyona girdi! İşte süresi, konusu ve oyuncu listesi

- Avatar 2 konusu nedir 🎬
- Avatar 2: Suyun Yolu IMDb puanı: 8.2 ⭐
- Avatar: The Way of Water süresi kaç saat ❓
- Avatar 2 nereden izlenir 👇
- Avatar Suyun Yolu 2022 sinema bileti fiyatları 💰
- Avatar 2 oyuncuları 🎦
- Avatar 2: The Way of Water yaş sınırı 🍿
- Yorumlar
Avatar 2 konusu nedir 🎬
Bilimkurgu, macera, fantastik ve aksiyon türündeki Avatar: The Way of Water veya Avatar 2: Suyun Yolu, 2009 yılındaki fenomen filmin devamı niteliğinde. Cameron’un yaratmış olduğu evreni bu sefer daha derinden ve çok daha yakından göreceğiz.
Avatar 2, ilk filmden birkaç yıl sonrasında geçiyor. Jake Sully ve Neytiri artık bir kendi ailelerini kurmuştur. Ancak eski bir tehdit tekrardan geri dönmüştür. Jake ve Neytiri’nin ailesiyle birlikte evlerini terk etmek, Pandora’nın farklı bölgelerini keşfetmek zorundadır.
Avatar 2: Suyun Yolu IMDb puanı: 8.2 ⭐
Avatar 2 inceleme yazıları genel olarak olumlu. Avatar: Suyun Yolu yorumları, filmin sürükleyici yapısı, başarılı aksiyon ve görsel efekt sahnelerinden bahsediyor. Filmin gereğinden fazla uzun olması eleştirilirken aktarılan dünyanın kalitesi ve bu sefer daha iyi karakter tasarımı da yine beğenilenler arasında bulunuyor.
Avatar: The Way of Water süresi kaç saat ❓
16 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar 2: Suyun Yolu, 3 saat 10 dakika süresiyle dikkat çekiyor. Film James Cameron'un şimdiye kadar yaptığı en uzun film konumunda. Aynı zamanda 2009’da çıkan ilk Avatar filminden de tam 30 dakika daha uzun. Cameron yaptığı açıklamada filmin uzunluğunun “duygusal bir temelde son derece ilgi çekici bir hikaye anlatmak” için gerekli olduğunu söyledi.
Avatar 2 nereden izlenir 👇
Avatar 2: Suyun Yolu, an itibariyle sadece sinema salonlarından izlenebilmekte. Avatar 2'nin bir süre daha Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi dijital servislere gelmemesi bekleniyor. Öte yandan isteyen izleyiciler Avatar 2 Türkçe düblaj ve altyazı seçenekleriyle birlikte filmi sinemada izleyebilirler.
Avatar Suyun Yolu 2022 sinema bileti fiyatları 💰
- Avatar 2 3D Tam bilet fiyatı: 70,00 TL
- Avatar 2 öğrenci bilet fiyatı: 60,00 TL
Film vizyona girmesiyle birlikte Avatar: Suyun Yolu bilet satışları da başlamış durumda. Geleneksel şekilde sinemalardan bilet alınabileceği gibi çevrimiçi olarak da Avatar 2 için bilet alınabilir. Hemen aşağıdaki bağlantılar ile Avatar: The Way of Water filmine bilet alabilirsiniz.
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Avatar 2 oyuncuları 🎦
- Sam Worthington
- Zoe Saldaña
- Sigourney Weaver
- Stephen Lang
- Kate Winslet
- Cliff Curtis
- Joel David Moore
Avatar 2: The Way of Water yaş sınırı 🍿
Avatar 2: Suyun Yolu kaç yaş üstü izlenebilir diye merak ediliyor. Zira ilk film gibi aileler çocuklarıyla birlikte filmi izlemek istiyor. Bu bağlamda, Avatar 2 Suyun Yolu filmi 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun olduğunu belirtelim. Avatar 2, 13 yaş ve üzeri olan herkes için izlemeye uygun yapıda. 13 yaşından küçüklerin ise izlemesi tavsiye edilmemekte.
Avatar 2 Yorumları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 77Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...