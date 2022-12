Avatar 2: Suyun Yolu vizyona girdi! İşte süresi, konusu ve oyuncu listesi

Tam Boyutta Gör Yönetmen koltuğunda James Cameron'un ve 2009’daki ilk filmden tam 13 yıl sonra izleyicinin karşısına geldiği Avatar 2 vizyona girdi. İlk film yayınlandığı dönemde gişe rekorları kırarak Cameron’u tekrardan zirveye taşıdı. Şimdi vizona giren Avatar 2: Suyun Yolu ise aynı başarıyı tekrarlayacak mı merak konusu. Avatar: The Way of Water hakkında merak edilenler, konusu, IMDb puanı ve bilet fiyatları gibi bilgiler ise haberimizde:

Avatar 2 konusu nedir 🎬

Bilimkurgu, macera, fantastik ve aksiyon türündeki Avatar: The Way of Water veya Avatar 2: Suyun Yolu, 2009 yılındaki fenomen filmin devamı niteliğinde. Cameron’un yaratmış olduğu evreni bu sefer daha derinden ve çok daha yakından göreceğiz.

Avatar 2, ilk filmden birkaç yıl sonrasında geçiyor. Jake Sully ve Neytiri artık bir kendi ailelerini kurmuştur. Ancak eski bir tehdit tekrardan geri dönmüştür. Jake ve Neytiri’nin ailesiyle birlikte evlerini terk etmek, Pandora’nın farklı bölgelerini keşfetmek zorundadır.

Avatar 2: Suyun Yolu IMDb puanı: 8.2 ⭐

Tam Boyutta Gör Avatar: Suyun Yolu, vizyona yeni girmiş olmasına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde bir süre önce erkenden vizyona girdi. Aynı zamanda Avatar: The Way of Water eleştirmenler tarafından incelenerek ilk puanlarını aldı. Buna göre; Avatar 2 IMDb puanı 8,2 ve Metacritic skoru ise 69.

Avatar 2 inceleme yazıları genel olarak olumlu. Avatar: Suyun Yolu yorumları, filmin sürükleyici yapısı, başarılı aksiyon ve görsel efekt sahnelerinden bahsediyor. Filmin gereğinden fazla uzun olması eleştirilirken aktarılan dünyanın kalitesi ve bu sefer daha iyi karakter tasarımı da yine beğenilenler arasında bulunuyor.

Avatar: The Way of Water süresi kaç saat ❓

16 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar 2: Suyun Yolu, 3 saat 10 dakika süresiyle dikkat çekiyor. Film James Cameron'un şimdiye kadar yaptığı en uzun film konumunda. Aynı zamanda 2009’da çıkan ilk Avatar filminden de tam 30 dakika daha uzun. Cameron yaptığı açıklamada filmin uzunluğunun “duygusal bir temelde son derece ilgi çekici bir hikaye anlatmak” için gerekli olduğunu söyledi.

İzlenmesi gereken en iyi bilim kurgu filmleri 1 gün önce eklendi

Avatar 2 nereden izlenir 👇

Avatar 2: Suyun Yolu, an itibariyle sadece sinema salonlarından izlenebilmekte. Avatar 2'nin bir süre daha Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi dijital servislere gelmemesi bekleniyor. Öte yandan isteyen izleyiciler Avatar 2 Türkçe düblaj ve altyazı seçenekleriyle birlikte filmi sinemada izleyebilirler.

Avatar Suyun Yolu 2022 sinema bileti fiyatları 💰

Tam Boyutta Gör Avatar 2: Suyun Yolu bilet fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. Filmi izlemek isteyen ve bilet satın almak isteyenler fiyat araştırması yapmakta. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar başlangıç fiyatları olduğunu ve salona göre 150 TL’yi aşan bilet fiyatları olduğunu da belirtelim. İşte Avatar 2 bilet fiyatları:

Avatar 2 3D Tam bilet fiyatı: 70,00 TL

Avatar 2 öğrenci bilet fiyatı: 60,00 TL

Film vizyona girmesiyle birlikte Avatar: Suyun Yolu bilet satışları da başlamış durumda. Geleneksel şekilde sinemalardan bilet alınabileceği gibi çevrimiçi olarak da Avatar 2 için bilet alınabilir. Hemen aşağıdaki bağlantılar ile Avatar: The Way of Water filmine bilet alabilirsiniz.

Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Paribucıneverse)

Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Biletinial)

Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Biletiva)

Avatar 2 oyuncuları 🎦

Tam Boyutta Gör Avatar 2, ilk filmde olduğu gibi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğinde James Cameron’un yer aldığı Avatar: The Way of Water filminde senaryo ile hikaye tarafında ise James Cameron, Rick Jaffa ve Amanda Silver yer alıyor. Avatar 2 oyuncu kadrosu ise şöyle:

Sam Worthington

Zoe Saldaña

Sigourney Weaver

Stephen Lang

Kate Winslet

Cliff Curtis

Joel David Moore

Avatar 2: The Way of Water yaş sınırı 🍿

Avatar 2: Suyun Yolu kaç yaş üstü izlenebilir diye merak ediliyor. Zira ilk film gibi aileler çocuklarıyla birlikte filmi izlemek istiyor. Bu bağlamda, Avatar 2 Suyun Yolu filmi 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun olduğunu belirtelim. Avatar 2, 13 yaş ve üzeri olan herkes için izlemeye uygun yapıda. 13 yaşından küçüklerin ise izlemesi tavsiye edilmemekte.

Avatar 2 Yorumları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 77

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Avatar 2 sinemada vizyona girdi! İşte bilet fiyatları