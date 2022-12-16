Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avatar 2: Suyun Yolu vizyona girdi! İşte süresi, konusu ve oyuncu listesi

    Avatar 2: The Way of Water vizyona girdi. Peki Avatar 2 hangi sinemalarda? İşte Avatar: Suyun Yolu IMDb puanı, yorumları ve bilet fiyatları:                     
    2
    avatar 2 Tam Boyutta Gör
    Yönetmen koltuğunda James Cameron'un ve 2009’daki ilk filmden tam 13 yıl sonra izleyicinin karşısına geldiği Avatar 2 vizyona girdi. İlk film yayınlandığı dönemde gişe rekorları kırarak Cameron’u tekrardan zirveye taşıdı. Şimdi vizona giren Avatar 2: Suyun Yolu ise aynı başarıyı tekrarlayacak mı merak konusu. Avatar: The Way of Water hakkında merak edilenler, konusu, IMDb puanı ve bilet fiyatları gibi bilgiler ise haberimizde:

    Avatar 2 konusu nedir 🎬

    Bilimkurgu, macera, fantastik ve aksiyon türündeki Avatar: The Way of Water veya Avatar 2: Suyun Yolu, 2009 yılındaki fenomen filmin devamı niteliğinde. Cameron’un yaratmış olduğu evreni bu sefer daha derinden ve çok daha yakından göreceğiz.

    Avatar 2, ilk filmden birkaç yıl sonrasında geçiyor. Jake Sully ve Neytiri artık bir kendi ailelerini kurmuştur. Ancak eski bir tehdit tekrardan geri dönmüştür. Jake ve Neytiri’nin ailesiyle birlikte evlerini terk etmek, Pandora’nın farklı bölgelerini keşfetmek zorundadır.

    Avatar 2: Suyun Yolu IMDb puanı: 8.2 ⭐

    avatar 2 konusu Tam Boyutta Gör
    Avatar: Suyun Yolu, vizyona yeni girmiş olmasına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde bir süre önce erkenden vizyona girdi. Aynı zamanda Avatar: The Way of Water eleştirmenler tarafından incelenerek ilk puanlarını aldı. Buna göre; Avatar 2 IMDb puanı 8,2 ve Metacritic skoru ise 69.

    Avatar 2 inceleme yazıları genel olarak olumlu. Avatar: Suyun Yolu yorumları, filmin sürükleyici yapısı, başarılı aksiyon ve görsel efekt sahnelerinden bahsediyor. Filmin gereğinden fazla uzun olması eleştirilirken aktarılan dünyanın kalitesi ve bu sefer daha iyi karakter tasarımı da yine beğenilenler arasında bulunuyor.

    Avatar: The Way of Water süresi kaç saat ❓

    16 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar 2: Suyun Yolu, 3 saat 10 dakika süresiyle dikkat çekiyor. Film James Cameron'un şimdiye kadar yaptığı en uzun film konumunda. Aynı zamanda 2009’da çıkan ilk Avatar filminden de tam 30 dakika daha uzun. Cameron yaptığı açıklamada filmin uzunluğunun “duygusal bir temelde son derece ilgi çekici bir hikaye anlatmak” için gerekli olduğunu söyledi.

    Avatar 2 nereden izlenir 👇

    Avatar 2: Suyun Yolu, an itibariyle sadece sinema salonlarından izlenebilmekte. Avatar 2'nin bir süre daha Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi dijital servislere gelmemesi bekleniyor. Öte yandan isteyen izleyiciler Avatar 2 Türkçe düblaj ve altyazı seçenekleriyle birlikte filmi sinemada izleyebilirler.

    Avatar Suyun Yolu 2022 sinema bileti fiyatları 💰

    Avatar 2 sinemada vizyona girdi! İşte bilet fiyatları Tam Boyutta Gör
    Avatar 2: Suyun Yolu bilet fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. Filmi izlemek isteyen ve bilet satın almak isteyenler fiyat araştırması yapmakta. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar başlangıç fiyatları olduğunu ve salona göre 150 TL’yi aşan bilet fiyatları olduğunu da belirtelim. İşte Avatar 2 bilet fiyatları:
    • Avatar 2 3D Tam bilet fiyatı: 70,00 TL
    • Avatar 2 öğrenci bilet fiyatı: 60,00 TL

    Film vizyona girmesiyle birlikte Avatar: Suyun Yolu bilet satışları da başlamış durumda. Geleneksel şekilde sinemalardan bilet alınabileceği gibi çevrimiçi olarak da Avatar 2 için bilet alınabilir. Hemen aşağıdaki bağlantılar ile Avatar: The Way of Water filmine bilet alabilirsiniz.

    Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Paribucıneverse)

    Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Biletinial)

    Avatar 2: Suyun Yolu Bilet Al (Biletiva)

    Avatar 2 oyuncuları 🎦

    Avatar 2 sinemada vizyona girdi! İşte bilet fiyatları Tam Boyutta Gör
    Avatar 2, ilk filmde olduğu gibi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğinde James Cameron’un yer aldığı Avatar: The Way of Water filminde senaryo ile hikaye tarafında ise James Cameron, Rick Jaffa ve Amanda Silver yer alıyor. Avatar 2 oyuncu kadrosu ise şöyle:
    • Sam Worthington
    • Zoe Saldaña
    • Sigourney Weaver
    • Stephen Lang
    • Kate Winslet
    • Cliff Curtis
    • Joel David Moore

    Avatar 2: The Way of Water yaş sınırı 🍿

    Avatar 2: Suyun Yolu kaç yaş üstü izlenebilir diye merak ediliyor. Zira ilk film gibi aileler çocuklarıyla birlikte filmi izlemek istiyor. Bu bağlamda, Avatar 2 Suyun Yolu filmi 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun olduğunu belirtelim. Avatar 2, 13 yaş ve üzeri olan herkes için izlemeye uygun yapıda. 13 yaşından küçüklerin ise izlemesi tavsiye edilmemekte.

    Avatar 2 Yorumları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 77

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız