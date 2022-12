En iyi Netflix dizileri: Türk ve yabancı en güzel diziler 🍿

Netflix’te herkes için bir şeyler var ama aynı zamanda tamamen vakti kaybı olan birçok dizi-film var. Dolayısıyla Netflix hangi dizi izlenmeli? sorusu platformda uzun süredir bulunan film-dizi severlerin bile yönelttiği sorulardan. Netflix’teki en iyi dizileri bulmak için biraz zaman harcamanız gerekiyor ya da en iyi Netflix dizileri önerileri listemize bakarak daha hızlı izleyebilecek güzel Netflix dizileri bulabilirsiniz. Netflix en iyi diziler listesini hazırlarken, aralarında orijinal yapımların da olduğu en beğenilen dizilere odaklanmaya çalıştık. Hem Türk hem de yabancı popüler Netflix dizi önerileri isteyenler için efsane Netflix dizileri:

En iyi Netflix dizileri (Yabancı) 🍿

Tam Boyutta Gör En iyi yabancı Netflix dizileri listemizde, Netflix’in en beğenilen ve IMDb puanı yüksek dizileri yer alıyor. Drama, gizem, gerilim, korku, bilim kurgu, romantik, kısaca hemen her türde en iyi Netflix yabancı diziler bu listede.

Platformda izlenebilecek en güzel yabancı diziler derlediğimiz listede sürpriz final yapmış hâlâ unutulamayan yapımlardan yeni sezonu iple çekilen yapımlara ve henüz 1 sezon oynamasına rağmen çok beğenilen dizilere, en popüler Netflix yapımı yabancı dizilere hepsi bulunuyor. İşte Netflix en iyi diziler yabancı listesi:

1️⃣ The Lincoln Lawyer (Güneşin Karanlığında) ☀️ The Lincoln Lawyer dizi konusu: Bir kaza sonrası gözden düşen Los Angeles’lı yetenekli avukat Mickey Haller, aldığı cinayet davasıyla kendiyle özdeşleşen Lincoln'ünde kariyerine yeni bir başlangıç yapar. The Lincoln Lawyer, harika bir hukuk dramasında olması gereken her şeyi (şüpheli, zorlayıcı ve öngörülemez) içeren bir dizi. Manuel Garcia-Rulfo'nun şüpheci ama iyimser bir ceza savunma avukatı, aynı zamanda muayenehanesini şehir arabasından yürüten iyileşmekte olan bir bağımlı olan Mickey Haller rolündeki mükemmel performansına dayanan Güneşin Karanlığında, Michael Connelly'nin aynı adlı romanından uyarlama. Diğer bir dikkat çeken isim, Halley'nin ilk eşi ve bir ceza savcısı olan Maggie McPherson rolündeki Neve Campbell. Sofistike bir dizi arıyorsanız, The Lincoln Lawyer’ı kesinlikle izlemelisiniz. IMDb puanı: 7.7

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Drama

2️⃣ 1899 🚢 1899 konusu: 1899’da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır. Dönem draması, gizem ve bilim kurgu öğelerini birleştiren 1899, yüzyılın başında tekneyle New York'a seyahat eden bir grup Avrupalı göçmeni konu alan destansı bir Alman dizisi. Birleşik Krallık'taki ilk kadın doktorlardan birinden Parisli seçkinlere, bir çift gizemli Çinli kadına ve sözde Portekizli rahibe kadar… Yolculukları boyunca izlemek ilgi çekici gerilim dolu bir izleme deneyimi sunuyor. IMDb puanı: 7.6

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Gizem, Korku Kurgu, Dönem İşi

3️⃣ Wednesday 👻 Wednesday konusu: Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Ürkütücü, tuhaf, gizemli bir dizi arıyorsanız, Wednesday, en iyi Netflix dizisi. Wednesday, Jenna Ortega’nın canlandırdığı Addams’ın gençliğine odaklanan dizi, doğaüstü yaratıklar için bir okul olan Nevermore Academy’de geçiyor. Yalnızca kendisinin çözmeye yardımcı olabileceği bir dizi gizemli cinayet yüzünden, öğrenci rolünden çıkıp dedektif rolüne bürünüyor. Addams Ailesi'nin nesiller boyu varlığını sürdürmesinin bir nedeni var ve Wednesday, bildiğimiz karakterlere yeni bir soluk getiriyor. Ortega'nın performansı etkileyici ve Christina Ricci'yi de farklı bir rolde görmek eğlenceli. IMDb puanı: 8.4

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Fantastik, Korku komedisi, Doğaüstü, Okült Kurgu

4️⃣ Warrior Nun ⚔️ Warrior Nun konusu: Gözlerini morgda açan yetim bir genç, Hale Taşıyıcısı olarak şeytan avcısı rahibelerin gizli tarikatına seçildiğini ve süper güçlere sahip olduğunu öğrenir. Ben Dunn'ın çizgi roman karakterine dayanan Warrior Nun, bir gün sırtında bir hale ile uyanan Ava (Alba Baptista canlandırıyor) adlı genç bir kadını konu alıyor. 10 yıldır hareket edemeyen Ava, hale ile ilk kez özel beceriler ve yürüme yeteneği kazanıyor. Bu yeni güçlerle Ava, kötülükle savaşan bir grup belalı rahibenin arasına atılıyor. Mitoloji ve teolojiyi gerçekten etkileyici bir aksiyonla birleştiren Warrior Nun, Buffy the Vampire Slayer ve benzerlerinin hayranlarını kesinlikle memnun edecek. IMDb puanı: 7.0

Yıl: 2020

Sezon: 2 Sezon

Tür: Fantastik, Drama, Süper Kahraman, Okült Kurgu, Kurgusal Okült Dedektiflik

5️⃣ From Scratch 🎨 From Scratch konusu: Bir sanatçı, İtalya'da bir şefe aşık olunca hayatını değiştiren, kültürler ve kıtalar arası bir aşk, kayıp, direnç ve umut yolculuğuna çıkar. Tembi Locke'un anılarından esinlenen From Scratch, Teksaslı bir kadının (Zoe Saldana canlandırıyor) yurt dışına gittiğinde değişen dünyasının hikayesini anlatıyor. Merkezinde çalkantılı bir aşk hikayesi olan From Scratch'in sekiz bölümlük bir dizi. Showrunner Attica Locke, Saldana'nın yanı sıra onun Sicilyalı sevgilisi Eugenio Mastrandrea'dan dokunaklı bir performans sergiliyor. IMDb puanı: 7.9

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Dram

6️⃣ Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities 😱 Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities konusu: Guillermo del Toro tarafından bir araya getirilen ve görsel bir şölen sunan bu tüyler ürpertici korku koleksiyonunda, tuhaf kâbuslarla dolu sekiz korku hikâyesi yer alıyor. The Shape of Water'ın, Pan's Labyrinth'in ve son olarak Netflix'in yeni Pinokyo'sunun arkasındaki akıl Guillermo del Toro, korku dünyasının en parlak ve etkili isimlerinden biri. Kabine of Curiosities, onun küratörlüğünü yaptığı ve türü yorumlayan sekiz benzersiz hikaye içeren bir antoloji dizisi. Gizemli depodan Salem mezarlığına, ormanda bulunan cesetten garip efektlere… Her hikayesi ürkütücü, orijinal ve tamamen eğlenceli. IMDb puanı: 7.1

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Korku Kurgu, Antoloji Serisi, Karanlık Fantezi

7️⃣ The Empress ❤️ The Empress konusu: Asi ruhlu Elisabeth, İmparator Franz'a âşık olup beklenmedik bir şekilde onunla evlenince Viyana sarayının gerilim ve entrika dolu dünyasına adım atar. Bridgerton damarında buğulu bir dönem draması olan The Empress, 19. yy. sonunda hüküm süren Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in (Devrim Lingnau) etrafında dönüyor. Geleneklere uymayan bir hükümdar, kız kardeşinin olan bir adamla evlenir. Karmaşanın başladığı yer de tam burası. Karışan aile üyeleri ve siyaset arasında gidip gelmek zorunda kaldığı için işler daha da karmaşık hale gelir. Romantik ve merak uyandıran The Empress, izlemeye değer tarihi bir dizi. IMDb puanı: 7.8

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Tarihi Drama

8️⃣ DAHMER 🔪 DAHMER konusu: Hükümlü katil Jeffrey Dahmer, on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeğin canına kıydı. Peki bunca zaman yakalanmamayı nasıl başardı? Toplumun gerçek suçlara ve seri katillere karşı bir hayranlığı var ve Jeffrey Dahmer bunun en bariz örneklerinden biri. Sayısız belgeselden 2017 yapımı My Friend Dahmer filmine kadar, hüküm giyen katili tasvir eden pek çok yapım var. Ancak bu dizi, trajedileri kurbanların bakış açısından yeniden anlatarak farklılık yaratıyor. Tüyler ürpertici ve iyi yapılmış Dahmer – Canavar: Jeffrey Dahmer’in Hikayesi, suçları sansasyonelleştirmekten çok sistemik bozukluklara odaklanıyor. IMDb puanı: 7.9

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Gerilim, Polisiye

9️⃣ Cobra Kai 🥋 Cobra Kai konusu: "Karate Kid" filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor. Orijinal Karate Kid filmlerinin devamı olan Cobra Kai, dövüş sanatlarına ilgi duyanlar için tavsiye edeceğimiz bir dizi. Dizi, All-Valley Karate Turnuvasında Johnny Lawrence'ın (William Zabka canlandırıyor) Daniel LaRusso'ya (Ralph Macchio) yenilmesinden 34 yıl sonrasında geçiyor. Şimdi 50'li yaşlarında ve tamirci olarak çalışan Johnny, kendini alkole verir ve depresyondadır ancak bir gün mahallenin çocuğunu (Xolo Maridueña) serserilere karşı savunduktan sonra, çocukların kendilerini korumayı öğrenmelerine yardımcı olmak için Cobra Kai dövüş okulunu yeniden açmaya karar verir. Bu sayede Johnny, amacını yeniden keşfeder ve Daniel ile rekabeti yeniden alevlenir. IMDb puanı: 8.5

Yıl: 2018

Sezon: 5 Sezon

Tür: Dövüş Sanatları

🔟 The Sandman (Kum Adam) ⌛️ The Sandman konusu: Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar. Neil Gaiman'ın yazdığı çizgi romandan uyarlanan The Sandman, yıllar boyunca ölümlü bir büyücü tarafından hapsedildikten sonra, kaybettiği gücü geri kazanıp Dreaming adlı krallığını kurtarmak için dünyasını geri alma arayışına giren Düşlerin Kralı'na (Tom Sturridge) odaklanan, zamanda yolculuk yapan büyük bir hikaye. Dizi, performansları ve prodüksiyon tasarımıyla övüldü. Zor sorular sormanıza neden olan ve hatta hislerinize dokunan bir fantezi korku dizisi. Kum Adam kaçırılmayacak bir dizi. IMDb puanı: 7.7

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Dram, Korku Kurgu, Süper Kahraman

11. Uncoupled 😅 Uncoupled konusu: Uzun süreli partneri tarafından aniden terk edilen New Yorklu bir emlakçı, 40'larındaki bekâr bir adam olarak yeniden flört etmeye başlamak zorunda kalır. Uncoupled, Neil Patrick Harris'i (How I Met Your Mother), yaklaşık 20 yıllık flörtün ardından terk edilen ve yaşananları unutmakta zorlanan orta yaşlı bir adamı canlandırıyor. Jeffrey Richman (Modern Family) ve Darren Star'ın (Sex And The City) ortak yapımcılığını üstlendiği Uncoupled, yeniden keşfin her yaşta ilişkilendirilebilirliği üzerine yorum yapan eğlenceli bir komedi dizisi. Harris, yolculuğunda eşlik ettiği en iyi arkadaşı Tisha Campbell (Harley Quinn) ve Marcia Gay Harden'ın (The Morning Show) oynadığı dizide komedide ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Uncoupled, yıldız oyuncu kadrosu ve her kuşaktan izleyici için gerçek bir mesajı olan muhteşem bir komedi. IMDb puanı: 7.0

Yıl: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Romantik Komedi

12. Squid Game 🎭 Squid Game konusu: Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir. Squid Game, son yıllarda gördüğümüz en büyük kültürel fenomenlerden biri ve 2021 sonbaharında yayınlandığında rekorlar kırdı. Güney Kore dizisi, büyük miktarda para kazanmak için çocuk oyunları oynayarak hayatlarını riske atan 456 kişilik bir grubu konu alıyor. Oyunların ölümcül bir dönüşü var ve sadece bir kazanan hayatta kalacak. Squid Game'in popülaritesini hak ediyor. IMDb puanı: 8.0

Yıl: 2021

Sezon: 1 Sezon

Tür: Gizem, Gerilim, Dram, Korku Kurgu, Hayatta Kalma

13. You 📚 You konusu: Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar. Badgley'nin Gossip Girl'deki yeniden sahneye çıkışının ardından, bir sonraki TV projesinin ne olacağı merak konusuydu. You’da sosyopatik başrol oyuncusu olarak rol alan isim, gerçek amacına ulaşmış olabilir. Badgley, Joe Goldberg olarak baştan çıkarma ve saplantı arasındaki çizgide yürümek zorundadır. You, Lifetime'da kısa bir süre kaldıktan sonra Netflix'te yeniden hayat buldu ve platformda yayınlanmaya başladığından beri yayıncının en popüler dizilerinden biri oldu. IMDb puanı: 7.7

Yıl: 2018

Sezon: 3 Sezon

Tür: Psikolojik Gerilim

14. Maid 👩🏻 Maid dizi konusu: Şiddet dolu bir ilişkiden kaçan genç bir anne, zar zor da olsa geçimini sağlamak ve çocuğuna daha iyi bir gelecek inşa etmek için hizmetçilik yapmaya başlar. Şaşırtıcı komedi patlamaları içeren derin duygusal bir dram olan Maid, Margaret Qualley'i tacizci eski sevgilisinden (Nick Robinson) ayrılmaya karar verdikten sonra hayatını geri kazanmaya çalışan genç bir kadını gösteriyor. Yaratıcı Molly Smith Metzler, Alex'in Amerikan refah sisteminin yoğun bürokrasisiyle yaşadığı zorlukları ilişkilendiriyor, ilgi çekici hale getirmeyi de başarıyor. Qualley’nin performansı gerçekten dikkate değer. Kısa, yatıştırıcı ve nihayetinde canlandırıcı bir anlatı. IMDb puanı: 8.4

Yıl: 2021

Sezon: 1 Sezon

Tür: Drama

15. Lucifer 😈 Lucifer konusu: Cehennemin Efendisi olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles'a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar. Netflix’te üç sezon daha oynayıp final yapmadan önce Fox'ta suç çözen şeytan ve arkadaşlarının olduğu bir doğaüstü dizi olarak başlayan Lucifer ile ilgili en etkileyici şey, dizinin uzun süre devam etmesi dışında gittikçe daha iyi bölümlerle hayran kitlesini artırması. 6. Sezon, hikayeyi resmen sona erdirdi. IMDb puanı: 8.1

Yıl: 2016

Sezon: 6 Sezon

Tür: Polisiye Prosedürel, Urban Fantezi, Gizem, Komedi-Dram, Kurgusal Okült Dedektiflik

16. La casa de papel 😎 La casa de papel konusu: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Bir İspanyol TV yapımı olarak başlayan dizi, Netflix sayesinde ve aynı zamanda insanların gözü önünde soygun gerçekleştiren iyi eğitimli bir hırsız grubunun inanılmaz ilgi çekici hikayesi sayesinde en çok izlenen dizilerden biri haline geldi. Orijinal adı La Casa de Papel olan Money Heist, uluslararası bir yıldız olmaya aday gibi görünen sağlam yerel oyuncu kadrosuyla heyecan verici entrikalar ve seksi sürprizlerle dolu. IMDb puanı: 8.2

Yıl: 2017

Sezon: 5 Sezon

Tür: Soygun, Drama, Suç, Gerilim

17. The Queen's Gambit ♟️ The Queen's Gambit konusu: 1950'lerde bir yetimhanede, küçük bir kız müthiş bir satranç yeteneği sergiler. Ancak yıldızlığa uzanan umulmadık yolculuğunda bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır. The Queen's Gambit, satrançla ilgilenenlerin dikkatini çekecek bir dizi olarak görünüyor ancak değil; çünkü dizinin özü satrançla ilgili değil. Dizi, bulabildiği her yerde biraz neşe bulmak için travmasıyla uğraşan genç bir yetim ve yol boyunca tanıştığı insanlarla ilgili yoğun dramatik bir hikaye. Anya Taylor-Joy (Cadı), genç bir satranç dahisi olan Beth Harmon'ın başrolünde aydınlatıcı ve karaktere soğukkanlı bir güven verirken aynı zamanda duygusal karmaşıklığının nüanslarını da yakalıyor. Her bölümünü yazan ve yöneten Scott Frank, 1950'ler ve 60'ları çarpıcı prodüksiyon tasarımı ve muhteşem kostümlerle hayata geçiriyor. Dikkat çeken; satranç maçlarını yakalama şekli. Belirli hamleler nedeniyle değil, sizi Beth'in hikayesine bu kadar bağlı kılma konusunda harika bir iş çıkarması nedeniyle heyecan verici ve büyüleyici. Bu dizinin iptal edilmesi konusunda endişelenmenize gerek yok; 7 bölüm ve tam bir sonla, baştan sona eksiksiz bir hikaye… IMDb puanı: 8.6

Yıl: 2020

Sezon: 1 Sezon

Tür: Drama

18. Ozark 💲 Ozark konusu: Bir finans danışmanı, ailesini Chicago'dan Missouri'deki Ozarks'a sürükler. Burada, bir uyuşturucu patronunu memnun etmek için beş yılda 500 milyon dolar aklamalıdır. Netflix orijinal dizisi Ozark, Netflix’in en beğenilen dizileri arasında. Breaking Bad'in taşra versiyonu gibi olan dizi, Jason Bateman'ın hayatının alt üst olmasıyla başlıyor. O ve ailesi, uzun süredir iş ortağının Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle uğraştığını ve aşırı miktarda borcu olduğunu öğrendikten sonra kara para aklama işine başlamak için Chicago'dan Ozarks'a taşınmak zorunda kalır. Bateman'ın hayatı, Ozarks'ta bir tatil yeri açarak telafi edeceğine söz verdiğinde bağışlanır ancak o ve ailesi kendilerini yeraltı suç dünyasının daha derinlerine soktukça, iyi ve kötü arasındaki çizgi daha da bulanıklaşır. Oldukça heyecan verici, sürprizlerle dolu ve performanslar etkileyici. IMDb puanı: 8.5

Yıl: 2017

Sezon: 4 Sezon

Tür: Drama

19. The Witcher 💀 The Witcher konusu: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Witcher, fantastik dizi gerçekten çok fantastik… Game of Thrones'tan daha çok Lord of the Rings gibi ama çok fazla ağırdan almıyor ve eğlenceli yan görevler, POV savaşları da dahil fantastik hikaye anlatımının ve oyunların tüm yönlerini tüm kalbiyle kucaklıyor. Dizinin ilk sezonu, kaderinde bir araya gelmek olan üç hikayeyi izliyor: Cavill's Witcher, neden bu kadar çok prensesin yaratığa dönüştüğünü sorgulamaya başlayan kiralık bir canavar avcısı; Vengerberg'li Yennefer (Anya Chalotra), duygularını kontrol altında tutmak için mücadele eden güçlü bir büyücü; ve Ciri, (Freya Allan) şehri yağmalandıktan sonra kaçan ancak sırları olan bir prenses. The Witcher, ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğinizi anlamayacağınız ender dizilerden. IMDb puanı: 8.2

Yıl: 2019

Sezon: 2 Sezon

Tür: Macera, Fantastik Film, Dram, Aksiyon

20. Breaking Bad 🥼 Breaking Bad konusu: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir. Breaking Bad'in şimdiye kadarki en etkileyici drama dizisi olarak tarihe geçmesi mümkün. Yaratıcı Vince Gilligan, 5 sezon boyunca tek bir hikayede başarıyı yakaladı: Kimya öğretmeni Walter White'ı (Bryan Cranston) Mr. Chips'ten Scarface'e götürüyor. Dizi, yumuşak huylu White’a ölümcül bir kanser teşhisi konması ve geride bırakacak ailesi için biraz para toplamak adına kristal metamfetamin ticaretine girmeyi seçmesiyle başlıyor. Ancak hikaye uzadıkça ve engeller ortaya çıktıkça, Walter White, çok daha tehlikeli ve ürkütücü bir şeye dönüşüyor. IMDb puanı: 9.5

Yıl: 2008

Sezon: 5 Sezon

Tür: Suç Gerilim, Dram, Kara Mizah

21. Chilling Adventures of Sabrina 🧙🏻‍♀️ Chilling Adventures of Sabrina konusu: Yarı insan yarı cadı Sabrina, aile mirası Gecenin Kilisesi ile ölümlü gençlerin dünyası arasında kendine yer bulmaya çalışırken sihir ve haylazlık bir araya geliyor. Roberto Aguirre-Sacasa'nın aynı adlı çizgi romanından Netflix’e uyarlanan ve başrolde Kiernan Shipka'nın olduğu Chilling Adventures of Sabrina, eskiden oynayan orijinal dizinin havasından çok uzak ve yine de orijinal Archie çizgi romanlarının ve diğer yinelemelerinin temalarının çoğunu içeriyor. Bu sefer hikaye, sonbahar ve Cadılar Bayramı sezonunun daha iyi habercisi olamayacak kadar karamsar, karanlık, eğlenceli ve şık bir atmosfer paketine sarılmış durumda. Dizi, Sabrina'nın 16. doğum gününden hemen öncesini konu alıyor. Ancak doğum günü geleneksel bir kutlamayla değil, eski bir gelenekle kutlanacak. Sabrina’nın ruhunu Karanlık Lord'a teslim edeceği kanlı bir ayın altında bir Kara Vaftiz. Sabrina bunu yapmak istediğinden pek emin değil. O sadece yarı cadı ve tüm hayatını evde cadılarla yaşayarak ve ölümlülerle okula giderek geçirdi. Ama bu vaftiz hem fani hem de doğaüstü mirasını onurlandırmanın bir yolunu bulan Sabrina'nın maceralarının sonu değil başlangıcı. IMDb puanı: 7.4

Yıl: 2018

Sezon: 4 Sezon

Tür: Ergen, Drama, Gizem, Doğaüstü, Korku Kurgu, Dram, Karanlık Fantezi, Okült Kurgu

22. Stranger Things 💪🏻 Stranger Things konusu: Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar. Stranger Things, gittikçe popülaritesi artan Netflix dizileri arasında. 80'lerde geçen gizemli gerilim dizisi, Stephen King romanının ürkütücü atmosferini zorlayıcı karakterler ve güçlü bir anlatı güdüsüyle harmanlarken, It, Stand by Me ve The Goonies havasında. Bir devlet gizemi, etkileyici efektler ve izlemesi keyifli olan unutulmaz karakterlerin çoğu var. Yaratıcılar/yazarlar/yönetmenler Matt Duffer ve Ross Duffer, her sezonu bölümlere ayrılmış uzun bir film gibi işliyor. Dizinin tüm sezonu bir günde kolayca bitirebilirsiniz. IMDb puanı: 8.7

Yıl: 2016

Sezon: 4 Sezon

Tür: Korku filmi, Korku Kurgu, Gerilim, Doğaüstü, Dram, Gizem, Dönem İşi

23. Black Mirror 🪞 Black Mirror konusu: Bu bilimkurgu antolojisi dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor. Netflix, Black Mirror’ın 6 bölümünü izlemeye açtığında internet, Charlie Brooker'ın çağdaş kültür üzerindeki karanlık, rahatsız edici dönüşü konusunda topluca aklını kaçırdı. Genelde modern bir alacakaranlık kuşağı olarak tanımlanan Black Mirror, politika, teknoloji, şöhret ve keder gibi konuları tür kurgu merceğinden ele alarak sürükleyici, ürkütücü, yürek burkan ve ara sıra tiksindirici tekil bölümlere yol açıyor. Biraz Kurt Vonnegut dokunuşu, biraz William Gibson ve evet, biraz The Twilight Zone… Black Mirror kendi başına bir canavar ama tüm en iyi bilimkurgular gibi algılarınızı sarsıyor ve heveslendiriyor. Netflix için özel olarak çekilen bölümlerle, keyfini çıkarabileceğiniz harika bir dizi. IMDb puanı: 8.8

Yıl: 2011

Sezon: 5 Sezon

Tür: Distopya, Bilim Kurgu, Gerilim, Drama, Antoloji Serisi, Hiciv, Spekülatif Kurgu

24. The Crown 👑 The Crown konusu: Gerçek olaylardan esinlenen bu kurgusal dizi, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü hem de onun saltanatını biçimlendiren siyasi ve kişisel olayları ekrana taşıyor. Bir dönem dizisi arıyorsunuz? Crown, tam size göre. Dizi, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in erken saltanatını konu alıyor ve iki sezonda bir oyuncu kadrosunu değiştiriyor. İlk iki sezonda genç Elizabeth’i canlandıran isim Claire Foy. Sonraki iki sezonda Oscar ödüllü Olivia Colman ve nihayetinde Imelda Staunton, Elizabeth rolünü üstleniyor. The Crown, Netflix’in en pahalı dizilerinden biri. IMDb puanı: 8.7

Yıl: 2016

Sezon: 5 Sezon

Tür: Drama, Politik