İlgi çekici dünyalara kapı aralayan en iyi fantastik diziler

- Tüm Zamanların En İyi Fantastik Dizileri
- 1️⃣ Game of Thrones
- 2️⃣ Attack on Titan
- 3️⃣ Carnivale
- 4️⃣ Penny Dreadful
- 5️⃣ Avatar: The Last Airbender
- 6️⃣ Stranger Things
- 7️⃣ House of the Dragon
- 8️⃣ Arcane
- 9️⃣ Supernatural
- 🔟 Buffy the Vampire Slayer
- 11) American Gods
- 12) The Sandman
- 13) The Witcher
- 14) True Blood
- 15) Preacher
- 16) Good Omens
- 17) Lucifer
- 18) Being Human
- 19) Merlin
- 20) Carnival Row
- Yorumlar
İlgi çekici dünyalara kapı aralayan fantastik diziler, özellikle Game of Thrones'un yakaladığı başarı sonrası epey popüler hâle gelmiş durumda. Nitekim The Rings of Power, The Wheel of Time, Dune: Prophecy gibi yapımlara kayda değer bütçelerin ayrıldığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu işlerin bir kısmı hayal kırıklığı yaratmış olsa da fantastik dünyalara meraklı için seçenekler artık hiç olmadığı kadar fazla.
Tüm Zamanların En İyi Fantastik Dizileri
Fantastik dizilerin sayısının hızla arttığı bu dönemde, şu ana kadar ortaya çıkan külliyata bakıp, bugüne kadar çıkan fantastik diziler arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte tüm zamanların en iyi fantastik dizileri:
1️⃣ Game of Thrones
- Sezon sayısı: 8
- Yayın tarihi: 2011-2019
- IMDb puanı: 9.2
- İzlenebileceği platform: BluTV, TV+
Westeros adını taşıyan bir krallıkta geçen Game of Thrones, kralın şüpheli ölümüyle başlayan taht kavgasını konu alıyor. Taht üzerinde hak iddia eden soylu aileler birbirleriyle mücadeleye girişirken, bu sırada kıtanın kuzeyinde kadim bir kötülük yeniden güç toplamaya başlıyor. Game of Thrones, ejderhaların ve devlerin yaşadığı fantastik bir diyarda geçse de asıl gücünü üç boyutlu karakterlerinden ve politik entrikalarından alıyor.
2️⃣ Attack on Titan
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2013-2023
- IMDb puanı: 9.1
- İzlenebileceği platform: -
Attack on Titan, acımasız devlerin insanlığın neredeyse sonunu getirdiği bir dünyada geçiyor. Görünüşte akılsız gibi duran bu devler neredeyse 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkıp bir şehirde terör estirince, bu saldırıda tüm ailesini kaybeden Eren Jaeger, intikam yemini ediyor. Dizi, genç Eren ile arkadaşlarının devlere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Attack on Titan, karanlık tonu ve sırlarla dolu hikâyesiyle anime türüne pek aşina olmayanların da mutlaka şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.
3️⃣ Carnivale
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2003-2005
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: -
Karanlık ile aydınlık arasındaki ebedi mücadeleyi konu alan Carnivale, 1934 Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçiyor. Kanundan kaçmakta olan Ben Hawkins, saklanmak için gezici bir karnavala katılıyor. Genç adam, tuhaf karakterlerle dolu bu karnavalla birlikte ABD boyunca yol alırken, açıklayamadığı görüler onu doğaüstü bir dünyanın içine çekiyor. Karnavaldakiler Ben'in insan üstü güçlere sahip bir şifacı olduğunu fark ederken, Amerika'nın başka bir köşesinde karizmatik bir rahip de kendi karanlık güçlerini keşfetmeye başlıyor.
4️⃣ Penny Dreadful
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2014-2016
- IMDb puanı: 8.2
- İzlenebileceği Platform: -
19. yüzyılda geçen dizi, korku edebiyatından tanıdığımız Dorian Gray, Frankenstein, Dracula gibi ikonik karakterleri Viktorya Dönemi Londra'sında bir araya getiriyor. Tüm bu klasik hikâyeleri tek bir potada eriten Penny Dreadful, izleyicileri vampirler, iblisler ve türlü canavarlarla dolu bir dünyanın içine çekiyor.
5️⃣ Avatar: The Last Airbender
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2005-2008
- IMDb puanı: 9.3
- İzlenebileceği platform: Netflix
Avatar: The Last Airbender, dört element etrafında şekillenmiş bir dünyada geçiyor. Bu elementleri kontrol edebilen insanların kendi uluslarını oluşturduğu bu dünyada dengeyi sağlama görevi her dört elemente de hükmedebilen Avatar'a düşüyor. Dizi, Ateş Ulusu’nun diğer uluslara savaş açtığı ve dünyayı kaosa sürüklediği bir dönemde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise 12 yaşındaki hava bükücü Aang yer alıyor. Yüz yıldır dönüşü beklenen Avatar olan Aang, Su Kabilesi’nden Katara ve Sokka ile birlikte tüm diyarın kaderini değiştirebilecek bir maceraya atılıyor.
6️⃣ Stranger Things
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2016-
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği platform: Netflix
Stranger Things, 1980'lerde, küçük bir Amerikan kasabası olan Hawkins'te geçiyor. Will Byers bir gün okuldan eve dönerken kaybolurken, Eleven adlı tuhaf bir kız çocuğu kasabada beliriyor. Will'in arkadaşları ve ailesi kaybolmasının arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken, kasabada tuhaf olaylar yaşanmaya başlıyor. Telekinetik güçlere sahip olan Eleven ve yeni tanıştığı arkadaşları, Upside Down olarak bilinen paralel evrenden gelen korkunç yaratıklarla karşı zorlu bir mücadeleye girişiyor.
7️⃣ House of the Dragon
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2022-
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği Platform: BluTV
Özellikle ilk sezonuyla oldukça iyi yorumlar alan dizi, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Siyahlar ve Yeşiller olarak iki ayrı cepheye ayrılan Targaryenler, taht için kavga ederken, muazzam bir yıkım gücüne sahip olan ejderhalar da sahaya sürülüyor.
8️⃣ Arcane
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2021-2024
- IMDb puanı: 9
- İzlenebileceği platform: Netflix
Leauge of Legends'a konu olan büyüyle dolu evrende geçen Arcane, Piltover ve Zaun adlı iki şehir arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde Vi ve Powder adlı iki kız kardeş yer alıyor. Yaşanan trajik bir olay Powder'ın karanlık bir yola girerek Jinx'e dönüşmesine sebep olurken, Piltover'da Hextech olarak bilinen büyülü bir teknolojinin ortaya çıkması, Vi ve Jinx'i karmaşık bir hikâyenin içine sürüklüyor.
9️⃣ Supernatural
- Sezon sayısı: 15
- Yayın tarihi: 2005-2020
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Dean ve Sam bir yandan vampirlerden kurt adamlara türlü türlü canavarların dâhil olduğu tuhaf vakaları çözmeye çalışırken, diğer yandan şeytanlarla meleklerin karşı karşıya geldiği semavi bir savaşın içine çekiliyor. Tek bölümlük vakalarla bu uzun soluklu hikâyeyi başarıyla harmanlayan Supernatural, 2000'lerin kült dizileri arasında yer alıyor.
🔟 Buffy the Vampire Slayer
- Sezon sayısı: 7
- Yayın tarihi: 1997–2003
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: Disney+
Joss Whedon (The Avengers)'ın yaratıcısı olduğu dizi, genç Buffy Summers'a odaklanıyor. Buffy sıradan bir lise öğrencisi gibi görünse de bir gün dünyayı koruma görevini üstlenecektir. Vampirler, iblisler ve diğer doğaüstü varlıklarla dolu bir dünyada bir vampir avcısı olarak görevini yerine getirmeye hazırlanan Buffy, bir yandan arkadaşlarıyla türlü maceralara atılırken, diğer yandan bu gizli yaşamıyla kişisel hayatını dengelemeye çalışır.
11) American Gods
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2017-2021
- IMDb puanı: 7.6
- İzlenebileceği platform: -
Dizi, hapisten yeni çıkan Shadow Moon’un gizemli Bay Wednesday ile tanışmasıyla başlıyor. Wednesday'in şoförlüğünü yapmaya başlayan Shadow Moon, bu gizemli adam ile Amerika boyunca uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Wednesday eski tanrıları son bir savaş için yeniden bir araya toplamaya çalışırken, Shadow Moon kendi benliğine dair sırları keşfetmeye başlıyor.
12) The Sandman
- Sezon sayısı: 1
- Yayın tarihi: 2022 -
- IMDb puanı: 7.7
- İzlenebileceği platform: Netflix
Aynı adlı kült çizgi-romandan uyarlanan The Sandman, rüyalar alemini kontrol eden Morpheus’un yüzyıllık esaretten kurtuluşuyla başlayan destansı hikâyeyi ekrana taşıyor. Dream olarak da bilinen Morpheus, rüyalar aleminde yeniden düzen kurmak için hem fantastik diyarların hem de dünyamıza uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında kardeşi Ölüm, şeytan Lucifer ve cani Corinthian gibi türlü karakterler de hikâyeye dâhil oluyor.
13) The Witcher
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: Netflix
Aynı adlı oyun serisine de konu olan fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher; insanlar, elfler, cüceler ve canavarlarla dolu bir kıtada geçiyor. Bu kıtada canavar avlayan bir "witcher" olan Rivialı Geralt, maceraları sırasında kendisini yaklaşan bir savaşın ortasında bulur. Savaştan kaçan genç prenses Ciri'yi yanına alan Geralt, güçlü bir büyücü olan Yennefer'in de yardımıyla karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
14) True Blood
- Sezon sayısı: 7
- Yayın tarihi: 2008-2014
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği Platform: -
Vampirlerin kan ihtiyaçlarını karşılayabilecek sentetik bir kanın üretilmesi, vampirlerin gölgelerden çıkıp insanları varlıklarından haberdar etmesine sebep oluyor. Dünya bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışırken, Louisanalı bir vampir olan Bill Compton da eski kasabasına geri dönüp normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Bill'in kasabaya dönmesi, telepatik güçlere sahip genç bir garson olan Sookie Stackhouse için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor.
15) Preacher
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2016 - 2019
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: -
Teksaslı bir vaiz olan Jesse Custer, gizemli bir güç tarafından ele geçirilince tanrısal bir güce kavuşur. Artık insanlara istediğini yaptırma gücüne sahip olan Jesse, yeni kavuştuğu bu gücü kullanarak Tanrı'yı bulmaya karar verir. Şeytanlar, melekler ve Grail olarak bilinen gizemli bir örgütle karşı karşıya geleceği bu yolculukta Jesse'ye bir suçlu olan eski sevgilisi Tulip ve İrlandalı bir vampir olan Cassidy eşlik edecektir.
16) Good Omens
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 8
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Melek Aziraphale ve iblis Crowley, binlerce yıldır dünyada insanlarla birlikte yaşamaktadır. Vaat edilen kıyamet günü gelip çatınca, bu ikili Dünya'daki hayatlarından vazgeçmenin o kadar da kolay olmadığını fark eder. Yaklaşan kıyameti durdurup insanlarla birlikte yaşamaya devam etmek isteyen ikili, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verir.
17) Lucifer
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2016–2021
- IMDb puanı: 8
- İzlenebileceği platform: Netflix
Los Angeles'ta bir kulüp işletmekte olan Lucifer Morningstar, polis dedektifi Chloe Decker ile tanıştıktan sonra LAPD'de danışman olarak göreve başlıyor. İnsanların en derin arzularını açığa çıkaran Lucifer, bu sayede tuhaf davaların çözülmesine yardımcı oluyor. Bu yeni hobisine kendisini kaptıran Lucifer, zamanla Chloe'nin de büyüsüne kapılıyor.
18) Being Human
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 2008–2013
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: -
Vampir Mitchell, hayalet Annie ve kurtadam George, birbirleriyle dostane bir şekilde yaşayan üç doğaüstü varlık olarak, insanların dünyasında normal bir yaşam kurmaya çalışırlar. Ancak, geçmişlerinin karanlık izleri ve doğaüstü tehditlerle dolu bir dünya onları sürekli zor durumda bırakır. Üçlü, insanlarla olan ilişkilerini sürdürmeye, aynı zamanda kendi içsel savaşlarını vermeye çalışırken, bir yandan da kendi doğalarına karşı koymaya çabalarlar.
19) Merlin
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 2008–2012
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: -
Kral Uther Pendragon'un Camelot'ta büyüyü yasaklaması üzerine büyü yeteneğini saklamak zorunda kalan Merlin, bir yandan kendi gücünün sınırlarını keşfederken, diğer yandan arkadaşlık kurduğu Prens Arthur'u korumak için elinden geleni yapar. Tabii bunu yaparken büyü yeteneğini gizlemek zorundadır. Merlin ve Arthur'u ejderhalar, büyücüler ve ihanetlerle dolu bir macera beklemektedir.
20) Carnival Row
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2019-2023
- IMDb puanı: 7.7
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Dizi, Victoria dönemi Londra'sını andıran Burgue şehrinde geçiyor. Savaşta yerle bir olmuş anavatanlarından kaçan perilere, faunlara ve diğer büyülü varlıklara ev sahipliği yapan Burgue'de insanlar ile diğer yaratıklar arasındaki gerilim giderek artarken, dedektif Philo bir dizi gizemli cinayeti çözmeye çalışır. Bu sırada eski hayatından kopup gelen bir peri yeniden Philo'nun hayatına girer.
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Joe bidenden iyi yürüyo