İlgi çekici dünyalara kapı aralayan en iyi fantastik diziler

İlgi çekici dünyalara kapı aralayan fantastik diziler, özellikle Game of Thrones'un yakaladığı başarı sonrası epey popüler hâle gelmiş durumda. Nitekim The Rings of Power, The Wheel of Time, Dune: Prophecy gibi yapımlara kayda değer bütçelerin ayrıldığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu işlerin bir kısmı hayal kırıklığı yaratmış olsa da fantastik dünyalara meraklı için seçenekler artık hiç olmadığı kadar fazla.

Tüm Zamanların En İyi Fantastik Dizileri

Fantastik dizilerin sayısının hızla arttığı bu dönemde, şu ana kadar ortaya çıkan külliyata bakıp, bugüne kadar çıkan fantastik diziler arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte tüm zamanların en iyi fantastik dizileri:

1️⃣ Game of Thrones

Tam Boyutta Gör Game of Thrones son sezonuyla ağızlarda kötü bir tat bırakmış olsa da birçok kişi için tüm zamanların en iyi dizileri arasında yerini koruyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla izleyicilere epik bir macera vadediyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2019

: 2011-2019 IMDb puanı : 9.2

: 9.2 İzlenebileceği platform: BluTV, TV+

Westeros adını taşıyan bir krallıkta geçen Game of Thrones, kralın şüpheli ölümüyle başlayan taht kavgasını konu alıyor. Taht üzerinde hak iddia eden soylu aileler birbirleriyle mücadeleye girişirken, bu sırada kıtanın kuzeyinde kadim bir kötülük yeniden güç toplamaya başlıyor. Game of Thrones, ejderhaların ve devlerin yaşadığı fantastik bir diyarda geçse de asıl gücünü üç boyutlu karakterlerinden ve politik entrikalarından alıyor.

2️⃣ Attack on Titan

Tam Boyutta Gör Anime tarafı fantastik türünü sevenler için ilgi çekici pek çok yapımla dolu. Bu animeleri temsil etmesi için seçtiğimiz Attack on Titan ise bu yapımlar arasında en dikkat çekici olanı.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2013-2023

: 2013-2023 IMDb puanı : 9.1

: 9.1 İzlenebileceği platform: -

Attack on Titan, acımasız devlerin insanlığın neredeyse sonunu getirdiği bir dünyada geçiyor. Görünüşte akılsız gibi duran bu devler neredeyse 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkıp bir şehirde terör estirince, bu saldırıda tüm ailesini kaybeden Eren Jaeger, intikam yemini ediyor. Dizi, genç Eren ile arkadaşlarının devlere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Attack on Titan, karanlık tonu ve sırlarla dolu hikâyesiyle anime türüne pek aşina olmayanların da mutlaka şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

3️⃣ Carnivale

Tam Boyutta Gör HBO'nun kült dizilerinden olan Carnivale, 2. sezonunun ardından iptal edilip yarıda kalmış olsa da var olan iki sezonuyla bugün TV tarihinde özel bir yerde duruyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2003-2005

: 2003-2005 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: -

Karanlık ile aydınlık arasındaki ebedi mücadeleyi konu alan Carnivale, 1934 Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçiyor. Kanundan kaçmakta olan Ben Hawkins, saklanmak için gezici bir karnavala katılıyor. Genç adam, tuhaf karakterlerle dolu bu karnavalla birlikte ABD boyunca yol alırken, açıklayamadığı görüler onu doğaüstü bir dünyanın içine çekiyor. Karnavaldakiler Ben'in insan üstü güçlere sahip bir şifacı olduğunu fark ederken, Amerika'nın başka bir köşesinde karizmatik bir rahip de kendi karanlık güçlerini keşfetmeye başlıyor.

4️⃣ Penny Dreadful

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü senarist John Logan'ın yaratıcısı olduğu Penny Dreadful'da Eva Green, Josh Hartnett, Timothy Dalton gibi ünlü isimler rol alıyor. ​​​​​​

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2014-2016

: 2014-2016 IMDb puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: -

19. yüzyılda geçen dizi, korku edebiyatından tanıdığımız Dorian Gray, Frankenstein, Dracula gibi ikonik karakterleri Viktorya Dönemi Londra'sında bir araya getiriyor. ​​​​​​Tüm bu klasik hikâyeleri tek bir potada eriten Penny Dreadful, izleyicileri vampirler, iblisler ve türlü canavarlarla dolu bir dünyanın içine çekiyor.

5️⃣ Avatar: The Last Airbender

Tam Boyutta Gör Daha sonra live-action bir versiyonu da çekilen Avatar: The Last Airbender, tüm zamanların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2005-2008

: 2005-2008 IMDb puanı : 9.3

: 9.3 İzlenebileceği platform: Netflix

Avatar: The Last Airbender, dört element etrafında şekillenmiş bir dünyada geçiyor. Bu elementleri kontrol edebilen insanların kendi uluslarını oluşturduğu bu dünyada dengeyi sağlama görevi her dört elemente de hükmedebilen Avatar'a düşüyor. Dizi, Ateş Ulusu’nun diğer uluslara savaş açtığı ve dünyayı kaosa sürüklediği bir dönemde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise 12 yaşındaki hava bükücü Aang yer alıyor. Yüz yıldır dönüşü beklenen Avatar olan Aang, Su Kabilesi’nden Katara ve Sokka ile birlikte tüm diyarın kaderini değiştirebilecek bir maceraya atılıyor.

6️⃣ Stranger Things

Tam Boyutta Gör Stranger Things; E.T., Stand by Me, The Goonies gibi 80'ler filmlerinden ilham alarak, çocuk karakterler etrafında şekillenen fantastik bir hikâyeyi ekrana taşıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2016-

: 2016- IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Netflix

Stranger Things, 1980'lerde, küçük bir Amerikan kasabası olan Hawkins'te geçiyor. Will Byers bir gün okuldan eve dönerken kaybolurken, Eleven adlı tuhaf bir kız çocuğu kasabada beliriyor. Will'in arkadaşları ve ailesi kaybolmasının arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken, kasabada tuhaf olaylar yaşanmaya başlıyor. Telekinetik güçlere sahip olan Eleven ve yeni tanıştığı arkadaşları, Upside Down olarak bilinen paralel evrenden gelen korkunç yaratıklarla karşı zorlu bir mücadeleye girişiyor.

7️⃣ House of the Dragon

Tam Boyutta Gör Game of Thrones'un spin-off dizisi olan House of the Dragon, orijinal dizinin 170 yıl öncesinde geçiyor ve Westeros'u kana bulayan iç savaşı konu alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: BluTV

Özellikle ilk sezonuyla oldukça iyi yorumlar alan dizi, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Siyahlar ve Yeşiller olarak iki ayrı cepheye ayrılan Targaryenler, taht için kavga ederken, muazzam bir yıkım gücüne sahip olan ejderhalar da sahaya sürülüyor.

8️⃣ Arcane

Tam Boyutta Gör League of Legends oyunundan uyarlanan Arcane, son yılların en başarılı animasyon dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-2024

: 2021-2024 IMDb puanı : 9

: 9 İzlenebileceği platform: Netflix

Leauge of Legends'a konu olan büyüyle dolu evrende geçen Arcane, Piltover ve Zaun adlı iki şehir arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde Vi ve Powder adlı iki kız kardeş yer alıyor. Yaşanan trajik bir olay Powder'ın karanlık bir yola girerek Jinx'e dönüşmesine sebep olurken, Piltover'da Hextech olarak bilinen büyülü bir teknolojinin ortaya çıkması, Vi ve Jinx'i karmaşık bir hikâyenin içine sürüklüyor.

9️⃣ Supernatural

Supernatural, modern dünyada insanlar arasında yaşayan canavarları avlayan iki kardeşi takip ediyor.

Sezon sayısı : 15

: 15 Yayın tarihi : 2005-2020

: 2005-2020 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Dean ve Sam bir yandan vampirlerden kurt adamlara türlü türlü canavarların dâhil olduğu tuhaf vakaları çözmeye çalışırken, diğer yandan şeytanlarla meleklerin karşı karşıya geldiği semavi bir savaşın içine çekiliyor. Tek bölümlük vakalarla bu uzun soluklu hikâyeyi başarıyla harmanlayan Supernatural, 2000'lerin kült dizileri arasında yer alıyor.

🔟 Buffy the Vampire Slayer

Tam Boyutta Gör 90'ların en ikonik dizilerinden olan Buffy the Vampire Slayer, sadece vampirlerin değil pek çok fantastik canavarın olduğu büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Sezon sayısı: 7

7 Yayın tarihi: 1997–2003

1997–2003 IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: Disney+

Joss Whedon (The Avengers)'ın yaratıcısı olduğu dizi, genç Buffy Summers'a odaklanıyor. Buffy sıradan bir lise öğrencisi gibi görünse de bir gün dünyayı koruma görevini üstlenecektir. Vampirler, iblisler ve diğer doğaüstü varlıklarla dolu bir dünyada bir vampir avcısı olarak görevini yerine getirmeye hazırlanan Buffy, bir yandan arkadaşlarıyla türlü maceralara atılırken, diğer yandan bu gizli yaşamıyla kişisel hayatını dengelemeye çalışır.

Tüm zamanların en iyi vampir dizileri 6 gün önce eklendi

11) American Gods

Tam Boyutta Gör Neil Gaiman'ın aynı adlı romanından uyarlanan American Gods'ta mitolojilere konu olan eski tanrılarla modern dünyanın yarattığı yeni tanrılar günümüz Amerika'sında karşı karşıya geliyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2017-2021

: 2017-2021 IMDb puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği platform: -

Dizi, hapisten yeni çıkan Shadow Moon’un gizemli Bay Wednesday ile tanışmasıyla başlıyor. Wednesday'in şoförlüğünü yapmaya başlayan Shadow Moon, bu gizemli adam ile Amerika boyunca uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Wednesday eski tanrıları son bir savaş için yeniden bir araya toplamaya çalışırken, Shadow Moon kendi benliğine dair sırları keşfetmeye başlıyor.

12) The Sandman

Tam Boyutta Gör Neil Gaiman'ın eserlerinden uyarlanan bir diğer fantastik dizi de Netflix çatısı altında hayata geçirilen The Sandman.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2022 -

: 2022 - IMDb puanı : 7.7

: 7.7 İzlenebileceği platform: Netflix

Aynı adlı kült çizgi-romandan uyarlanan The Sandman, rüyalar alemini kontrol eden Morpheus’un yüzyıllık esaretten kurtuluşuyla başlayan destansı hikâyeyi ekrana taşıyor. Dream olarak da bilinen Morpheus, rüyalar aleminde yeniden düzen kurmak için hem fantastik diyarların hem de dünyamıza uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında kardeşi Ölüm, şeytan Lucifer ve cani Corinthian gibi türlü karakterler de hikâyeye dâhil oluyor.

13) The Witcher

Tam Boyutta Gör The Witcher, 3. sezonunda ivme kaybetmiş olsa da özellikle ilk iki sezonuyla epey ses getirmeyi başarmıştı.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2019 -

: 2019 - IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği platform: Netflix

Aynı adlı oyun serisine de konu olan fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher; insanlar, elfler, cüceler ve canavarlarla dolu bir kıtada geçiyor. Bu kıtada canavar avlayan bir "witcher" olan Rivialı Geralt, maceraları sırasında kendisini yaklaşan bir savaşın ortasında bulur. Savaştan kaçan genç prenses Ciri'yi yanına alan Geralt, güçlü bir büyücü olan Yennefer'in de yardımıyla karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

14) True Blood

Tam Boyutta Gör Louisiana'da, görünüşte sıradan bir Amerikan kasabasında geçen True Blood, başta vampirler olmak üzere türlü fantastik canavarların modern hayata entegre olup insanlar içinde yaşadıkları bir dünya hayal ediyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2008-2014

: 2008-2014 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platform: -

Vampirlerin kan ihtiyaçlarını karşılayabilecek sentetik bir kanın üretilmesi, vampirlerin gölgelerden çıkıp insanları varlıklarından haberdar etmesine sebep oluyor. Dünya bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışırken, Louisanalı bir vampir olan Bill Compton da eski kasabasına geri dönüp normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Bill'in kasabaya dönmesi, telepatik güçlere sahip genç bir garson olan Sookie Stackhouse için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor.

15) Preacher

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2016 - 2019

: 2016 - 2019 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği platform: -

Teksaslı bir vaiz olan Jesse Custer, gizemli bir güç tarafından ele geçirilince tanrısal bir güce kavuşur. Artık insanlara istediğini yaptırma gücüne sahip olan Jesse, yeni kavuştuğu bu gücü kullanarak Tanrı'yı bulmaya karar verir. Şeytanlar, melekler ve Grail olarak bilinen gizemli bir örgütle karşı karşıya geleceği bu yolculukta Jesse'ye bir suçlu olan eski sevgilisi Tulip ve İrlandalı bir vampir olan Cassidy eşlik edecektir.

16) Good Omens

Tam Boyutta Gör Preacher ile benzer sularda yüzen bir diğer dizi de Good Omens. Neil Gaiman'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Good Omens, bir şeytan ile bir meleğin yaklaşan kıyameti durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019 -

: 2019 - IMDb puanı : 8

: 8 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Melek Aziraphale ve iblis Crowley, binlerce yıldır dünyada insanlarla birlikte yaşamaktadır. Vaat edilen kıyamet günü gelip çatınca, bu ikili Dünya'daki hayatlarından vazgeçmenin o kadar da kolay olmadığını fark eder. Yaklaşan kıyameti durdurup insanlarla birlikte yaşamaya devam etmek isteyen ikili, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verir.

17) Lucifer

Tam Boyutta Gör Şeytanlar ve meleklerle dolu bir diğer Neil Gaiman uyarlaması da Lucifer. Netflix'e gelmesinin ardından epey popüler olan dizi, Neil Gaiman'ın çizgi-romanını bir polisiye dizisine dönüştürüyor.

Sezon sayısı: 6

6 Yayın tarihi: 2016–2021

2016–2021 IMDb puanı: 8

8 İzlenebileceği platform: Netflix

Los Angeles'ta bir kulüp işletmekte olan Lucifer Morningstar, polis dedektifi Chloe Decker ile tanıştıktan sonra LAPD'de danışman olarak göreve başlıyor. İnsanların en derin arzularını açığa çıkaran Lucifer, bu sayede tuhaf davaların çözülmesine yardımcı oluyor. Bu yeni hobisine kendisini kaptıran Lucifer, zamanla Chloe'nin de büyüsüne kapılıyor.

18) Being Human

Tam Boyutta Gör Sonradan ABD yapımı bir yeniden çevrimi de çekilen Being Human; bir vampir, bir kurtadam ve bir hayaletin aynı evi paylaşmasını konu alıyor.

Sezon sayısı: 5

5 Yayın tarihi: 2008–2013

2008–2013 IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: -

Vampir Mitchell, hayalet Annie ve kurtadam George, birbirleriyle dostane bir şekilde yaşayan üç doğaüstü varlık olarak, insanların dünyasında normal bir yaşam kurmaya çalışırlar. Ancak, geçmişlerinin karanlık izleri ve doğaüstü tehditlerle dolu bir dünya onları sürekli zor durumda bırakır. Üçlü, insanlarla olan ilişkilerini sürdürmeye, aynı zamanda kendi içsel savaşlarını vermeye çalışırken, bir yandan da kendi doğalarına karşı koymaya çabalarlar.

19) Merlin

Tam Boyutta Gör CNBC-e'de yayınlanması sayesinde ülkemizde de epey popüler olan Merlin, Kral Arthur hikâyesinden tanıdığımız büyücü Merlin'i genç bir büyücü olarak ele alıyor.

Sezon sayısı: 5

5 Yayın tarihi: 2008–2012

2008–2012 IMDb puanı: 7.9

7.9 İzlenebileceği platform: -

Kral Uther Pendragon'un Camelot'ta büyüyü yasaklaması üzerine büyü yeteneğini saklamak zorunda kalan Merlin, bir yandan kendi gücünün sınırlarını keşfederken, diğer yandan arkadaşlık kurduğu Prens Arthur'u korumak için elinden geleni yapar. Tabii bunu yaparken büyü yeteneğini gizlemek zorundadır. Merlin ve Arthur'u ejderhalar, büyücüler ve ihanetlerle dolu bir macera beklemektedir.

20) Carnival Row

Tam Boyutta Gör Orlando Bloom'un başrolünü üstlendiği Carnival Row, insanların fantastik yaratıklarla bir arada yaşadığı bir dünya hayal ediyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019-2023

: 2019-2023 IMDb puanı : 7.7

: 7.7 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Dizi, Victoria dönemi Londra'sını andıran Burgue şehrinde geçiyor. Savaşta yerle bir olmuş anavatanlarından kaçan perilere, faunlara ve diğer büyülü varlıklara ev sahipliği yapan Burgue'de insanlar ile diğer yaratıklar arasındaki gerilim giderek artarken, dedektif Philo bir dizi gizemli cinayeti çözmeye çalışır. Bu sırada eski hayatından kopup gelen bir peri yeniden Philo'nun hayatına girer.

