Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Temuuz ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Temmuz Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Temmuz ayında Silo ve X-Men '97 gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Lucky ve The Hawk gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Silo 3. sezon

Tür : Bilim-Kurgu

: Bilim-Kurgu Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 3 Temmuz

Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında başlıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünya hakkında bildiklerini sorgulamaya başladıkça gizem daha da derinleşiyor. Hikâyenin merkezinde, Rebecca Ferguson'ın hayat verdiği Juliette yer alıyor.

2️⃣ Lucky

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yeni dizi, ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Lucky olacak. Marissa Stapley'nin çok satan romanından uyarlanan Lucky, Banshee ve Warrior'ın yaratıcısı olan Jonathan Tropper'ın imzasını taşıyor.

Tür : Suç, Gerilim, Drama

: Suç, Gerilim, Drama Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 15 Temmuz

Başarılı bir dolandırıcı olan Lucky (Anya Taylor-Joy), kendisine suç dünyasından uzak yeni bir hayat kurmak için milyonlarca dolarlık son bir vurgunun peşine düşer. Soygun planları altüst olunca hem acımasız bir suç patronu hem de FBI tarafından avlanmaya başlayan Lucky, hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak için son bir kez eski becerilerini devreye sokmak zorunda kalacaktır.

3️⃣ Stuart Fails to Save the Universe

Tam Boyutta Gör The Big Bang Theory ile aynı evrende geçen Stuart Fails to Save the Universe, ana diziden tanıdığımız yan karakterleri, alternatif evrenlere uzanan bir maceraya yolluyor.

Tür : Komedi, Bilim-Kurgu

: Komedi, Bilim-Kurgu Platform : HBO Max

: HBO Max Yayın Tarihi: 23 Temmuz

Dizi, Big Bang ekibinin sık sık gittiği çizgi-roman dükkanında çalışan Stuart'ın, bir anda tüm evreni kurtarma göreviyle baş başa kalmasını konu alıyor. Bilimkurgu ve absürt komedi ögelerini bir araya getiren dizi, Stuart'ın devasa galaktik tehditler, tuhaf uzaylı ırkları ve karmaşık zaman döngüleri karşısında verdiği sakar ve isteksiz mücadeleyi anlatıyor.

4️⃣ The Hawk

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Temmuz ayının öne çıkan bir diğer yapımı da ünlü oyuncu Will Ferrell'ın başrolünü üstlendiği The Hawk olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 16 Temmuz

The Hawk, zirvede yer alan ancak şimdilerde kariyerinin son dönemecini yaşayan efsanevi golfçü Lonnie "The Hawk" Hawkins'in (Will Ferrell) absürt ve kaotik geri dönüş hikâyesini konu alır. Yaşlanan bedeni ve tüm çevresi ona artık emekli olması gerektiğini söylese de Lonnie, kariyerindeki eksik parça olan Grand Slam'i tamamlamak için son bir büyük turnuva kazanmayı kafasına koymuştur. Alışılmadık, inatçı ve son derece eğlenceli tarza sahip olan eski şampiyonun, spor tarihinin en büyük ve en komik geri dönüşüne imza atmaya çalışırken ailesini ve tüm sevdiklerini peşinden sürükleyecektir.

5️⃣ X-Men '97 2. sezon

Tam Boyutta Gör Özellikle çocukluğu 90'ların başına denk gelenler için oldukça özel bir yere sahip olan eski X-Men animasyon dizisinin hikâyesini devam ettiren X-Men '97, Temmuz ayında 2. sezonuyla geri dönecek.

Tür : Animasyon, Süper Kahraman

: Animasyon, Süper Kahraman Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 1 Temmuz

Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devam ettiren X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibi, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

6️⃣ Star Trek: Strange New Worlds 4. sezon

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında yeni sezonuyla ekranlara dönecek bir diğer dizi de Star Trek: Strange New Worlds olacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Platform : TOD

: TOD Yayın Tarihi: 23 Temmuz

Star Trek: Strange New Worlds'ün 4. sezonu, Kaptan Pike ve Atılgan mürettebatını galaksinin bilinmeyen köşelerinde daha da tehlikeli ve duygusal sınavlara sürüklüyor. Bir yandan Federasyon’un temel ilkeleri yeni tehditlerle sınanırken, diğer yandan karakterler kişisel travmaları ve içsel çatışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

7️⃣ Little House on the Prairie

Tam Boyutta Gör Küçük Ev adıyla Türkiye'de de yayınlanan ve 70'li-80'li yılların sembol dizilerinden olan Little House on the Prairie, Netflix yapımı yeniden çevrimiyle Temmuz ayında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Tür : Drama, Aile

: Drama, Aile Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 9 Temmuz

Bu yeniden çevrim, 19. yüzyıl Amerikası'nın vahşi batısında hayatta kalmaya çalışan Ingalls ailesinin dokunaklı ve mücadele dolu yaşamını modern bir görsel dille yeniden ekrana taşıyor. Netflix'in bu güncel uyarlaması, Minnesota'nın Walnut Grove kasabasında doğayla baş başa, zorlu ama sevgi dolu bir hayat kurmaya çalışan Charles ve Caroline Ingalls çifti ile kızlarının günlük yaşamını, dönemin sosyo-ekonomik zorluklarını ve topluluk bağlarını merkezine alıyor.

8️⃣ The Five-Star Weekend

Tam Boyutta Gör The Five-Star Weekend; Jennifer Garner, Chloë Sevigny, Regina Hall, D’Arcy Carden, Gemma Chan gibi isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Drama

: Drama Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 9 Temmuz

The Five-Star Weekend, başarılı yemek blogu yazarı Hollis Shaw'un, eşinin trajik bir araba kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hayatını ve dostluklarını yeniden anlamlandırma çabasını konu alıyor. Yas sürecindeki Hollis, hayatının farklı dönemlerinden (çocukluk, üniversite, annelik yılları ve internet dünyası) gelen dört farklı kadın arkadaşını, Nantucket adasındaki muhteşem evinde özel bir hafta sonu geçirmek üzere bir araya getiriyor. Elin Hilderbrand'ın popüler romanından uyarlanan dizi; dışarıdan kusursuz görünen bu beş kadının, hafta sonu boyunca eski sırları, bastırılmış kıskançlıkları ve hayatın gerçeklerini masaya yatırarak hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmelerini anlatıyor.

9️⃣ The Westies

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu J.K. Simmons'ın da rol aldığı The Westies, İrlanda ve İtalya mafyalarının New York'ta karşı karşıya geldiği kanlı süreci konu alıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Platform : MGM+

: MGM+ Yayın Tarihi: 12 Temmuz

The Westies, 1960'lardan 1980'lerin sonuna kadar New York'un meşhur Hell's Kitchen mahallesinde terör estiren, İrlanda kökenli Amerikalılardan oluşan acımasız bir organize suç çetesinin gerçek ve kanlı hikâyesini konu alıyor. Suç dünyasının en karanlık dönemlerinden birine ışık tutan yapım, bir mahalle çetesinin nasıl New York'un en korkulan suç şebekelerinden birine dönüştüğünü, iç hesaplaşmalarını, ihanetleri ve çöküşlerine uzanan süreci sert ve gerçekçi bir atmosferle ekrana taşıyacak.

🔟 The East Palace

Tür : Fantastik, Aksiyon, Korku

: Fantastik, Aksiyon, Korku Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 17 Temmuz

The East Palace, hayaletlerle lanetlenmiş bir sarayın gizemini çözmek için bir araya gelen iki sıra dışı karakterin hikâyesini anlatan fantastik bir dönem dizisi. Ölüler diyarına geçebilen ve kılıcıyla ruhları avlayabilen savaşçı Gu-cheon ile ölülerin seslerini duyma yeteneğine sahip saray görevlisi Saeng-gang, kralın emriyle veliaht prensin sarayını saran doğaüstü olayları araştırmaya başlar. Ancak soruşturma ilerledikçe, krallığın geçmişine uzanan karanlık sırlar, lanetler ve huzursuz ruhlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

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Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi

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