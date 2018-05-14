Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu

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En çok hasılat yapan süperkahraman filmi

Geçtiğimiz haftalarda vizyona girmesiyle beraber adetaMarvel Stüdyoları'nın yeni filmi Avengers: Infinity War, para basmaya devam ediyor. Daha önce ABD'deki en hızlı hafta sonu açılışı rekorunu eline geçiren film, şimdiyse tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.Geride bıraktığımız hafta sonu itibarıyla yine tüm dünyada gişeleri domine etmeye devam eden Infinity War,nihayet Çin'de de vizyona girdi. Bu alanın en büyük ikinci pazarı olanfilm üçüncü hafta sonundahasılat elde ederekçıkardı. Böylece Infinity War; Star Wars: Last Jedi, Black Panther, Avengers: Age of Ultron ve The Avengers filmlerini geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.Infinity War'un bu alanda hala önünde yer alan dört film ise sırasıyla;(1.67 milyar dolar),(2.06 milyar dolar),(2.18 milyar dolar), ve(2.78 milyar dolar) olarak dikkat çekiyor. Infinity War'un vizyona kaldığı süre boyunca Jurassic World ve Star Wars: The Force Awakens'ı da geride bırakması veInfinity War, ilk Avengers filmini geride bırakmasıyla beraber aynı zamandarekorunu da eline geçirdi. Hem gişede hem de eleştirmenler karşısındaki başarısıyla Marvel'ın yüzünü güldüren Infinity War, ayrıca 1 milyar dolar hasılatına en hızlı ulaşan film rekorunun da yeni sahibi olmuştu.