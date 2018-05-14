Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu

Geçtiğimiz haftalarda vizyona girmesiyle beraber adeta tüm dünyayı etkisi altına alan Marvel Stüdyoları'nın yeni filmi Avengers: Infinity War, para basmaya devam ediyor. Daha önce ABD'deki en hızlı hafta sonu açılışı rekorunu eline geçiren film, şimdiyse tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.
Geride bıraktığımız hafta sonu itibarıyla yine tüm dünyada gişeleri domine etmeye devam eden Infinity War, 11 Mayıs'ta nihayet Çin'de de vizyona girdi. Bu alanın en büyük ikinci pazarı olan Çin'in de etkisiyle film üçüncü hafta sonunda tam 349 milyon dolarlık hasılat elde ederek toplam gişe hasılatını 1.6 milyar dolara çıkardı. Böylece Infinity War; Star Wars: Last Jedi, Black Panther, Avengers: Age of Ultron ve The Avengers filmlerini geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.
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Infinity War'un bu alanda hala önünde yer alan dört film ise sırasıyla; Jurassic World (1.67 milyar dolar), Star Wars: The Force Awakens (2.06 milyar dolar), Titanic (2.18 milyar dolar), ve Avatar (2.78 milyar dolar) olarak dikkat çekiyor. Infinity War'un vizyona kaldığı süre boyunca Jurassic World ve Star Wars: The Force Awakens'ı da geride bırakması ve üçüncülüğe yerleşmesi bekleniyor.
Infinity War, ilk Avengers filmini geride bırakmasıyla beraber aynı zamanda en çok gişe hasılatı elde eden süper kahraman filmi rekorunu da eline geçirdi. Hem gişede hem de eleştirmenler karşısındaki başarısıyla Marvel'ın yüzünü güldüren Infinity War, ayrıca 1 milyar dolar hasılatına en hızlı ulaşan film rekorunun da yeni sahibi olmuştu.
Geride bıraktığımız hafta sonu itibarıyla yine tüm dünyada gişeleri domine etmeye devam eden Infinity War, 11 Mayıs'ta nihayet Çin'de de vizyona girdi. Bu alanın en büyük ikinci pazarı olan Çin'in de etkisiyle film üçüncü hafta sonunda tam 349 milyon dolarlık hasılat elde ederek toplam gişe hasılatını 1.6 milyar dolara çıkardı. Böylece Infinity War; Star Wars: Last Jedi, Black Panther, Avengers: Age of Ultron ve The Avengers filmlerini geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.
Ayrıca Bkz. "Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu"
Infinity War'un bu alanda hala önünde yer alan dört film ise sırasıyla; Jurassic World (1.67 milyar dolar), Star Wars: The Force Awakens (2.06 milyar dolar), Titanic (2.18 milyar dolar), ve Avatar (2.78 milyar dolar) olarak dikkat çekiyor. Infinity War'un vizyona kaldığı süre boyunca Jurassic World ve Star Wars: The Force Awakens'ı da geride bırakması ve üçüncülüğe yerleşmesi bekleniyor.
En çok hasılat yapan süperkahraman filmi
Infinity War, ilk Avengers filmini geride bırakmasıyla beraber aynı zamanda en çok gişe hasılatı elde eden süper kahraman filmi rekorunu da eline geçirdi. Hem gişede hem de eleştirmenler karşısındaki başarısıyla Marvel'ın yüzünü güldüren Infinity War, ayrıca 1 milyar dolar hasılatına en hızlı ulaşan film rekorunun da yeni sahibi olmuştu.
http://comicbook.com/marvel/2018/05/13/avengers-infinity-war-highest-grossing-superhero-movie/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Filme gelince. Henüz gitmedim ama süper kahramanlar demek ki sinemada belli bir açlığı kapatıyor. Bu da görsel efektin sinemada her zaman çok ilgi çektiği ve çizgi roman evreninden kopup gelen bu tür filmlerde görsel zenginliğin ve fantastik ortamnların alabildiğine keyifli aktarıldığı. Yani böyle hasılatlar önümüzdeki beş senenin tamamen Süper Kahraman filmlerine boğulan bir sinema dünyasının habercisi olacağının garantisi.
8 salon varsa 4-5 tanesinde bu tür filmler veya animasyon filmleri gösteriliyor.
Bıkmadılar dünyayı kurtarmaktan.
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