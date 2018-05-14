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Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu

Hem gişede hem de eleştirmenler karşısında Marvel'ın yüzünü güldürmeye devam eden Avengers: Infinity War, vizyondaki üçüncü haftasında tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
9,7b
1
25
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz haftalarda vizyona girmesiyle beraber adeta tüm dünyayı etkisi altına alan Marvel Stüdyoları'nın yeni filmi Avengers: Infinity War, para basmaya devam ediyor. Daha önce ABD'deki en hızlı hafta sonu açılışı rekorunu eline geçiren film, şimdiyse tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.

Geride bıraktığımız hafta sonu itibarıyla yine tüm dünyada gişeleri domine etmeye devam eden Infinity War, 11 Mayıs'ta nihayet Çin'de de vizyona girdi. Bu alanın en büyük ikinci pazarı olan Çin'in de etkisiyle film üçüncü hafta sonunda tam 349 milyon dolarlık hasılat elde ederek toplam gişe hasılatını 1.6 milyar dolara çıkardı. Böylece Infinity War; Star Wars: Last Jedi, Black Panther, Avengers: Age of Ultron ve The Avengers filmlerini geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden beşinci filmi oldu.

Ayrıca Bkz. "Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu"
Infinity War'un bu alanda hala önünde yer alan dört film ise sırasıyla; Jurassic World (1.67 milyar dolar), Star Wars: The Force Awakens (2.06 milyar dolar), Titanic (2.18 milyar dolar), ve Avatar (2.78 milyar dolar) olarak dikkat çekiyor. Infinity War'un vizyona kaldığı süre boyunca Jurassic World ve Star Wars: The Force Awakens'ı da geride bırakması ve üçüncülüğe yerleşmesi bekleniyor.

En çok hasılat yapan süperkahraman filmi


Infinity War, ilk Avengers filmini geride bırakmasıyla beraber aynı zamanda en çok gişe hasılatı elde eden süper kahraman filmi rekorunu da eline geçirdi. Hem gişede hem de eleştirmenler karşısındaki başarısıyla Marvel'ın yüzünü güldüren Infinity War, ayrıca 1 milyar dolar hasılatına en hızlı ulaşan film rekorunun da yeni sahibi olmuştu.
 

http://comicbook.com/marvel/2018/05/13/avengers-infinity-war-highest-grossing-superhero-movie/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
denizbay1 1 yıl
İşte böyle, dünyayı kana bulaya bulaya ve birde bunun filmini, oyununu yaparak paraları da götüren bir çete ile çığlıkları bassa da bir türlü duyuramayan ve can veren müslüman yüzbinler var! Filistin yanmış umurlarında mı, nasıl olsa ölen kendileri değil, kendi evlatları değil! Yere batsıb ulan bu aptallık, yere batsın savaş filmleri de!
İşte böyle, dünyayı kana bulaya bulaya ve birde bunun filmini, oyununu yaparak paraları da götüren bir çete ile çığlıkları bassa da bir türlü duyuramayan ve ca...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
fuujitsu 1 yıl
Para artık bu ergen filmlerinden kazanılıyor.
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MessiTugi 1 yıl
4. sıraya çıktı.
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Angel Eyes 1 yıl
Deadpool geldi, haftaya Han Solo geliyor. Bu haftasonu ne olacak acaba.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Avengers filmine yapılan yorumlar hangi ara Müslümanlık, Din ve Türk düşmanlığına evrildi anlamak güç. Neler oluyor, bayağı her yere Türk ve Müslüman düşmanı yazılarla saldırmalar hızlandı. Sürekli bu konular harmanlanıyor ve gençler üzerinden bu algı yönetimi yapılıyor, ben sadece sözlük sitelerinde bunu yapıyorlar diyordum bildiğin DH'yi bayağı sarmış bu paralı din karalama tayfası. Hayırlı işler. Dolar çıktı ya maaşlar zamnlandı tabii, daha bir hararetli oldular artık. Rahat bırakın şu Türk toplumunu artık yavaş yavaş uyanıyorlar zaten, sizi ırgalamayacaklar başka meslek arayın şimdiden.
Filme gelince. Henüz gitmedim ama süper kahramanlar demek ki sinemada belli bir açlığı kapatıyor. Bu da görsel efektin sinemada her zaman çok ilgi çektiği ve çizgi roman evreninden kopup gelen bu tür filmlerde görsel zenginliğin ve fantastik ortamnların alabildiğine keyifli aktarıldığı. Yani böyle hasılatlar önümüzdeki beş senenin tamamen Süper Kahraman filmlerine boğulan bir sinema dünyasının habercisi olacağının garantisi.
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PHI 1 yıl
Film bu gazla giderse zaten hele de Captain Marvel filmi iyi olursa seneye Avengers 4 Avatar'ı zorlar. Captain marvel'ın başarısı Avengers 4'ü çok etkileyecek muhtemelen.
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huseyincarnege 1 yıl
gözlükte thanos yakışmış :)
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a_y_k_u_t 1 yıl olağan_şüpheli
Böyle önemli bir filmi zaten çıktığı ilk 2 gün izlemiyorsan seriyi takip eden biri değil öylesine film izleyeyim aaa avengers varmış ona gidelim diyen biri olmalısın. Kötü sonla bitiyo demek spoiler olmuş hayret. Bunu bile ahlak sahibi olmaya bağladınız ya bravo.
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olağan_şüpheli 1 yıl a_y_k_u_t
Kabahatin ortada. Mesajı düzenleyeceğine hala zeytin yağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun.
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sistemli adam 1 yıl
Normaldir. Artık para çocuk ve ergen filmlerinden kazanılıyor.
8 salon varsa 4-5 tanesinde bu tür filmler veya animasyon filmleri gösteriliyor.
Bıkmadılar dünyayı kurtarmaktan.
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darkdiva 1 yıl
Eskiden gişe rekoru kıran filmlerin en azından sinematik bir değeri vardı. Titanic, Avatar gibi. Şimdi o da yok.
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theJuDGe_41 1 yıl
Ülkemizde de bir buçuk milyon izleyiciyi geçmiş. 1.4 milyon seyirci rakamına sahip Batman v Superman'i geride bırakarak Türkiye'nin en çok izlenen süper kahraman filmi oldu
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