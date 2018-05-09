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Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu

Warner Bros, sevilen dedektif serisi Sherlock Holmes'un beyaz perdeye dönüş tarihini açıkladı. Yeni Sherlock Holmes filmi, ikinci filmden tam 9 yıl sonra vizyonda olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,5b
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10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel sinematik evrenindeki Tony Stark rolü haricinde Robert Downey Jr.'ın belki de en bilinen çalışmalarından olan Sherlock Holmes, üçüncü filmiyle geri dönüyor. Yapımcı şirket Warner Bros, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir açıklamayla yeni Sherlock Holmes filminin 25 Aralık 2020'de vizyona gireceğini duyurdu.

Serinin ikinci filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows'tan tam 9 yıl sonra vizyona girecek olan Sherlock Holmes 3'te, önceki filmlerin başrolleri Robert Downey Jr. ve Jude Law yine Sherlock ve Watson rolleriyle geri dönüyor. Serinin ünlü İngiliz yönetmeni Guy Ritchie konusunda ise şu an için kesinleşmiş bir şey yok. İlk iki filmin yönetmeni olan Ritchie'nin geri dönmemesi durumunda serinin nasıl bir değişim göstereceği elbette büyük bir merak konusu olacak.

2009 ve 2011'de vizyona giren Sherlock Holmes filmlerinden toplamda 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden Warner Bros, uzun bir süredir seriyi tekrar beyaz perdeye getirmek istiyordu. Vizyon tarihini önceki filmlerde olduğu gibi yine Aralık ayı olarak belirleyen yapımcı şirket, Noel dönemiyle de beraber Sherlock Holmes 3'ün gişede önemli işler başarmasını umuyor. Ancak filmin vizyona girmesinden sadece 1 hafta önce, yani 18 Aralık 2020'de Avatar 2 de vizyona girecek. Hatırlayacağınız üzere ilk Avatar filmi önemli bir farkla tarihin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu.

https://screenrant.com/sherlock-holmes-3-release-date-2020/ Yorum Yaz
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Manchester United 1 yıl
Asır verselermiş.
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alemburda34 1 yıl
Robert Downey'le zaten yapim sirketleri anlasana kadar kafadan bir 5 yil geciyor. Adamin filminin ciktigi yil en cok kazananlarda oluyor.
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leaving 1 yıl
Sonunda ya senelerdir 3 neden çekilmiyor diyorum :)
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canguler917 1 yıl
2020'nin de sonu...
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Barni Moloztaş 1 yıl
En azından cıkıyor oh
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Guest-C192699FC 1 yıl
Saol ya çok erkenmiş 2020 diyor kim öle kim kala.
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Eeltorm 1 yıl
Daha çok var.
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XFalconX 1 yıl
harika dizi izleyin izlettirin
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serdarq 1 yıl
Yuh artık
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Confather 1 yıl
2020 ye çok var ya bari şimdiden paylaşıp heyecanlandırmayın sonra oturup onu bekliyoruz
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