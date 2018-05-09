Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu

Marvel sinematik evrenindeki Tony Stark rolü haricinde Robert Downey Jr.'ın belki de en bilinen çalışmalarından olan Sherlock Holmes, üçüncü filmiyle geri dönüyor. Yapımcı şirket Warner Bros, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir açıklamayla yeni Sherlock Holmes filminin 25 Aralık 2020'de vizyona gireceğini duyurdu.



Serinin ikinci filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows'tan tam 9 yıl sonra vizyona girecek olan Sherlock Holmes 3'te, önceki filmlerin başrolleri Robert Downey Jr. ve Jude Law yine Sherlock ve Watson rolleriyle geri dönüyor. Serinin ünlü İngiliz yönetmeni Guy Ritchie konusunda ise şu an için kesinleşmiş bir şey yok. İlk iki filmin yönetmeni olan Ritchie'nin geri dönmemesi durumunda serinin nasıl bir değişim göstereceği elbette büyük bir merak konusu olacak.



2009 ve 2011'de vizyona giren Sherlock Holmes filmlerinden toplamda 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden Warner Bros, uzun bir süredir seriyi tekrar beyaz perdeye getirmek istiyordu. Vizyon tarihini önceki filmlerde olduğu gibi yine Aralık ayı olarak belirleyen yapımcı şirket, Noel dönemiyle de beraber Sherlock Holmes 3'ün gişede önemli işler başarmasını umuyor. Ancak filmin vizyona girmesinden sadece 1 hafta önce, yani 18 Aralık 2020'de Avatar 2 de vizyona girecek. Hatırlayacağınız üzere ilk Avatar filmi önemli bir farkla tarihin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu.

https://screenrant.com/sherlock-holmes-3-release-date-2020/