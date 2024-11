Avengers: Secret Wars, X-Men'e kapıyı açan film olacak

Tam Boyutta Gör Disney'in Fox anlaşmasıyla birlikte X-Men'in film haklarını geri almasının üzerinden beş yıl geçti. Pek çok kişi, bu anlaşmadan üç dört yıl sonra X-Men'in Marvel Sinematik Evreni'ne entegre edileceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Deadpool & Wolverine'deki bir iki cameo dışında X-Men MCU'ya dâhil edilmediği gibi, bu yönde net bir plan da ortaya koyulmadı.

Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Marvel Başkanı Kevin Feige, X-Men'in Marvel Sinematik Evreni'ne ne zaman katılacağı hakkında daha net ifadeler kullanmaya başladı. Singapur'da düzenlenen APAC etkinliğinde konuşan Feige, 2027 yılında çıkacak Avengers: Secret Wars'un, X-Men'e kapıyı açan film olacağını söyledi.

Dune: Prophecy 2. sezonla devam edebilir 3 gün önce eklendi

Avengers: Secret Wars, Yeni Bir Mutant Çağı Başlatacak

Deadpool & Wolverine ile birlikte bu yönde ilk adımları attıklarını söyleyen Kevin Feige, Marvel'ın sıradaki filmlerinin bir ikisinde daha tanıdığımız X-Men karakterlerini görebileceğimizi ifade etti. X-Men'in MCU'ya gerçek anlamda dâhil olması ise Secret Wars ile birlikte gerçekleşecek. Feige, Secret Wars'un hikâyesinin bizi yeni bir mutant çağına ve X-Men'e ulaştıracağını söylüyor. X-Men'i Marvel evreniyle tam anlamıyla buluşturma rüyası da bu noktadan itibaren gerçekleşecek.

Avengers: Secret Wars, 2027 yazında çıkacak. Bu da X-Men'in MCU'ya tam anlamıyla entegre edilmesinin en erken 2027'de gerçekleşeceği anlamına geliyor. Secret Wars öncesi bu karakterleri görmeye başlayacağımız filmler ise Fantastic Four: First Steps, Avengerrs. Doomsday ya da Spider-Man 4 olabilir. Çünkü Spider-Man: No Way Home gibi Spider-Man 4'ün de multiverse ile bağlantılı bir hikâye anlatması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.