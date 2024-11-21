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    Avengers: Secret Wars, X-Men'e kapıyı açan film olacak

    Marvel Başkanı Kevin Feige, X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil etme planları konuştu; Avengers: Secret Wars'un yeni mutant çağını başlatacak film olacağını söyledi.
    Kevin Feige, X-Men'in MCU'ya dâhil olacağı filmi açıkladı Tam Boyutta Gör
    Disney'in Fox anlaşmasıyla birlikte X-Men'in film haklarını geri almasının üzerinden beş yıl geçti. Pek çok kişi, bu anlaşmadan üç dört yıl sonra X-Men'in Marvel Sinematik Evreni'ne entegre edileceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Deadpool & Wolverine'deki bir iki cameo dışında X-Men MCU'ya dâhil edilmediği gibi, bu yönde net bir plan da ortaya koyulmadı.

    Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Marvel Başkanı Kevin Feige, X-Men'in Marvel Sinematik Evreni'ne ne zaman katılacağı hakkında daha net ifadeler kullanmaya başladı. Singapur'da düzenlenen APAC etkinliğinde konuşan Feige, 2027 yılında çıkacak Avengers: Secret Wars'un, X-Men'e kapıyı açan film olacağını söyledi.

    Avengers: Secret Wars, Yeni Bir Mutant Çağı Başlatacak

    Deadpool & Wolverine ile birlikte bu yönde ilk adımları attıklarını söyleyen Kevin Feige, Marvel'ın sıradaki filmlerinin bir ikisinde daha tanıdığımız X-Men karakterlerini görebileceğimizi ifade etti. X-Men'in MCU'ya gerçek anlamda dâhil olması ise Secret Wars ile birlikte gerçekleşecek. Feige, Secret Wars'un hikâyesinin bizi yeni bir mutant çağına ve X-Men'e ulaştıracağını söylüyor. X-Men'i Marvel evreniyle tam anlamıyla buluşturma rüyası da bu noktadan itibaren gerçekleşecek.

    Avengers: Secret Wars, 2027 yazında çıkacak. Bu da X-Men'in MCU'ya tam anlamıyla entegre edilmesinin en erken 2027'de gerçekleşeceği anlamına geliyor. Secret Wars öncesi bu karakterleri görmeye başlayacağımız filmler ise Fantastic Four: First Steps, Avengerrs. Doomsday ya da Spider-Man 4 olabilir. Çünkü Spider-Man: No Way Home gibi Spider-Man 4'ün de multiverse ile bağlantılı bir hikâye anlatması bekleniyor.

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    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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