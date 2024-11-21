Avengers: Secret Wars, X-Men'e kapıyı açan film olacak

Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Marvel Başkanı Kevin Feige, X-Men'in Marvel Sinematik Evreni'ne ne zaman katılacağı hakkında daha net ifadeler kullanmaya başladı. Singapur'da düzenlenen APAC etkinliğinde konuşan Feige, 2027 yılında çıkacak Avengers: Secret Wars'un, X-Men'e kapıyı açan film olacağını söyledi.
Avengers: Secret Wars, Yeni Bir Mutant Çağı Başlatacak
Deadpool & Wolverine ile birlikte bu yönde ilk adımları attıklarını söyleyen Kevin Feige, Marvel'ın sıradaki filmlerinin bir ikisinde daha tanıdığımız X-Men karakterlerini görebileceğimizi ifade etti. X-Men'in MCU'ya gerçek anlamda dâhil olması ise Secret Wars ile birlikte gerçekleşecek. Feige, Secret Wars'un hikâyesinin bizi yeni bir mutant çağına ve X-Men'e ulaştıracağını söylüyor. X-Men'i Marvel evreniyle tam anlamıyla buluşturma rüyası da bu noktadan itibaren gerçekleşecek.
Avengers: Secret Wars, 2027 yazında çıkacak. Bu da X-Men'in MCU'ya tam anlamıyla entegre edilmesinin en erken 2027'de gerçekleşeceği anlamına geliyor. Secret Wars öncesi bu karakterleri görmeye başlayacağımız filmler ise Fantastic Four: First Steps, Avengerrs. Doomsday ya da Spider-Man 4 olabilir. Çünkü Spider-Man: No Way Home gibi Spider-Man 4'ün de multiverse ile bağlantılı bir hikâye anlatması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.