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    Kevin Feige: "Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenecek"

    Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu henüz tamamlanmış değil. Geçtiğimiz günlerde açıklanan isimlere önümüzdeki dönemde yenileri de eklenecek. Aralarında önemli isimler de olabilir.
    Avengers: Doomsday Tam Boyutta Gör
    Marvel, geçtiğimiz günlerde uzunca bir canlı yayın gerçekleştirerek Avengers: Doomsday'de yer alacak oyuncuları tek tek duyurdu. Başta Robert Downey Jr. olmak üzere Doomsday'de izleyici karşısına çıkacak 27 oyuncu resmi olarak açıklanırken, bazı önemli isimlerin listede olmaması dikkat çekti. Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Mark Ruffalo gibi Marvel Sinematik Evreni'nde önemli yer tutan isimler bu listede yoktu.

    Hâliyle bu durum soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dün verdiği bir demeçte bu konu sorulan Marvel Başkanı Kevin Feige, bu sorulara kısmen açıklık getirdi. Feige, geçtiğimiz günlerde açıklanan 27 ismin nihai liste olmadığını, bunlara önümüzdeki dönemde yenilerinin de ekleneceğini açıkladı.

    Avengers: Doomsday İçin Henüz Anlaşılmayan İsimler Var

    Kevin Feige bu oyuncuların neden diğerleriyle birlikte açıklanmadığı konusuna açıklık getirmedi. Ancak son günlerde Hollywood içinden gelen duyumlar, çekimlere birkaç gün içinde başlanacak olsa da Doomsday'in senaryosunun henüz son hâlini almadığını, bu yüzden bazı oyuncularla henüz resmi anlaşma imzalanmadığını söylüyor. Russo Kardeşler, hangi oyuncuları Doomsday'de kullanıp, hangilerini Avengers: Secret Wars'a  tam olarak karar verdikten sonra bu anlaşmalar tamamlanacak ve kamuoyuna duyurulacak. Marvel, bunu da ayrı bir etkinlikte topluca yapacaktır.

    Avengers: Doomsday'de Avengers, Wakandalılar, Fantastik Dörtlü, Thunderbolts ve orijina X-Men ekibi Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Bu yüzden yeni açıklanacak isimlerin de bunlarla bağlantılı karakterler olması bekleniyor.

    Avengers: Doomsday'de yer alacağı kesinleşen isimler şunlar:

    • Robert Downey Jr - Doctor Doom

    • Anthony Mackie - Captain America

    • Chris Hemsworth - Thor

    • Tom Hiddleston - Loki

    • Letitia Wright - Black Panther

    • Paul Rudd - Ant-Man

    • Sebastian Stan - Bucky

    • Florence Pugh - Yelena

    • Winston Duke - M’Baku

    • Pedro Pascal - Reed Richards

    • Simu Liu - Shang-Chi

    • David Harbour - Red Guardian

    • Wyatt Russell - U.S. Agent

    • Ebon Moss-Bachrach - The Thing

    • Joseph Quinn - Johnny Storm

    • Vanessa Kirby - Sue Storm

    • Tenoch Huerta Mejia - Namor

    • Kelsey Grammer - Beast

    • James Marsden - Cyclops

    • Channing Tatum - Gambit

    • Rebecca Romijn - Mystique

    • Patrick Stewart - Profesör X

    • Alan Cumming - Nightcrawler

    • Lewis Pullman - Sentry

    • Danny Ramirez - Falcon

    • Hannah John-Kamen - Ghost

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