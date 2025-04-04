Kevin Feige: "Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenecek"

Hâliyle bu durum soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dün verdiği bir demeçte bu konu sorulan Marvel Başkanı Kevin Feige, bu sorulara kısmen açıklık getirdi. Feige, geçtiğimiz günlerde açıklanan 27 ismin nihai liste olmadığını, bunlara önümüzdeki dönemde yenilerinin de ekleneceğini açıkladı.
Avengers: Doomsday İçin Henüz Anlaşılmayan İsimler Var
Kevin Feige bu oyuncuların neden diğerleriyle birlikte açıklanmadığı konusuna açıklık getirmedi. Ancak son günlerde Hollywood içinden gelen duyumlar, çekimlere birkaç gün içinde başlanacak olsa da Doomsday'in senaryosunun henüz son hâlini almadığını, bu yüzden bazı oyuncularla henüz resmi anlaşma imzalanmadığını söylüyor. Russo Kardeşler, hangi oyuncuları Doomsday'de kullanıp, hangilerini Avengers: Secret Wars'a tam olarak karar verdikten sonra bu anlaşmalar tamamlanacak ve kamuoyuna duyurulacak. Marvel, bunu da ayrı bir etkinlikte topluca yapacaktır.
Avengers: Doomsday'de Avengers, Wakandalılar, Fantastik Dörtlü, Thunderbolts ve orijina X-Men ekibi Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Bu yüzden yeni açıklanacak isimlerin de bunlarla bağlantılı karakterler olması bekleniyor.
Avengers: Doomsday'de yer alacağı kesinleşen isimler şunlar:
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Robert Downey Jr - Doctor Doom
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Anthony Mackie - Captain America
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Chris Hemsworth - Thor
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Tom Hiddleston - Loki
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Letitia Wright - Black Panther
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Paul Rudd - Ant-Man
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Sebastian Stan - Bucky
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Florence Pugh - Yelena
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Winston Duke - M’Baku
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Pedro Pascal - Reed Richards
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Simu Liu - Shang-Chi
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David Harbour - Red Guardian
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Wyatt Russell - U.S. Agent
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Ebon Moss-Bachrach - The Thing
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Joseph Quinn - Johnny Storm
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Vanessa Kirby - Sue Storm
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Tenoch Huerta Mejia - Namor
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Kelsey Grammer - Beast
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James Marsden - Cyclops
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Channing Tatum - Gambit
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Rebecca Romijn - Mystique
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Patrick Stewart - Profesör X
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Alan Cumming - Nightcrawler
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Lewis Pullman - Sentry
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Danny Ramirez - Falcon
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Hannah John-Kamen - Ghost
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu