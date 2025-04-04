Kevin Feige: "Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenecek"

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel, geçtiğimiz günlerde uzunca bir canlı yayın gerçekleştirerek Avengers: Doomsday'de yer alacak oyuncuları tek tek duyurdu. Başta Robert Downey Jr. olmak üzere Doomsday'de izleyici karşısına çıkacak 27 oyuncu resmi olarak açıklanırken, bazı önemli isimlerin listede olmaması dikkat çekti. Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Mark Ruffalo gibi Marvel Sinematik Evreni'nde önemli yer tutan isimler bu listede yoktu.

Hâliyle bu durum soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dün verdiği bir demeçte bu konu sorulan Marvel Başkanı Kevin Feige, bu sorulara kısmen açıklık getirdi. Feige, geçtiğimiz günlerde açıklanan 27 ismin nihai liste olmadığını, bunlara önümüzdeki dönemde yenilerinin de ekleneceğini açıkladı.

Avengers: Doomsday İçin Henüz Anlaşılmayan İsimler Var

Kevin Feige bu oyuncuların neden diğerleriyle birlikte açıklanmadığı konusuna açıklık getirmedi. Ancak son günlerde Hollywood içinden gelen duyumlar, çekimlere birkaç gün içinde başlanacak olsa da Doomsday'in senaryosunun henüz son hâlini almadığını, bu yüzden bazı oyuncularla henüz resmi anlaşma imzalanmadığını söylüyor. Russo Kardeşler, hangi oyuncuları Doomsday'de kullanıp, hangilerini Avengers: Secret Wars'a tam olarak karar verdikten sonra bu anlaşmalar tamamlanacak ve kamuoyuna duyurulacak. Marvel, bunu da ayrı bir etkinlikte topluca yapacaktır.

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Avengers: Doomsday'de Avengers, Wakandalılar, Fantastik Dörtlü, Thunderbolts ve orijina X-Men ekibi Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Bu yüzden yeni açıklanacak isimlerin de bunlarla bağlantılı karakterler olması bekleniyor.

Avengers: Doomsday'de yer alacağı kesinleşen isimler şunlar:

Robert Downey Jr - Doctor Doom

Anthony Mackie - Captain America

Chris Hemsworth - Thor

Tom Hiddleston - Loki

Letitia Wright - Black Panther

Paul Rudd - Ant-Man

Sebastian Stan - Bucky

Florence Pugh - Yelena

Winston Duke - M’Baku

Pedro Pascal - Reed Richards

Simu Liu - Shang-Chi

David Harbour - Red Guardian

Wyatt Russell - U.S. Agent

Ebon Moss-Bachrach - The Thing

Joseph Quinn - Johnny Storm

Vanessa Kirby - Sue Storm

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Kelsey Grammer - Beast

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Rebecca Romijn - Mystique

Patrick Stewart - Profesör X

Alan Cumming - Nightcrawler

Lewis Pullman - Sentry

Danny Ramirez - Falcon

Hannah John-Kamen - Ghost

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