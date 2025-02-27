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    Avengers: Doomsday ve Secret Wars peş peşe çekilecek

    Daha önce Avengers: Infinity War ve Endgame'i peş peşe çeken Russo Kardeşler, şimdi Avengers: Doomsday ve Secret Wars için de aynısını yapacaklar. Çekimlerin ne zaman başlayacağı kesinleşti.
    Avengers: Doomsday Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'tan gelen bilgiler, yeni Avengers filminin orada gerçekleşecek çekimlerine mart ayında başlanacağını söylüyordu. Ancak görünen o ki ya bu bilgi en baştan doğru değilmiş ya da yeni Avengers'ın çekimleri ilk başta planlanandan biraz daha geç başlayacak. Çünkü Deadline bu hafta Russo Kardeşler hakkında kapsamlı bir dosya yayınladı ve orada yer alan bilgilere göre Avengers: Doomsday'in çekimlerine nisan ayında başlanacak. Bu dosyaya Russo Kardeşler de doğrudan katkıda bulunduğu için, nisan ayını kesin bilgi olarak kabul edebiliriz.

    Yine burada yer alan bilgilere göre Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars peş peşe çekilecek. İki film birer yıl arayla çıkacağı için Marvel'ın böyle bir yol izleyebileceği düşünülüyordu ama bu durum şimdiye kadar netleşmemişti. Çünkü Russo Kardeşler projeye dâhil olmadan önce bu iki filmi iki ayrı yönetmenin çekmesi bile gündemdeydi. Ayrıca filmlerin hikâyeleri de daha farklıydı. Avengers: Doomsday o dönemde Avengers: Kang Dynasty'ti. Ancak Kang hikâyesi terk edilip onun yerini Doomsday alınca, Secret Wars da ona uyacak şekilde değiştirildi. Bu da iki filmin peş peşe çekilmesini daha mantıklı hâle getirdi.

    Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da Çıkacak

    Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşüne sahne olacak. Ancak ünlü oyuncu bu kez Iron Man değil Doctor Doom olarak karşımıza çıkacak. Filmde Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Tom Holland (Spider-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Fantastic Four'un ana dörtlüsü (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach) ve Thunderbolts filminden bazı karakterler de yer alacak.

    Doctor Strange, Scarlet Witch, Black Panther, Wolverine gibi karakterlerin de Avengers: Doomsday'de yer alacağı konuşuluyor ama bu isimler henüz kesinleşmiş değil. Henüz kesinleşmeyen bir diğer isim de Chris Evans. Evans ısrarla Marvel'dan emekli olduğunu söylüyor olsa da şu ana kadar gelen haberler Robert Downey Jr. gibi onun da Doomsday ile birlikte MCU'ya geri döneceğini gösteriyor.

    Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek. Peşi sıra çekilen Avengers: Secret Wars ise 7 Mayıs 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

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