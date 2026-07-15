The Batman 2 bir kez daha ertelendi: İlk açıklanan tarihten üç yıl sonra çıkacak

Aynı ilk filmdeki gibi Matt Reeves'in yazıp yönettiği devam filminde Robert Pattinson, Batman / Bruce Wayne rolüyle geri dönüyor. Onunla birlikte Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) gibi isimler de ilk filmdeki rollerini tekrarlarken, ekibe bu kez önemli isimler katılıyor. Bunların başında yıldız oyuncu Scarlett Johansson geliyor. Onun yanı sıra Sebastian Stan (Winter Soldier), Charles Dance (Game of Thrones) ve Brian Tyree Henry (Atlanta) de önemli rollerde hikâyeye dâhil oluyor.
The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor
Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda'nın, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zaten filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson'ın da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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