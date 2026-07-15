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    The Batman 2 bir kez daha ertelendi: İlk açıklanan tarihten üç yıl sonra çıkacak

    İlk duyurulduğunda 2025 yılında çıkacağı açıklanan The Batman 2, bugün bir kez daha ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi resmen duyurulurken, ilk kısa fragman da yayınlandı.

    The Batman 2 bir kez daha ertelendi: İlk açıklanan tarihten üç yıl sonra çıkacak Tam Boyutta Gör
    The Batman'in yıllardır beklenen devam filmi, yine bir erteleme haberiyle gündemde. The Batman 2 ilk duyurulduğunda, 2025 yılında çıkacak bir film olarak duyurulmuştu. Ama öyle olmadı. Yıllar geldi geçti ama filmin çekimlerine bile başlanamadı. Film önce 2026'ya, sonra da 2027'ye ertelendi. Geçtiğimiz ay çekimlerin nihayet başladığı haberi gelince, pek çok kişi filmin artık açıklanan son tarihte kalacağını düşünmüştü. Ama öyle de olmadı. Zira film bugün 18 Şubat 2028'e ertelendi.

    Aynı ilk filmdeki gibi Matt Reeves'in yazıp yönettiği devam filminde Robert Pattinson, Batman / Bruce Wayne rolüyle geri dönüyor. Onunla birlikte Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) gibi isimler de ilk filmdeki rollerini tekrarlarken, ekibe bu kez önemli isimler katılıyor. Bunların başında yıldız oyuncu Scarlett Johansson geliyor. Onun yanı sıra Sebastian Stan (Winter Soldier), Charles Dance (Game of Thrones) ve Brian Tyree Henry (Atlanta) de önemli rollerde hikâyeye dâhil oluyor.

    The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor

    Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda'nın, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zaten filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson'ın da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracağı söyleniyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 4 saat önce

    Aman dikkat

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