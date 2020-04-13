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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edildi. Böylece yerli otomobilin tasarımı kopyalanamayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili
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    Otomotiv sektörünün değişen trendleri doğrultusunda doğuştan elektrikli bir modüler platform üzerine geliştirilen yerli otomobilin tasarım sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi’ne (EUIPO) yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte, TOGG araçlarına ait tasarımların üçüncü şirketler tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi.

    Öte yandan, TOGG’un askı sürecindeki Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Alman Fraunhofer ISE, araçlara monte edilebilen güneş panelleri üzerinde çalışıyor"

    Yerli otomobilin tasarımına nasıl karar verilmişti?

    Yerli otomobilin tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplam 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. TOGG tasarım ekibi, yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı aldı.

    Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili
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    Yerli otomobilin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle otomobil satın alma davranışları araştırması gerçekleştirildi. Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu, belirlenen 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması sürecine geçildi.

    Tasarım evi yarışması 4 aşamalı olarak toplam 6 ay sürdü. Bu süreçte 100’ün üzerinde farklı tema değerlendirildi ve tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler doğrultusunda tasarım evlerine geribildirimler gönderildi. Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir iç bir de dış tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

    Ortaya çıkan sonuç ayrıca TOGG tasarım ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda da değerlendirildi. Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyi tasarım evlerinden biri olan Pininfarina ile anlaşıldı ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi. TOGG tasarım evi ve Pininfarina’nın ortak çalışmaları sonucunda yerli otomobilin tasarımı ortaya çıktı.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/avrupa-birliginden-turkiyenin-otomobiline-tasarim-tescili/1802278 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler (halit özdemir) 45 dk.
    Olmamış, beğenmedim, çalıntı, yerli değil, diyenler şuan el ele verip bi altarnetif üzerinde çalışıyorlar ve 2080-90 yılı arasında ilk prototipi yapacaklar az kaldı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 56 dk.
    Pininfarina'nın ve Vietnam yetkililerinin konudan haberi var mı acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    venomboy_85 12 dk. khytr89
    Linkte gördüğün resimdeki kolun kimin tarafından nasıl yapıldığı hakkında fikrin var mı üstad? donanimhaber.com/...

    7.resim
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