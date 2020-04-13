Alman Fraunhofer ISE, araçlara monte edilebilen güneş panelleri üzerinde çalışıyor

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Güneş enerjisi alanında çalışmalar yürüten Avrupa’nın en büyük kurumu olan Fraunhofer ISE, dört farklı kamyon şirketinin içinde bulunduğu ortaklık ile araçlara monte edilebilen güneş panelleri geliştirmeye başladı. Özellikle taşımacılık sektörünün karbon ayak izini düşürmek için atılan adımda, kamyonlara sensörler yerleştirildiği ve bu sayede araçların ne kadar güneş enerjisi depolayabileceğinin tespit edileceği belirtildi.

Ortaklık kapsamında yürütülen çalışmada araç yüzeylerinin her bir metrekaresiyle yıllık 150 kWh elektrik üretilebileceği öngörülüyor. Ortalama bir kamyon dorsesinin yaklaşık 32 metrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, söz konusu yüzeye yerleştirilecek panellerin araçlara yılda ortalama beş bin kilometre yol yaptırabileceğini belirtmiş.

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Bu tür sistemlerin zorlayıcı yönleri de yok değil. Kamyonların taşıyabileceği ağırlıktaki yük miktarını azaltmamak adına panelleri hafif tasarlamak araştırmacıların aşması gereken zorlukların başında geliyor. Bu kapsamda metrekare başı için panel ağırlığı 2.2 kg olarak öngörülmüş. Panel dayanıklılığı ise üzerinde mesai harcanması gereken bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Sistem hayata geçirilirse soğutma depolarında dizel jeneratör kullanılan araçlar ile elektrikli kargo araçlarında kullanılabilecek.

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Önümüzdeki üç yıllık süreçte ortaklık çatısında geliştirilecek sistem için konuşan Fraunhofer ISE proje müdürü Christoph Kutter, “Bu teknolojiyi geliştirirken aynı zamanda kamyonların enerji ihtiyaçlarının en az %5’ini söz konusu paneller aracılığıyla karşılayabileceğini göstermek istiyoruz. Hesaplarımıza göre panellerin takılı olduğu araçlar yılda dört ila altı bin kilometre fazladan yol yapabilecek.” ifadelerini kullanmış.

Kamyonlarda ilave dizel yakıt kullanan sistemler veya elektrikli araçların şarj ihtiyacını azaltmak maksadıyla geliştirilen sistem bekleneni verebilirse emisyon değerlerinin düşürülmesine ciddi katkılar yapabilir.

https://cleantechnica.com/2020/04/11/fraunhofer-ise-testing-vehicle-integrated-solar-systems/

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