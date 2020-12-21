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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu

    Volkswagen Tiguan ailesinin şarj edilebilir hibrit üyesi olarak karşımıza çıkan yeni Tiguan eHybrid Avrupa'da siparişe açıldı. Elektrikli sürüş menzili 50 km olan modelin fiyatı yaklaşık 43 bin euro.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu
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    Otomotiv dünyasında neredeyse her modelin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu görmeye başladık. Volkswagen Tiguan eHybrid de bu modellerden biri ve kısa süre önce Avrupa'da satışa sunuldu.

    Tiguan ailesine katılan Tiguan eHybrid'in şarj edilebilir hibrit sistemi 1.4 litre TSI benzinli ünite, onu destekleyen bir elektrik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor. Söz konusu sistem, GTE modundayken toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.

    Tiguan eHybrid, eğer lityum iyon batarya yeteri kadar şarj edildiyse ve sıcaklığı -10 santigrat derecenin üzerindeyse doğrudan EV modunda çalıştırılabiliyor ve saf elektrikli sürüş modunda 50 kilometre yol kat edebiliyor.

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    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu
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    Otomobilin zeminine, iki aks arasına konumlandırılan batarya DC şarj desteğine sahip değil. Yalnızca AC şarj ile doldurulabilen bataryayı standart priz vasıtasıyla maksimum 2.3 kW'a kadar, Wall Box veya şarj istasyonu vasıtasıyla ise 3.6 kW'a kadar olan oranlarda şarj etmek mümkün.

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    Bataryayı şarj etmek için rejeneratif fren sisteminin de kullanıldığı Volkswagen Tiguan eHybrid Avrupa'da Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde hibrit moda özel ekranlardan oluşan Digital Cockpit, yeni dijital kontrollere sahip üç bölgeli otomatik klima, vites kulakçıklarına sahip deri direksiyon simidi, adaptif hız sabitleyici, ön bölge asistanı, ön-arka park sensörleri ve 17 inç alaşım jantlar bulunuyor.

    Ayrıca tüm Tiguan modellerinde LED farlar, yağmur sensörü ve şerit takip asistanı standart olarak sunuluyor. Volkswagen Tiguan eHybrid fiyatı 42.413 euro'dan başlıyor. Makyajlı Tiguan'ın ülkemizdeki fiyatı benzinli versiyonla birlikte 435 bin TL'den başlıyor.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    x-rayted (H. Cenk ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazılan mesajlardan anladığım kadarıyla PHEVler pek anlaşılmamış galiba.

    Modern şehir hayatı için en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyatları biraz daha ucuzlamalı yukarıda 1 milyonlu bir öngörü yapılmış. Bence o kadar olmaz.. Tiguan PHEV in tek yakın rakibi Volvo XC40 T5 recharge 750binlerde. Tiguanın biraz daha ucuz olmasını bekleyebiliriz. 650-700 gibi diye düşünüyorum. Ford Kuganın PHEVi 1 milyonun üzerinde ancak onun benzinli motoru 2,5 litre olduğu için en en en yüksek dilimden vergi veriyor. O sebeple karşılaştırmak doğru değil. Bence bu segmenti hareketlendirecek araç zaten C-SUV segmentinin yıldızlarından Citroenin C5 aircross. PHEVi çıktı ancak bize gelir mi gelirse ne zaman gelir , kaça gelir bilmem .


    *Bunlar bilindiği üzere 50-55 km saf elektrik modda menzil sunuyor. Günde 15-20 km işe gidip akşam dönenler hiç benzin tüketmiyor.
    *Bunlar 220V şehir cereyanıyla maksimum 8-10 saatte ful şarj oluyor. Böylece hem elektrik masrafı çok düşük hem özel aparat gerektirmiyor evde rahatça şarj edilir ve bir gecede şarj edilebiliyor.

    En büyük korkumuz olan yolda kalma, çalışmama bunlarda yok. Direk benzinle devam edebilirsiniz.

    Toyotada bildiğim kadarıyla tek PHEV priusta var , RAV4te var mı bilmiyorum. Priusta 100 bg bile olmayan atmosferik motor 15 jantlarla gerçekten hiç çekici değil.

    PHEVler direk hibrid modla açılıyor. İsterseniz battery save modda saf benzin, isterseniz hibrid (yaklaşık %20-25 ekonomik oluyor), isterseniz saf elektrik modda ve isterseniz iki motoru kombine eden performans modda kullanabiliyorsunuz. Bu durumda 1600 kg lık SUV nin 0-100 ü 6-7 saniye falan oluyor.

    Her ihtiyacı cevap veriyor gibi görünüyorlar. Gerçekten bir PHEV alabilmeyi çok isterdim.

    İki dezavantajlarını ya da olası dezavantajlarını görüyorum. Birincisi hemen hepsi FWD yani 4 çeker değil ve de artık çift kavramayı bırakan Volvo bile bu modele özel çift kavrama şanzıman kullanıyor sanırım. Hızı yüzünden. Çift kavrama tabii soru işareti.
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    nedense bir türlü wv sevemedim...iç tasarımı bana hep çok eski gibi gelmiştir.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    LPG 'ciyiz milletçe biz ehibrid bize gelmez
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    Elk.de (Mert Aksoy) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Toyota’yı 30 yıl geriden takip ediyorlar,



    Hatta takipde edemiyorlar,1,4 motor ne arkadaş.
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    DoğanGörünümlüToros 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Elk.de
    Dimi, yapıcan şöyle 1.8 100 bg bi motor uff, yanına 20 bg lik bi elktrikli süpürge öhö pardon motor, 1,5 kwh lık da batarya cızzz.

    Sloganıda kendi kendine şarj deriz efsane olur.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük fiyasko var yalnız.

    -10 santigrat derece ve üzeri soğukluklarda hibrit/eleketrikli araçların sorunu var demektir bu.

    Kasım-Şubat arası Ankara-Sivas-Kütahya-Erzurum-Erzincan-Kars-Elazığ vs... gibi -10 derece üzerini rahat gören şehirlerde akşam kullanımları fiyasko olur.
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    FurkanEmir411 2 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Orada batarya sıcaklığı -10 altındaysa çalışmaz denmiş, dikkatli bakın. Elektrikli araçların soğukta problemi menzil kaybı, çalışmama gibi bir durum yok.
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    Last Troll Bender 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    43.000*9.5=408.500

    %80 ötv=326.800

    %18 kdv=132.354

    Toplam 867.654



    bayi karı, gümrük vergisi, distribütör karı derken 1.000.000 tl yani 105.000 euro olur bizde.
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    CapriceClassic 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 çeker mi? Olsa dadından yinmez vallah...
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