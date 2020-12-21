Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu

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Otomotiv dünyasında neredeyse her modelin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu görmeye başladık. Volkswagen Tiguan eHybrid de bu modellerden biri ve kısa süre önce Avrupa'da satışa sunuldu.

Tiguan ailesine katılan Tiguan eHybrid'in şarj edilebilir hibrit sistemi 1.4 litre TSI benzinli ünite, onu destekleyen bir elektrik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor. Söz konusu sistem, GTE modundayken toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.

Tiguan eHybrid, eğer lityum iyon batarya yeteri kadar şarj edildiyse ve sıcaklığı -10 santigrat derecenin üzerindeyse doğrudan EV modunda çalıştırılabiliyor ve saf elektrikli sürüş modunda 50 kilometre yol kat edebiliyor.

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Otomobilin zeminine, iki aks arasına konumlandırılan batarya DC şarj desteğine sahip değil. Yalnızca AC şarj ile doldurulabilen bataryayı standart priz vasıtasıyla maksimum 2.3 kW'a kadar, Wall Box veya şarj istasyonu vasıtasıyla ise 3.6 kW'a kadar olan oranlarda şarj etmek mümkün.

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Bataryayı şarj etmek için rejeneratif fren sisteminin de kullanıldığı Volkswagen Tiguan eHybrid Avrupa'da Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde hibrit moda özel ekranlardan oluşan Digital Cockpit, yeni dijital kontrollere sahip üç bölgeli otomatik klima, vites kulakçıklarına sahip deri direksiyon simidi, adaptif hız sabitleyici, ön bölge asistanı, ön-arka park sensörleri ve 17 inç alaşım jantlar bulunuyor.

Ayrıca tüm Tiguan modellerinde LED farlar, yağmur sensörü ve şerit takip asistanı standart olarak sunuluyor. Volkswagen Tiguan eHybrid fiyatı 42.413 euro'dan başlıyor. Makyajlı Tiguan'ın ülkemizdeki fiyatı benzinli versiyonla birlikte 435 bin TL'den başlıyor.

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