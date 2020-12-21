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    Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Makyaj operasyonundan geçirilerek küçük kardeşi 3008'e benzer tasarım detaylarına ve teknolojilere kavuşan Peugeot 5008 kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikle Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı:
    23 sa. (Son Güncelleme: 23 sa.)
    4,8b
    10
    25
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Peugeot 5008, kısa süre önce düzenlenen etkinlik ile Türkiye'de satışa sunuldu. Kardeşi 3008 ile aynı doğrultuda yenilenen makyajlı 5008'in fiyatı 475 bin TL'den başlıyor fakat lansmana özel sunulan 12.500 TL destekle giriş fiyatı 462.500 TL'ye düşüyor.

    Özellikle ön taraftan bakıldığında kardeşi 3008'e fazlasıyla benzeyen makyajlı Peugeot 3008'de yeni çerçevesiz ızgara tasarımı, yenilenen LED farlar, tamponun alt kısmına kadar uzanan dişler ve tampon tasarımı dikkat çekiyor. Arka bölümde ise FULL LED teknolojisine sahip stoplar yer alıyor. Ufak dokunuşların yapıldığı iç mekanda da 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence ekranının dahil olduğu yeni nesil i-Cockpit düzeni göze çarpıyor.

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    Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye'de Allure, GT Selection ve GT donanımlarıyla satın alınabiliyor. Ayrıca GT versiyonunda sunulan Black Pack opsiyonuyla koyu krom radyatör ızgarası, koyu krom ön ve arka Peugeot aslan logoları, koyu krom kaput üstü model monogramı ve bagaj üzerinde Peugeot yazısı, Tungsten Gri tampon koruması, saten siyah tavan hattı ve tavan barları, siyah cam çerçeveleri ve plastik kapı korumaları, parlak siyah arka tampon şeridi alınabiliyor.

    Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    2021 model yılıyla birlikte kırmızı Nappa deri döşeme ve siyah Alcantara yüzeylerin yanı sıra Lati Wood ahşap iç kaplamaların da tercih edilebildiği Peugeot 5008’de bazı önemli sürüş asistanları da mevcut. Gece görüş sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, daha da geliştirilen trafik levhalarını tanıma sistemi ve markanın son nesil otomatik acil durum frenini bu özellikler arasında gösterebiliriz.

    Makyajlı Peugeot 5008'in kaputu altında 180 beygir güç üreten 1.6 litre PureTech benzinli motor bulunuyor. EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen motor GT Selection ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDi ve EAT8 kombinasyonu karşımıza çıkıyor. Motorların Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne uygun olduğu da markanın verdiği bilgiler arasında.

    Makyajlı Peugeot 5008 fiyat listesi şöyle:

    Model Kampanyalı fiyatlar
    Benzinli -
    Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 510.000 TL
    Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 550.000 TL
    Dizel -
    Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 475.000 TL
    Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 510.000 TL
    Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 550.000 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dost1984 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    500 bin lirası olanların bu siteyi takip edeceklerini pek düşünmüyorum
    3 Yanıt Yanıtla +28
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    AstRaso (A T) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aracın GT-Line donanımının Fransa fiyatı 43.100 Euro (3008 aynı donanım 2000 euro daha ucuz sadece).
    Türkiye fiyatı 580.000 lira. Kampanyalı hali 550.000 lira.
    Şimdi amaç her konudaki gibi vergi, kur muhabbeti yapmak değil, farklı yaklaşım sergileyeceğim:
    Fransa'da aracın vergisiz fiyatı (%19.6): 36.000 Euro
    Türkiye'de aracın vergisiz fiyatı (%80+%18): 273.000 Lira / 29.000 Euro

    Yukarıdaki verilerden 2 noktaya değineceğim:
    1) Peugeot kendi vatandaşını daha mı az seviyor da vergisiz daha yüksek fiyattan satıyor? (Hemen hemen tüm Avrupa araçları için aynı sonuca ulaşırsınız.) Bizdeki vergi onların araç başı cirosu neredeyse.
    2) 3008 ve 5008'in aynı donanımı arasında 2.000 birim (1 aylık maaşınızın yarısı, 3'de 1'i diyelim) fark olsa neden bizim ülke insanımız direkt üst modele atlamaya meyilli olur? Yıllar önce okumuştum bir yerde: 1 lira farkla büyük boy ister misiniz sorusu olur ya, biz atlıyoruz hemen 1 lira nolcak fakir miyiz verelim gitsin. Zengin olan (görgülü olan, doymuş olan ne derseniz) 1 lira farka rağmen ihtiyacı olmadığı için tercih etmiyor, çünkü kendisine fazla geleceğinin farkında. Üstteki araç farkı da bunun gibi bir şey sanırım. Zenginlik ihtiyacın olmadığı için küçüğünü alabilme özgürlüğüdür gibi tam hatırlayamadığım bir söz vardı.

    Çıkarımlarım bu kadar.
    Aracın GT-Line donanımının Fransa fiyatı 43.100 Euro (3008 aynı donanım 2000 euro daha ucuz sadece). Türkiye fiyatı 580.000 lira. Kampanyalı hali 550.000...
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    Yanıtla +24
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    drjacob (... ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarım milyona millet Mercedes alıyordu , düşülen duruma bak
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    FunnyxD 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni araba konusu açılmaması lazim aslinds forumda, nasilsa alamıyoruz. Ne bileyim modifiye brodway, Şahin konusu açılsın. Maaşı biriktirip anca onlardan aliriz! Sonra bakin bakalım alamanya bizi nasil kıskanıyor.
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2300 tl ye kenara atarsam, yok la yine alamıyorum...
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    Artizt (Mert ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarım milyon! Dile kolay. Vay anasını. Şu anki maaşımla yemesem içmesem 14 senede alabiliyorum arabayı, helal olsun, tek dil tek devlet tek bayrak ezanlar susturulmaz bayrak inmez falan.....
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    Paetzold 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konuya girmeden 500 vardır dedim yanılmamışım.
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    erka1907 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim neyimize 7 koltuklu pejo 5008.
    al bi tane lodgy mis gibi.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatları görünce hayal bile kuramıyorum arabalarla ilgili
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    CapriceClassic 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar 500 bin olunca ne hikmetse dizelle benzinli aynı fiyat oluverdi. Yıllarca iyi iteledi firmalar dizelleri on binlerce lira farkla!
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    deoks 19 sa. ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Bir arabaya 500 bin veren adamın yakıt parası derdi olmaz, performans arar. Buna göre fiyat ayarlaması yapmışlar. Mesela tasarruf arabası clio benzinli ve dizel arasında 100 bin fark var. Tamamen talebe göre bir fiyat belirliyorlar.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    5008 yerine 3008 alın geçin
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ev parasina araba
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    altarinoglu3434 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    4779 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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