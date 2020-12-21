Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Peugeot 5008, kısa süre önce düzenlenen etkinlik ile Türkiye'de satışa sunuldu. Kardeşi 3008 ile aynı doğrultuda yenilenen makyajlı 5008'in fiyatı 475 bin TL'den başlıyor fakat lansmana özel sunulan 12.500 TL destekle giriş fiyatı 462.500 TL'ye düşüyor.

Özellikle ön taraftan bakıldığında kardeşi 3008'e fazlasıyla benzeyen makyajlı Peugeot 3008'de yeni çerçevesiz ızgara tasarımı, yenilenen LED farlar, tamponun alt kısmına kadar uzanan dişler ve tampon tasarımı dikkat çekiyor. Arka bölümde ise FULL LED teknolojisine sahip stoplar yer alıyor. Ufak dokunuşların yapıldığı iç mekanda da 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence ekranının dahil olduğu yeni nesil i-Cockpit düzeni göze çarpıyor.

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Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye'de Allure, GT Selection ve GT donanımlarıyla satın alınabiliyor. Ayrıca GT versiyonunda sunulan Black Pack opsiyonuyla koyu krom radyatör ızgarası, koyu krom ön ve arka Peugeot aslan logoları, koyu krom kaput üstü model monogramı ve bagaj üzerinde Peugeot yazısı, Tungsten Gri tampon koruması, saten siyah tavan hattı ve tavan barları, siyah cam çerçeveleri ve plastik kapı korumaları, parlak siyah arka tampon şeridi alınabiliyor.

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2021 model yılıyla birlikte kırmızı Nappa deri döşeme ve siyah Alcantara yüzeylerin yanı sıra Lati Wood ahşap iç kaplamaların da tercih edilebildiği Peugeot 5008’de bazı önemli sürüş asistanları da mevcut. Gece görüş sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, daha da geliştirilen trafik levhalarını tanıma sistemi ve markanın son nesil otomatik acil durum frenini bu özellikler arasında gösterebiliriz.

Makyajlı Peugeot 5008'in kaputu altında 180 beygir güç üreten 1.6 litre PureTech benzinli motor bulunuyor. EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen motor GT Selection ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDi ve EAT8 kombinasyonu karşımıza çıkıyor. Motorların Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne uygun olduğu da markanın verdiği bilgiler arasında.

Makyajlı Peugeot 5008 fiyat listesi şöyle:

Model Kampanyalı fiyatlar Benzinli - Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 510.000 TL Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 550.000 TL Dizel - Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 475.000 TL Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 510.000 TL Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 550.000 TL

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