32 tonluk elektrikli iş makinesi: Karşınızda Moonlander

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Tam Boyutta Gör San Francisco merkezli girişim Lumina, inşaat endüstrisinde elektrik devrimini yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Ahmed Shubber, Tesla'nın otomotivde yaptığını ağır iş makineleri alanında başarmak istiyor. Bu iddialı hedefin ilk adımı ise geçtiğimiz günlerde tanıtılan, tamamen elektrikli 32 tonluk "Moonlander" adlı buldozer prototipi oldu.

İş sahalarına elektrikli Moonlander desteği

"Moonlander", boyut olarak bir Caterpillar D6 ile benzer ölçülerde olsa da, performans açısından çok daha büyük ve güçlü olan Cat D9 seviyesinde iş çıkarabiliyor. Tam 750 beygir gücünde olan Moonlander, bu devasa gücünü 8-10 saat boyunca sessizce sergiliyor. Elektrikli olması sayesinde neredeyse tamamen sessiz çalışan bu makinede duyulan tek ses, 36 inçlik çelik paletlerin zemine teması ve itilen malzemenin sesi oluyor.

Tam Boyutta Gör Moonlander'ın 300 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde, operatörlerin yemek molasında bile yüzde 50'ye kadar şarj edilebilmesi mümkün. Yüzde 0'dan yüzde 80'e ulaşma süresi ise sadece 50 dakika. Bu özellik, uzun çalışma saatlerine rağmen operasyonda duraksamaların minimuma indirileceği veya kısa süreceği anlamına geliyor.

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Shubber, donanım ve yazılımı tamamen kendi bünyelerinde geliştirdiklerini vurguluyor. Şirket, sadece bir iş makinesi üreticisi olmakla yetinmek istemiyor; aynı zamanda geleceğin otonom şantiyelerine öncülük etmeyi hedefliyor. Moonlander, uzaktan kontrollü çalışmanın yanı sıra, yapay zeka destekli otonom operasyonlara da hazır olacak. Bu hedefle Moonlander, tıpkı Tesla’lar gibi OTA güncellemeleri ile gelişen bir mimariye sahip.

Blade Runner da yolda

Bu yaklaşım, Lumina'nın yalnızca araç satmayı değil, doğrudan şantiye hizmeti sunmayı amaçlayan iş modeliyle örtüşüyor. Şirket, bu hizmet modelini 2026 başında aktif hale getirmeyi hedefliyor.

Moonlander yalnızca bir başlangıç. Lumina, şu anda 100 tonluk tam elektrikli ekskavatör modeli "Blade Runner" için 20 ila 40 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu sürdürüyor. Blade Runner’ın otonom çalışma özelliklerinin daha da ileri düzeyde olacağı belirtiliyor. Shubber’ın hedefi ise önümüzdeki 24 ay içinde 100 milyon dolarlık gelir barajını aşmak.

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32 tonluk elektrikli iş makinesi: Karşınızda Moonlander

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