Togg T10X için 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı!

12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz
Togg’dan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil dahil olmak üzere tüm Togg versiyonları için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye 12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz fırsatı sunulacak. Kampanya sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak.
Kampanyadan yararlanmak için Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden 7/24 sipariş verebilirsiniz. Togg T10X için artık çekiliş yapılmıyor. Dileyen müşteri anında satın alıyor ve sipariş sırasına göre teslimat takvimi belirleniyor. Satın almadan önce aracın tahmini olarak ne zaman teslim edilebileceğini görebilirsiniz.
Güncellemeyle yeni özellikler eklendi
Togg’a geçen ay gelen 1.4.0 güncellemesi ile pek çok yenilik eklendi. Togg T10X’in uygulamaları artık tam ekran boyutunda gösterilebiliyor. Tema rengi değiştirilebiliyor. PIN ile oturum açma seçeneğine ek olarak yüz tanıma sistemiyle oturum açma özelliği eklendi. Kullanıcılar 4 farklı profil ekleyebiliyor. Bu sayede her kullanıcı için kişiselleştirilmiş tercihler, uygulama düzen, uygulama ayarı, koltuk pozisyonu, radyo frekansı gibi tercihler hatırlanıyor. Dairesel kumandaya 6 farklı ayara hızlı erişim özelliği eklendi. Zemin görüntüleme teknolojisi sayesinde park esnasında güvenlik sağlanıyor. Klimaya planlama özelliği geldi. Ayrıca artık Trumore üzerinden aracın şarj seviyesi, lastik basıncı ve konumu gibi bilgilere ulaşılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.