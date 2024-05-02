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    Anlık Bildirim

    Togg T10X için 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı!

    Yerli otomobil Togg T10X için 0 faizli 12 ay ve düşük faizli 30 ay kredi kampanyası uzatıldı. Ayrıca artık tüm Togg T10X versiyonları için kredi kullanılabiliyor.
    Togg T10X için 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı! Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X için geçen ay başlatılan %0 faizli 12 ay ve düşük faizli 30 ay kredi için kampanya süresi uzatıldı. Ayrıca geçen ay sadece Togg T10X v2’nin uzun menzilli versiyonunu kapsayan kredi kampanyası şimdi tüm modelleri kapsıyor.

    12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz

    Togg’dan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil dahil olmak üzere tüm Togg versiyonları için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye 12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz fırsatı sunulacak. Kampanya sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak.

    Kampanyadan yararlanmak için Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden 7/24 sipariş verebilirsiniz. Togg T10X için artık çekiliş yapılmıyor. Dileyen müşteri anında satın alıyor ve sipariş sırasına göre teslimat takvimi belirleniyor. Satın almadan önce aracın tahmini olarak ne zaman teslim edilebileceğini görebilirsiniz.

    Güncellemeyle yeni özellikler eklendi

    Togg’a geçen ay gelen 1.4.0 güncellemesi ile pek çok yenilik eklendi. Togg T10X’in uygulamaları artık tam ekran boyutunda gösterilebiliyor. Tema rengi değiştirilebiliyor. PIN ile oturum açma seçeneğine ek olarak yüz tanıma sistemiyle oturum açma özelliği eklendi. Kullanıcılar 4 farklı profil ekleyebiliyor. Bu sayede her kullanıcı için kişiselleştirilmiş tercihler, uygulama düzen, uygulama ayarı, koltuk pozisyonu, radyo frekansı gibi tercihler hatırlanıyor. Dairesel kumandaya 6 farklı ayara hızlı erişim özelliği eklendi. Zemin görüntüleme teknolojisi sayesinde park esnasında güvenlik sağlanıyor. Klimaya planlama özelliği geldi. Ayrıca artık Trumore üzerinden aracın şarj seviyesi, lastik basıncı ve konumu gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    golf mü leon mu komik müdür hikayesi arveles kullananlar başkasının üzerine olan hattı kapatma debriyaj bilyası sesi

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