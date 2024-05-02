Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X için geçen ay başlatılan %0 faizli 12 ay ve düşük faizli 30 ay kredi için kampanya süresi uzatıldı. Ayrıca geçen ay sadece Togg T10X v2’nin uzun menzilli versiyonunu kapsayan kredi kampanyası şimdi tüm modelleri kapsıyor.

12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz

Togg’dan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil dahil olmak üzere tüm Togg versiyonları için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye 12 ay %0 faiz veya 30 ay %1,99 faiz fırsatı sunulacak. Kampanya sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak.

Hızlı şarj elektrikli araçların bataryalarına zarar veriyor mu? 4 sa. önce eklendi

Kampanyadan yararlanmak için Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden 7/24 sipariş verebilirsiniz. Togg T10X için artık çekiliş yapılmıyor. Dileyen müşteri anında satın alıyor ve sipariş sırasına göre teslimat takvimi belirleniyor. Satın almadan önce aracın tahmini olarak ne zaman teslim edilebileceğini görebilirsiniz.

Güncellemeyle yeni özellikler eklendi

Togg’a geçen ay gelen 1.4.0 güncellemesi ile pek çok yenilik eklendi. Togg T10X’in uygulamaları artık tam ekran boyutunda gösterilebiliyor. Tema rengi değiştirilebiliyor. PIN ile oturum açma seçeneğine ek olarak yüz tanıma sistemiyle oturum açma özelliği eklendi. Kullanıcılar 4 farklı profil ekleyebiliyor. Bu sayede her kullanıcı için kişiselleştirilmiş tercihler, uygulama düzen, uygulama ayarı, koltuk pozisyonu, radyo frekansı gibi tercihler hatırlanıyor. Dairesel kumandaya 6 farklı ayara hızlı erişim özelliği eklendi. Zemin görüntüleme teknolojisi sayesinde park esnasında güvenlik sağlanıyor. Klimaya planlama özelliği geldi. Ayrıca artık Trumore üzerinden aracın şarj seviyesi, lastik basıncı ve konumu gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg T10X için 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı!