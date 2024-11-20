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    BYD, iş makineleri için dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıtacak

    BYD'nin batarya şirketi FinDreams ve iş makineleri için ekipman üreten XCMG iş birliğiyle geliştirilen yeni batarya paketinin kapasitesi 2500 kWsa'e kadar çıkabiliyor.   
    BYD'den iş makineleri için dünyanın en hızlı şarj olan bataryası
    Çin'in batarya endüstrisinde CATL'den sonra en büyük ikinci pazar payına sahip olan BYD, dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıtmaya hazırlanıyor. İş makinelerinde kullanılacak olan batarya 26 Kasım'da Şanghay'da tanıtılacak.

    BYD'nin yeni bataryası elbette ünlü Blade Battery teknolojisinin bir türevi olarak lityum demir fosfat katotlu olarak karşımıza çıkacak. Batarya ile ilgili veriler şimdilik bir sunum esnasında çekilen fotoğraftan ibaret ancak burada yer alan 1500V yüksek voltajlı platform, 400A maksimum akım, 200 ile 2500 kWsa arası kapasite, 7000+ şarj döngüsü ve 600 kW'a kadar şarj hızı gibi değerler oldukça etkileyici.

    İş makineleri bulundukları ülkenin konumuna göre yoğun sıcaklık veya soğuk hava koşullarında çalışabiliyor. Buna göre geliştirilen batarya, -35 ve 65 derecelik sıcaklıklarda çalışabilecek kapasiteye sahip. Söz konusu batarya aynı zamanda cell-to-body teknolojisiyle üretiliyor. Bu da şasiye sonradan entegre değil doğrudan şasinin bir parçası gibi tasarlandığı ve mukavemeti artırdığı anlamına geliyor.

    Yeni bataryanın BYD'nin pil şirketi FinDreams ile iş makineleri için ekipman üreten XCMG iş birliğiyle geliştirildiğini belirtelim. Devlet tarafından yönetilen bu şirket kendi alanında Çin'in en büyüğü olmakla birlikte dünyada da üçüncü sırada yer alıyor. İki şirket arasındaki iş birliği geçtiğimiz yıl başladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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