BYD, iş makineleri için dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıtacak

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Çin'in batarya endüstrisinde CATL'den sonra en büyük ikinci pazar payına sahip olan BYD, dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıtmaya hazırlanıyor. İş makinelerinde kullanılacak olan batarya 26 Kasım'da Şanghay'da tanıtılacak.

BYD'nin yeni bataryası elbette ünlü Blade Battery teknolojisinin bir türevi olarak lityum demir fosfat katotlu olarak karşımıza çıkacak. Batarya ile ilgili veriler şimdilik bir sunum esnasında çekilen fotoğraftan ibaret ancak burada yer alan 1500V yüksek voltajlı platform, 400A maksimum akım, 200 ile 2500 kWsa arası kapasite, 7000+ şarj döngüsü ve 600 kW'a kadar şarj hızı gibi değerler oldukça etkileyici.

İş makineleri bulundukları ülkenin konumuna göre yoğun sıcaklık veya soğuk hava koşullarında çalışabiliyor. Buna göre geliştirilen batarya, -35 ve 65 derecelik sıcaklıklarda çalışabilecek kapasiteye sahip. Söz konusu batarya aynı zamanda cell-to-body teknolojisiyle üretiliyor. Bu da şasiye sonradan entegre değil doğrudan şasinin bir parçası gibi tasarlandığı ve mukavemeti artırdığı anlamına geliyor.

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Yeni bataryanın BYD'nin pil şirketi FinDreams ile iş makineleri için ekipman üreten XCMG iş birliğiyle geliştirildiğini belirtelim. Devlet tarafından yönetilen bu şirket kendi alanında Çin'in en büyüğü olmakla birlikte dünyada da üçüncü sırada yer alıyor. İki şirket arasındaki iş birliği geçtiğimiz yıl başladı.

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BYD'den iş makineleri için dünyanın en hızlı şarj olan bataryası