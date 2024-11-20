BYD, iş makineleri için dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıtacak

BYD'nin yeni bataryası elbette ünlü Blade Battery teknolojisinin bir türevi olarak lityum demir fosfat katotlu olarak karşımıza çıkacak. Batarya ile ilgili veriler şimdilik bir sunum esnasında çekilen fotoğraftan ibaret ancak burada yer alan 1500V yüksek voltajlı platform, 400A maksimum akım, 200 ile 2500 kWsa arası kapasite, 7000+ şarj döngüsü ve 600 kW'a kadar şarj hızı gibi değerler oldukça etkileyici.
İş makineleri bulundukları ülkenin konumuna göre yoğun sıcaklık veya soğuk hava koşullarında çalışabiliyor. Buna göre geliştirilen batarya, -35 ve 65 derecelik sıcaklıklarda çalışabilecek kapasiteye sahip. Söz konusu batarya aynı zamanda cell-to-body teknolojisiyle üretiliyor. Bu da şasiye sonradan entegre değil doğrudan şasinin bir parçası gibi tasarlandığı ve mukavemeti artırdığı anlamına geliyor.
Yeni bataryanın BYD'nin pil şirketi FinDreams ile iş makineleri için ekipman üreten XCMG iş birliğiyle geliştirildiğini belirtelim. Devlet tarafından yönetilen bu şirket kendi alanında Çin'in en büyüğü olmakla birlikte dünyada da üçüncü sırada yer alıyor. İki şirket arasındaki iş birliği geçtiğimiz yıl başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..