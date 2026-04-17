Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uçuşlar durabilir: Avrupa'nın yalnızca altı haftalık uçak yakıtı kaldı

    İran savaşının sebep olduğu tedarik krizi yüzünden Avrupa’nın jet yakıtı stokları kritik seviyeye indi. Önümüzdeki haftalarda uçuş iptalleri ve ciddi maliyet artışları gündeme gelebilir.

    ABD ve İsrail, İran'a saldırarak sadece Körfez'i değil, tüm dünyayı ateşe attı. Çünkü İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol ve gübre gibi kritik materyallerin sevkiyatını haftalardır sekteye uğratmış durumda. İlk aşamada petrol fiyatları üzerinden takip edilen bu kriz, bugün artık çok daha farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Hatırlarsanız daha dün, Pakistan'ın bu tedarik krizi yüzünden her gün 2 saat elektrik kesintisi yapacağını sizinle paylaşmıştık. Bugün de benzer bir haber Avrupa cephesinden geldi. Avrupa çok yakında ciddi bir krizle karşı karşıya kalabilir.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan son rapora göre, Avrupa’nın elinde yalnızca altı haftalık jet yakıtı kaldı. IEA Direktörü Fatih Birol’un da vurguladığı üzere, Orta Doğu’dan gelen sevkiyatların kesintiye uğramaya devam etmesi hâlinde önümüzdeki haftalarda uçuş iptallerinin başlaması oldukça olası görünüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatması, jet yakıtı tedarik zincirini ciddi şekilde sekteye uğratmış durumda.

    Avrupa’nın bu krizden özellikle sert etkilenmesinin temel nedeni, jet yakıtı ithalatında Orta Doğu’ya olan yüksek bağımlılığı. IEA verilerine göre Avrupa, jet yakıtı ithalatının yaklaşık %75’ini Orta Doğu'dan karşılıyor. Alternatif kaynaklara yönelme çabaları sürse de mevcut tablo pek iç açıcı değil. ABD ve Nijerya gibi ülkelerden yapılan sevkiyatlarda artış yaşansa da bu artışın, kaybedilen Orta Doğu arzının ancak yarısından biraz fazlasını karşılayabildiği belirtiliyor.

    Yapılan senaryo analizleri riskin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki abluka devam ederse, bazı havalimanlarında fiziksel yakıt kıtlıkları baş gösterebilir. Bu da doğrudan uçuş iptallerine ve talep daralmasına yol açabilir. Daha iyimser senaryoda, yani arzın %75’inin ikame edilebilmesi durumunda bile, benzer bir krizin yalnızca birkaç ay ertelenebileceği ifade ediliyor.

    Öte yandan jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert artış da havacılık sektörünü farklı bir açıdan zorluyor. Avrupa’da ortalama jet yakıtı fiyatı, savaş öncesinde ton başına 800 dolar civarındayken kısa süre önce 1800 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu durum, havayolu şirketlerinin operasyonel maliyetlerini ciddi ölçüde artırırken, bazı şirketleri şimdiden uçuş planlarını gözden geçirmeye itmiş durumda. Nitekim bazı havayolları, henüz fiziksel bir yakıt kıtlığı yaşamasa bile, artan maliyetler nedeniyle belirli rotalarda uçuş iptallerine gitmeye başladı.

    Krizin bir diğer dikkat çekici boyutu ise zamanlama. Avrupa havacılık sektörü için yaz ayları, yılın en yoğun ve en kârlı dönemi olarak öne çıkıyor. Mevcut tedarik sıkıntısı, tam da bu kritik dönemin öncesine denk gelmiş durumda. Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’ndaki akış kısa vadede normale dönse bile, tedarik zincirinin eski dengesine ulaşması 5-6 haftayı bulabilir. Bu da yaz sezonundai aksaklıklar yaşanabileceği anlamına geliyor.

    Avrupa Komisyonu Daha İyimser Bir Tablo Çiziyor

    Avrupa Komisyonu cephesinden gelen açıklamalar ise şimdilik daha temkinli. Yetkililer, şu an için açık bir yakıt kıtlığına dair somut bir veri olmadığını belirtirken, yakın gelecekte arz sorunlarının ortaya çıkabileceğini kabul ediyor. Bu doğrultuda enerji ve ulaşım alanındaki koordinasyon toplantılarının sıklaştırıldığı ve yeni önlemlerin gündemde olduğu ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/czjw2kz0l22o https://www.aljazeera.com/news/2026/4/16/jet-fuel-shortage-why-iran-war-could-ground-flights-in-europe
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kız nasıl tavlanır pharmaton mu supradyn mi e-devlet şifremi doğru girdiğim halde yanlış diyor nakit avans nasıl ödenir şarj dinamosu tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum