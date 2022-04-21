Avrupa Parlamentosu tek tip şarj girişi önerisini onayladı: USB-C tek standart oluyor

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Avrupa Birliği akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer tüketici elektroniği cihazlarında tek bir şarj bağlantı noktasının kullanımını zorunlu kılmaya yönelik önemli bir adım daha attı. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'nun USB-C'yi mobil cihazları şarj etmek için tek tip standart olarak kullanma önerisini 2'ye karşı 43'e oyla kabul etti.

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Malta Milletvekili Alex Agius Saliba konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa'da her yıl 11 - 13 bin ton arasında elektronik atık üretildiğine işaret ederek, cep telefonları ve diğer küçük ve orta elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazının herkese fayda sağlayacağını söyledi. Şu anda Avrupa pazarına hakim olan Android cihazlar USB-C, Apple iPhone'lar ise Lightning bağlantı noktasının kullanıyor.

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Apple karşıt görüşte

Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu, USB Type-C'nin cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, e-okuyucular, düşük güçlü dizüstü bilgisayarlar, klavyeler, fareler, akıllı saatler ve elektronik oyuncaklar için standart olmasını istiyor. Apple ise tüketicilerin yeni şarj cihazlarına geçmeye zorlanmasının inovasyona zarar vereceği ve çok fazla elektronik atık oluşmasına neden olacağı görüşünde.

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Avrupa Parlamentosu tek tip şarj girişi önerisini onayladı