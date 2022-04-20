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    iPhone 14 serisi Lightning konektöründen vazgeçmeyecek

    Apple’ın uzun yıllardır eleştiri aldığı Lightning konektörü, iPhone 14 serisinde de bulunacak. Ancak Apple, USB 2.0 yerine USB 3.0 tabanlı Lightning teknolojisine geçebilir.
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    iPhone 14 serisi Lightning konektöründen vazgeçmeyecek
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    Apple, giriş seviyesi iPad modeli ve iPhone cihazları dışında, neredeyse her popüler cihazında USB-C’ye geçmiş durumda. Uzun yıllardır iPhone’da USB-C teknolojisini kullanmaması yüzünden eleştirilen Apple, Avrupa Birliği’nin de baskısı altında. Ancak görünüşe göre Apple, iPhone 14 serisinde Lightning konektörünü kullanmaya devam edecek.

    iPhone 14 Pro, daha hızlı USB 3.0 tabanlı Lightning konektörü ile gelebilir

    iDropNews, birden fazla anonim kaynaktan Apple’ın iPhone 14 serisinde USB-C’ye geçmeyeceğini duyduğunu belirtti. iDropNews’a göre Apple, iPhone 14 serisinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek ancak iPhone 14 Pro modellerinde USB 3.0 tabanlı Lightning teknolojisine geçmeyi düşünüyor.

    iPhone 14 serisi Lightning konektöründen vazgeçmeyecek

    Normalde Lightning girişi, USB 2.0 teknolojisini taban alıyor ve maksimum 480Mbps transfere izin veriyor. Ancak Apple, 2015 yılında tanıttığı iPad Pro modelinde USB 3.0’ı temel alan ve 5Gbps transfere izin veren Lightning girişini kullanmıştı. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Pro modelllerinde de aynı teknolojiyi kullanmayı düşünüyor.

    Avrupa Birliği, bir süredir USB-C’yi akıllı telefonlarda zorunlu yapmayı düşünüyordu. Bu yasa doğrultusunda Apple, iPhone 14 serisini tamamen portsuz yapmayı düşünmüş ancak şimdilik bu plandan vazgeçmişe benziyor. Görünüşe göre Apple, bu sene de USB-C’ye sahip olmayan iPhonelar tanıtarak teknoloji dünyasını sinirlendirecek. En azından USB 3.0 ile 4K video transferi daha kolay olacaktır.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/04/19/sketchy-rumor-claims-iphone-14-pro-will-feature-faster-usb-3-0-lightning-connector/ https://images.macrumors.com/t/_0g8zKTfDwO01ooDQz9I0AzeCyA=/1600x0/article-new/2022/01/iPhone-14-Mock-pill-and-hole.jpg https://images.macrumors.com/t/XA6JaaaTu43KSd34fv16txYSp4U=/400x0/article-new/2022/01/iP14-Lightning-Portless-Feature-Gray-Grey.jpg?lossy
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