Tam Boyutta Gör

Apple, giriş seviyesi iPad modeli ve iPhone cihazları dışında, neredeyse her popüler cihazında USB-C’ye geçmiş durumda. Uzun yıllardır iPhone’da USB-C teknolojisini kullanmaması yüzünden eleştirilen Apple, Avrupa Birliği’nin de baskısı altında. Ancak görünüşe göre Apple, iPhone 14 serisinde Lightning konektörünü kullanmaya devam edecek.

iPhone 14 Pro, daha hızlı USB 3.0 tabanlı Lightning konektörü ile gelebilir

iDropNews, birden fazla anonim kaynaktan Apple’ın iPhone 14 serisinde USB-C’ye geçmeyeceğini duyduğunu belirtti. iDropNews’a göre Apple, iPhone 14 serisinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek ancak iPhone 14 Pro modellerinde USB 3.0 tabanlı Lightning teknolojisine geçmeyi düşünüyor.

Normalde Lightning girişi, USB 2.0 teknolojisini taban alıyor ve maksimum 480Mbps transfere izin veriyor. Ancak Apple, 2015 yılında tanıttığı iPad Pro modelinde USB 3.0’ı temel alan ve 5Gbps transfere izin veren Lightning girişini kullanmıştı. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Pro modelllerinde de aynı teknolojiyi kullanmayı düşünüyor.

Avrupa Birliği, bir süredir USB-C’yi akıllı telefonlarda zorunlu yapmayı düşünüyordu. Bu yasa doğrultusunda Apple, iPhone 14 serisini tamamen portsuz yapmayı düşünmüş ancak şimdilik bu plandan vazgeçmişe benziyor. Görünüşe göre Apple, bu sene de USB-C’ye sahip olmayan iPhonelar tanıtarak teknoloji dünyasını sinirlendirecek. En azından USB 3.0 ile 4K video transferi daha kolay olacaktır.

Meta, arttırılmış gerçeklik gözlüklerine güveniyor 5 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 serisi Lightning konektöründen vazgeçmeyecek