    Xiaomi 15T Pro vs 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler?

    Xiaomi 15T Pro, dayanıklılık, performans ve kamera alanında büyük yeniliklerle geliyor. 14T Pro ise hâlâ fiyat/performans açısından güçlü bir seçenek. İşte Xiaomi 15T Pro vs 14T Pro karşılaştırması...

    Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın tarihte yeni F/P telefonu Xiaomi 15T serisini duyurdu. Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi 14T Pro arasındaki farklar ise, yalnızca performans ve kamera iyileştirmeleriyle sınırlı değil. Dayanıklılık, ekran deneyimi, batarya ve şarj hızları da kıyaslamada önemli bir rol oynuyor. Peki 15T Pro'ya geçiş gerçekten değer mi? İşte Xiaomi 15T Pro vs 14T Pro'nun cevabı...

    Tasarım ve Dayanıklılık 🛡️

    Xiaomi 15T Pro, daha sağlam 6M13 alüminyum alaşımlı gövdesiyle geliyor. 330 N/mm’lik dayanıklılık değeri, 14T Pro'nun 281 N/mm seviyesini geride bırakıyor. Ayrıca Gorilla Glass 7i ile korunurken, 14T Pro'da Gorilla Glass 5 bulunuyor. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip olsa da, 15T Pro suya karşı 3 metreye kadar koruma sağlıyor. Bu yönüyle yeni model, daha zorlu koşullara uygun.

    Ekran Deneyimi 📱

    Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Yeni model 6,83 inç AMOLED ekranıyla 14T Pro'nun 6,67 inçlik panelinden daha büyük. Her ikisi de 144 Hz yenileme hızı ve 3840 Hz PWM karartma desteğiyle akıcı bir görüntü sunuyor. Parlaklık noktasında ise 14T Pro, 4000 nit zirve parlaklıkla daha avantajlı. 15T Pro ise 3200 nit seviyesinde kalıyor. Ancak yeni model, çözünürlük tarafında 1280 x 2772 piksel ile biraz daha keskin görüntüler sağlıyor.

    Performans 💪

    Xiaomi 15T Pro, MediaTek'in 3 nm sürecinde üretilen amiral gemisi Dimensity 9400+ yongasını kullanıyor. 3,63 GHz hızına çıkan Cortex-X925 çekirdeği ve Immortalis-G925 GPU’su ile önemli bir sıçrama sunuyor. 14T Pro'da ise daha eski Dimensity 9300+ ve Immortalis-G720 GPU yer alıyor. Günlük kullanımda her iki cihaz da akıcı, ancak oyun ve çoklu görevde 15T Pro açık fark yaratıyor.

    Pil ve Şarj 🔋

    Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Batarya kapasitesi 14T Pro'da 5000 mAh iken, 15T Pro'da 5500 mAh'ye yükselmiş. Ancak şarj konusunda roller değişiyor. 14T Pro, 120W hızlı şarj ile yalnızca 19 dakikada tamamen dolabiliyor. 15T Pro'nun 90W desteğiyle tam dolum süresi 36 dakika. Her iki modelde de 50W kablosuz şarj bulunuyor fakat yine 14T Pro daha hızlı. Buna karşılık 15T Pro, daha uzun kullanım süresiyle öne çıkıyor.

    Kamera 📸

    Her iki cihaz da Leica iş birliğiyle geliştirilmiş üçlü kamera sistemine sahip. 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş ortak olsa da, telefoto lens fark yaratıyor. 15T Pro, 50 MP periskop telefoto ile 5x optik yakınlaştırma sunarken, 14T Pro 50 MP standart telefoto ile 2.6x zoom ile sınırlı. Video tarafında 15T Pro, 8K 30 fps çekim imkânı tanıyor. Bu nedenle fotoğrafçılık ve video için 15T Pro açık ara önde.

    Selfie Kamerası 🤳

    Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Her iki cihazda da 32 MP ön kamera var. 15T Pro, 21 mm daha geniş açıyla grup selfie'lerinde avantaj sağlıyor. 14T Pro ise f/2.0 diyaframıyla düşük ışıkta biraz daha başarılı.

    Fiyat ve Sonuç 💰

    Xiaomi 14T Pro, yaklaşık 700 dolarlık fiyatıyla hâlâ güçlü bir seçenek. 15T Pro ise 900 dolar civarında ve daha sağlam gövde, daha uzun pil ömrü, güçlü performans ve gelişmiş kamera sunuyor. Kısacası, hızla şarj olan uygun fiyatlı bir amiral gemisi isteyenler için 14T Pro, dayanıklılık, pil ömrü ve kamera isteyen kullanıcılar için ise 15T Pro daha cazip.

    Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro
    Özellik Xiaomi 14T Pro Xiaomi 15T Pro
    Ekran 6,7 inç 144Hz, AMOLED 2712 x 1220p, 4000 nit mak parlaklık 6,83 inç 144Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık
    İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 9400+
    Depolama ve RAM 12 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 12 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
    Arka kamera 50 MP Light Fusion 900 ƒ/1,6 OIS, 23mm, 50 MP ƒ/2,0, 60mm telefoto, 12 MP f/2,2, 50mm ultra geniş açı 50 MP ƒ/1.62 OIS Light Fusion 900, 50 MP ƒ/3.0 süper telefoto OIS, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı
    Ön kamera 32 MP 32 MP ƒ/2.2
    Batarya 5000 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz 5500 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
    İşletim sistemi Android 14 tabanlı HyperOS Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
    Yapay zeka Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre Leica Street Photography, Master Portrait, AISP 2.0, AI Creativity Assistant
    Diğer Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68 Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68
