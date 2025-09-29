Xiaomi 15T Pro vs 14T Pro karşılaştırması: Farklar neler?

Tasarım ve Dayanıklılık 🛡️
Xiaomi 15T Pro, daha sağlam 6M13 alüminyum alaşımlı gövdesiyle geliyor. 330 N/mm’lik dayanıklılık değeri, 14T Pro'nun 281 N/mm seviyesini geride bırakıyor. Ayrıca Gorilla Glass 7i ile korunurken, 14T Pro'da Gorilla Glass 5 bulunuyor. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip olsa da, 15T Pro suya karşı 3 metreye kadar koruma sağlıyor. Bu yönüyle yeni model, daha zorlu koşullara uygun.
Ekran Deneyimi 📱
Performans 💪
Xiaomi 15T Pro, MediaTek'in 3 nm sürecinde üretilen amiral gemisi Dimensity 9400+ yongasını kullanıyor. 3,63 GHz hızına çıkan Cortex-X925 çekirdeği ve Immortalis-G925 GPU’su ile önemli bir sıçrama sunuyor. 14T Pro'da ise daha eski Dimensity 9300+ ve Immortalis-G720 GPU yer alıyor. Günlük kullanımda her iki cihaz da akıcı, ancak oyun ve çoklu görevde 15T Pro açık fark yaratıyor.
Pil ve Şarj 🔋
Kamera 📸
Her iki cihaz da Leica iş birliğiyle geliştirilmiş üçlü kamera sistemine sahip. 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş ortak olsa da, telefoto lens fark yaratıyor. 15T Pro, 50 MP periskop telefoto ile 5x optik yakınlaştırma sunarken, 14T Pro 50 MP standart telefoto ile 2.6x zoom ile sınırlı. Video tarafında 15T Pro, 8K 30 fps çekim imkânı tanıyor. Bu nedenle fotoğrafçılık ve video için 15T Pro açık ara önde.
Selfie Kamerası 🤳
Fiyat ve Sonuç 💰
Xiaomi 14T Pro, yaklaşık 700 dolarlık fiyatıyla hâlâ güçlü bir seçenek. 15T Pro ise 900 dolar civarında ve daha sağlam gövde, daha uzun pil ömrü, güçlü performans ve gelişmiş kamera sunuyor. Kısacası, hızla şarj olan uygun fiyatlı bir amiral gemisi isteyenler için 14T Pro, dayanıklılık, pil ömrü ve kamera isteyen kullanıcılar için ise 15T Pro daha cazip.
|Özellik
|Xiaomi 14T Pro
|Xiaomi 15T Pro
|Ekran
|6,7 inç 144Hz, AMOLED 2712 x 1220p, 4000 nit mak parlaklık
|6,83 inç 144Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9300+
|MediaTek Dimensity 9400+
|Depolama ve RAM
|12 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
|12 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|Arka kamera
|50 MP Light Fusion 900 ƒ/1,6 OIS, 23mm, 50 MP ƒ/2,0, 60mm telefoto, 12 MP f/2,2, 50mm ultra geniş açı
|50 MP ƒ/1.62 OIS Light Fusion 900, 50 MP ƒ/3.0 süper telefoto OIS, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı
|Ön kamera
|32 MP
|32 MP ƒ/2.2
|Batarya
|5000 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz
|5500 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
|İşletim sistemi
|Android 14 tabanlı HyperOS
|Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
|Yapay zeka
|Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre
|Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre Leica Street Photography, Master Portrait, AISP 2.0, AI Creativity Assistant
|Diğer
|Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68
|Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68
