Smart, şarj edilebilir hibrit sedan modelinin görsellerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Smart, yeni #6 EHD isimli sedan modelinin resmi görselleri ve teknik detayları paylaştı. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan araç, CLTC'ye göre 285 km saf elektrikli sürüş menzili, toplamda ise 1.810 km menzil değerleriyle dikkat çekiyor. Sistem toplamda 429 hp güç üretiyor.

Yeni model, Geely’nin NordThor Hybrid 2.0 teknolojisi üzerine inşa edilmiş EHD hibrit sistemi kullanıyor. Güç aktarma sistemi, 161 beygirlik 1.5 litre turbo motor ile elektrik motorunu birleştiriyor ve 3 kademeli DHT şanzımanla çalışıyor. Lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı. Yakıt tüketimi ise 100 km’de 3,9 litre olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Boyut açısından Smart #6 EHD, markanın şimdiye kadarki en büyük modeli olma özelliğini taşıyor. Araç; 4.906 mm uzunluğa, 1.922 mm genişliğe, 1.508 mm yüksekliğe ve 2.926 mm aks mesafesine sahip. Smart modelleri arasındaki en uzun aks mesafesine sahip olan modelin tasarım öğeleri arasında sarı dış renk, sarı fren kaliperleri, eğimli tavan çizgisi ve elektrikli ayarlanabilir arka spoyler öne çıkıyor.

Ön kısımda boydan boya uzanan ışık imzası ve alt kısımda siyah ızgara dikkat çekiyor. Tavan üstüne yerleştirilen Lidar, gelişmiş sürüş destek fonksiyonlarının işaretçisi olurken, yan tarafta ise gizli kapı kolları ve yan kameralar bulunuyor. Bu donanımlar, aracın güvenlik ve otonom sürüş yeteneklerini artırıyor.

İç tasarım detayları henüz paylaşılmasa da modelin dijital akıllı kokpit, büyük merkezi kontrol ekranı ve yapay zeka destekli sesli asistan gibi özellikler sunması bekleniyor.

