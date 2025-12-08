Smart, şarj edilebilir hibrit sedan modelinin görsellerini paylaştı

Yeni model, Geely’nin NordThor Hybrid 2.0 teknolojisi üzerine inşa edilmiş EHD hibrit sistemi kullanıyor. Güç aktarma sistemi, 161 beygirlik 1.5 litre turbo motor ile elektrik motorunu birleştiriyor ve 3 kademeli DHT şanzımanla çalışıyor. Lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı. Yakıt tüketimi ise 100 km’de 3,9 litre olarak belirtiliyor.
Ön kısımda boydan boya uzanan ışık imzası ve alt kısımda siyah ızgara dikkat çekiyor. Tavan üstüne yerleştirilen Lidar, gelişmiş sürüş destek fonksiyonlarının işaretçisi olurken, yan tarafta ise gizli kapı kolları ve yan kameralar bulunuyor. Bu donanımlar, aracın güvenlik ve otonom sürüş yeteneklerini artırıyor.
İç tasarım detayları henüz paylaşılmasa da modelin dijital akıllı kokpit, büyük merkezi kontrol ekranı ve yapay zeka destekli sesli asistan gibi özellikler sunması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...