Avustralya, CBDC pilot programından geçti

Avustralya Merkez Bankası (RBA), merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) uygulanabilirliğine yönelik 4 alanın altını çizdi. Diğer taraftan, Avustralya Merkez Bankası ve Dijital Finans Kooperatif Araştırma Merkezi, CBDC’ler üzerine 44 sayfalık bir rapor oluşturdu.
RBA, CBDC’lerin karmaşık ödemelerde ve varlık tokenizasyonunda ön plana çıktığını ifade etti. Merkez bankasının dijital para birimi hakkındaki bu olumlu yorumları, sektöre yönelik beklentileri de yeşertti.
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RBA’nın pilot programı başarılı bir şekilde tamamlandı. Pilot programına, 16 şirket katılım sağladı. Şirketler, CBDC’nin eşzamanlı ve pratik işlem imkanına yönelik potansiyel faydalara değindi.
Hazırlanan 44 sayfalık raporda, CBDC’nin faydalı olabileceği noktaların altı çizildi. Bu raporda, tokenize banka mevduatları veya varlığa dayalı stablecoin’lerin kullanılması da önemli bir konu olarak ele alındı. Rapor, CBDC’nin ülkedeki ödeme ekosistemini iyileştirebileceğini ve verimliliği artırabileceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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